Damit künftig alle Schüler auch zuhause unterrichtet werden können, schafft die Stadt jetzt Tablets und Software an. Die Geräte werden von den Schulen dann verliehen. Foto:pa

Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Bund und Länder haben zur digitalen Ausstattung der Schulen und zur Förderung des Online-Lernangebots das Förderprogramm "DigitalPakt Schule" aufgelegt. Es zielt darauf ab, alle Schüler bei häuslichem Unterricht zu erreichen. Für Eberbach hält das Programm 152.107 Euro bereit. Das entspricht 85 Euro pro Schüler, unabhängig von der jeweiligen Schulart, wie der zuständige städtische Sachbearbeiter Robin Uhrig jetzt dem Gemeinderat erläuterte. In diesem Zusammenhang sind Stadt und Schulen gerade dabei, einen Medienentwicklungsplan passgenau für jede Schule und jedes Schulkonzept zu erarbeiten.

Allerdings drängt die Zeit: Rechtzeitig zu Beginn des neuen Schuljahrs sollen die örtlichen Schulen schließlich über die erforderlichen Geräte und Software verfügen können. Und das, obwohl sich aufgrund des allgemeinen Andrangs bei den Anbietern bereits Lieferengpässe abzeichnen. Robin Uhrig zeigte sich jetzt allerdings optimistisch: Ein großer Anbieter habe signalisiert, die gewünschten mobilen Endgeräte – es handelt sich um Apple iPads – sofort liefern zu können. Dank reduzierter Mehrwertsteuer sogar um einiges günstiger für rund 121.000 Euro.

Zur Förderung von Schülern, die zuhause nicht auf solche Geräte zugreifen können, sollen diesen die Tablets leihweise überlassen werden. Auch Lehrer sollen in Einzelfällen Tablets bekommen, wenn sie "aufgrund von ärztlichen Attesten nicht am Präsenzunterricht teilnehmen dürfen und über kein geeignetes Gerät verfügen", informierte die Stadt. Ein Punkt, der von den (Ex-)Lehrern Peter Stumpf und Christian Kaiser (beide AGL) entschieden verteidigt wurde: "Lehrer haben keine Dienstlaptops!" Sollten am Ende noch Tablets übrig bleiben, "werden sie bestimmt nicht verstauben", versicherte Robin Uhrig.

Das Förderprogramm, darüber herrschte trotz des warmen Regens Einigkeit in allen Fraktionen, sei für die Entwicklung der schulischen Digitalisierung allerdings nur "ein Tropfen auf den heißen Stein" (Rolf Schieck, SPD), "nur ein erster kleiner Schritt, dem weitere Investitionen folgen müssen!" (Michael Schulz, CDU).

Für Rolf Schieck stellte sich aber auch die Frage: Wer wartet die Geräte, die die Schüler mit nach Hause nehmen dürfen? Die Folgekosten, bestätigte Robin Uhrig die Berechtigung dieser Nachfrage, seien noch ein eigenes Thema. "Das kann nicht allein auf den Schulträger Stadt abgewälzt werden."