Von Felix Hüll

Hirschhorn. Wenn Sie Klebstoff verlangen, bitten Sie da um "Uhu"? Oder bei einem Papiertaschentuch - "Tempo"? Manchmal werden Markennamen gleichbedeutend verwendet wie das Produkt, egal, wer es letztlich hergestellt hat.

Bei Preisauszeichnungsgeräten des Einzelhandels ist das Meto. Das in Hirschhorn ansässige Unternehmen feiert dieses Jahr seinen 100. Geburtstag und gleichzeitig 50 Jahre Etikettenproduktion. Am Freitag steigt auf dem Firmengelände in Ersheim eine große geschlossene Geschäftspartnerfeier.

Dieses Produkt entsteht noch in der Werkshalle in Hirschhorn: eine "Meto" ist ein Handauszeichner, an dem hier Karl-Ludwig Motzer, Leiter der Gerätemontage, arbeitet. Foto: Hüll

"Gib mir mal die Meto rüber!" So sagt man im Einzelhandel, wenn man das Gerät meint, mit dem in einem Handgriff ein Preis für Waren vergeben und das Produkt auch gleich mit dem Etikett versehen werden kann. "Und dabei ist es ja nicht geblieben. Heute steht die Kommunikation im Vordergrund", erläutert Klaus-Jürgen Ehret, bei Meto fürs "Offline"-Marketing zuständig. "Man kann als Marktführer auch nicht stehen bleiben."

Das gilt auch fürs Etikettenkleben. Meto hat zwar das heute als Standard geltende Wellenrandetikett erfunden (wie's der Zufall will, war das Ehrets Vater Paul), aber längst geht es nicht mehr allein ums Auszeichnen der Artikel mit einem Verkaufspreis, für das der erste Handauszeichner, der "Jedermann" stand, dessen Nachfolgegeräte in bis zu drei Druckzeilen und 36 Druckziffern in verschiedensten Formaten Informationen darstellen können.

Heute teilt der Handel mit Aufklebeetiketten auf Produkten Haltbarkeits- und Abpackzeiten mit oder kennzeichnet so besondere Aktionsware und fügt weitere Produktinformationen wie etwa "Frischesiegel" oder generell die scannerlesbaren Barcodes hinzu. Meto-Handauszeichner bringen das alles mit den verschiedenfarbenen Firmenetiketten auf. Im Wandel der Jahre wurde aus dem Preisschildkleber eine ganze Produktpalette, die Geschäftskunden bei Meto erhalten können.

Themen wie elektronische Auszeichnung, Thermodruck oder Zusammensetzung der Gummierungsschicht, die ohne Bedenken für Verträglichkeit wie Gesundheit direkt etwa auf das Obst geklebt werden kann gehören zu den Herausforderungen, denen sich innerhalb der letzten 50 Jahre die Meto-Mitarbeiter stellten. Meto nimmt für sich in Anspruch, mit Systemlösungen und Kundenservice Handelsunternehmen "reibungslosen Warenfluss in der gesamten Lieferkette" zu ermöglichen.

In Hirschhorn hat über die Jahrzehnte hinweg ein Mitarbeiterteam weitestgehend aus der näheren Umgebung Höhen und Tiefen der Geschäftsentwicklung mitgemacht. Bis heute gibt’s eine eigene Abteilung Werkzeugbau, deren Leiter Jürgen Wolf gleichzeitig auch Chef der Lehrlingsausbildung bei Meto ist. Aktuell sind drei Auszubildende im Betrieb, "ab 2019 soll aufgestockt werden", so Wolf.

Meto bietet als Ausbildungsberufe "Industriemechaniker" und "Maschinen-Anlagenführer", und bei der Auswahl der Bewerber ist ein (guter) Hauptschulabschluss kein Hinderungsgrund.

Die Fähigkeit, vor Ort selbst Dinge zu entwickeln und auch auf Mitarbeiter mit langjähriger Firmenzugehörigkeit und Erfahrung zurückgreifen zu können, ist eine der Stärken von Meto am Standort Hirschhorn. Derzeit arbeiten 170 Beschäftigte hier.

Klaus-Jürgen Ehret ist über vier Jahrzehnte bei der Firma, hat als Ferienjobber das Geld für sein erstes Mofa verdient, und kennt das Unternehmen wie Wilfried Friedrich, bei Meto fürs Partner-Management zuständig. Aus der ganzen Welt kommen Geschäftspartner mit Begleitung am Freitag nach Hirschhorn zum Feiern, etwa aus Kanada, Indien oder Malaysia. Untergebracht sind sie in Eberbach, Neunkirchen oder Rothenberg. Ehret: "Wir wollen damit ja auch die Region stärken."