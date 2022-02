Von Martina Birkelbach

Eberbach. Von der DSDS-Jury heißt es am vergangenen Samstag dreimal "Nein" für den Eberbacher Mario Cancar. Seine Freundin hat den 25-jährigen BWL-Studenten bei der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" angemeldet, weil er sie mit seinem Gesang "schon oft zu Tränen gerührt hat". Zudem macht ihn "schon sein komplettes Aussehen zum Superstar", erklärt sie im Vorspann seines Auftritts.

Cancar spielt in der Oberliga Fußball, seine Eltern kommen aus Kroatien und er hat ein Jahr lang in Australien gelebt. Sein großer Traum, so erzählt er der Jury, ist Sänger zu werden. Sein Lied "Hero" von Enrique Iglesias widmet Cancar auch seiner Freundin, "ich sing es an sie". Doch bereits nach etwas über 60 Sekunden mit dem Mikrofon ist für ihn Schluss.

"Ich habe mich nicht wohlgefühlt, dabei zuzuhören", sagt Musikproduzent und Jurymitglied Toby Gad (53). "Es hat gut angefangen, aber Du musst wirklich an deiner Dynamik, am Tonumfang und alles arbeiten."

Für die niederländische Country- und Pop-Sängerin Ilse DeLange fing alles "ganz gut an", sie dachte "wow, er kann mit sehr viel Luft singen". Aber dann war da "nur das".

"Da war fast nur Luft"

"Da war schon fast nur Luft. Vom Ton war da nichts mehr zu spüren", bringt Jury-Kollege Florian Silbereisen seine Meinung auf den Punkt. Dann erklärt der Schlagerstar: "Ich kann das nachvollziehen, dass deine Freundin das toll findet. Aber dann stehst Du nicht auf der Bühne, sondern ihr sitzt gemütlich auf der Couch. Und dann flüsterst Du ihr ins Ohr...mit dieser Luft...und dann bist Du bestimmt auch für sie der Hero, aber das ist für die Bühne definitiv viel zu wenig." "Heute leider dreimal Nein" lautet die Entscheidung der Jury in dieser fünften Folge der aktuellen Staffel. Damit gibt es für Mario Cancar keine Teilnahme an der "Recall-Runde". Der Recall findet dieses Jahr in Italien statt.

Der Eberbacher sieht es locker: "Die leisen Töne waren gut, der Anfang – aber, danach eher nicht." "Es hat jetzt halt nicht gereicht, aber er singt trotzdem schön für mich", sagt seine Freundin nach dem Auftritt.

Vier Minuten und 34 Sekunden dauert der gesamte Auftritt des Eberbachers bei RTL. Nachträglich ist sein Auftritt noch zu sehen und zu hören unter https://www.tvnow.de.