Von Christofer Menges

Eberbach. Die Gründung einer Genossenschaft zur Sanierung des seit elf Jahren leer stehenden Dr.-Schmeißer-Stift wird weiter vorangetrieben. Die Mitglieder des Vereins Stiftung Altersheim stimmten am Donnerstag in der Stadthalle einem entsprechenden Vorschlag des Vorstands mehrheitlich zu. Die Pläne für eine "Dr.-Schmeißer-Stift eG" werden inklusive eines Satzungsvorschlags bis zur Gründungs- und Eintragungsreife weiterentwickelt.

110 Genossenschaftsanteile sollen nach dem Entwurf ausgegeben werden, den der Vorstand in Zusammenarbeit mit dem baden-württembergischen Genossenschaftsverband ausgearbeitet hat. Der Verein Stiftung Altersheim soll für das bestehende Gebäude und rund 1,4 Millionen an Barvermögen, das er einbringt, 23 Anteile erhalten. 34 so genannte Gold-Anteile à 80 000 Euro sollen die künftigen Nutzer der 34 Wohnungen zeichnen. Zudem hofft der Verein, dass die Stadt Eberbach ähnlich wie bei anderen Baugenossenschaften, an denen sie beteiligt ist, fünf Gold-Anteile zu insgesamt 400 000 Euro übernimmt. "Auch weil das Schmeißer-Stift nicht irgendein Gebäude ist", wie der stellvertretende Vereinsvorsitzende Heiko Stumpf sagt.

Weil es Kritik an der Höhe der Genossenschaftsanteile gab, sollen weitere acht Silber-Anteile in Höhe von 10 000 Euro an Investoren ausgegeben werden. Spender und Unterstützer mit nicht ganz so dickem Portemonnaie können bei 40 Bronze-Anteilen zu jeweils 1000 Euro einsteigen. Die Mehrheit hätten mit 57 von 110 Stimmen aber der Verein Stiftung Altersheim und die Bewohner.

4,7 Millionen Euro sollen über die noch zu gründende Genossenschaft zusammenkommen, 5,1 Millionen weitere Euro als Darlehen für den Umbau zum Effizienzhaus von der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Für den Umbau des Dr.-Schmeißer-Stifts zum betreuten Wohnen stünden dann 9,8 Millionen Euro bereit.

Die Baukosten lägen laut im Februar dieses Jahres aktualisierter Zahlen von Planer Christoph Weidner inklusive Baunebenkosten bei 7,3 Millionen Euro. Zur Abdeckung von Finanzierungskosten und als Puffer für Unvorhergesehenes stünden dann noch 1,5 Millionen Euro zur Verfügung. Da die KfW dem Vorstand zufolge einen Tilgungszuschuss von 2,3 Millionen Euro gewährt, hätte die Genossenschaft letztlich nur noch 2,8 Millionen Euro Restschuld zu tilgen. Eine weitere Förderung für eine Biomasseheizung wird derzeit noch geprüft. Läuft alles nach Plan, könnte an die Genossen für ihre Anteile sogar eine kleine Rendite in Höhe von 1,7 Prozent ausgeschüttet werden.

Nachdem die ursprünglichen Sanierungspläne an der wackligen Finanzierung und laut Stumpf auch daran gescheitert waren, dass kein Generalunternehmer gefunden wurde, sieht der Vereinsvorstand in der Gründung einer Genossenschaft einen gangbaren Weg. "Wir werden unser bestes tun, das Genossenschaftsmodell weiterzuführen", sagte Stumpf. In einer unverbindlichen Befragung der Mitglieder sei bereits breite Zustimmung signalisiert worden. In der Versammlung am Donnerstagabend stimmten nach einigen Diskussionen 29 dafür, vier dagegen, fünf enthielten sich. Gekommen waren nur 38 von aktuell noch 312 Mitgliedern. "Die niedrigste Zahl in meiner Zeit", sagte Vorsitzender Hans Wipfler.

Um das Genossenschaftsmodell weiterverfolgen zu können, gaben die Mitglieder über den Haushalt 10 000 Euro frei. Entwürfe für die Satzung und ein Prospekt gibt es bereits. Für die, die Interesse daran haben, Anteilsscheine zu zeichnen, soll eine Extra-Versammlung einberufen werden. Sollten sich dabei genügend Interessenten finden, liegt die letzte Entscheidung, ob das Dr.-Schmeißer-Stift tatsächlich in eine Genossenschaft ausgelagert wird, wieder bei den Mitgliedern des Stiftungsvereins.

Ob es jetzt, nach vielen Jahren, mit den Baukosten passt und der Genossenschaftsgründung klappt? Viele sehnen sich nach elf Jahren ein Ende des Leerstands vorbei: "Die älteren Bürgerinnen und Bürger werden langsam nervös", stellte Wolfgang Kleeberger fest.

"Eine Glaskugel habe ich auch nicht", sagte Planer Weidner, "aber wenn man den Versuch nicht startet, wird man nie ein Ziel erreichen." – "Sie können darauf vertrauen, dass wir alles versuchen werden, das in trockene Tücher zu bekommen", versicherte Vorsitzender Hans Wipfler den Mitgliedern nach der mehrheitlichen Zustimmung.