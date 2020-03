So wie am Kreisel Brückenstraße Ephratas Borough-Banner flattert, möchte Freundeskreisvorsitzender Reiner Heun im September bei der „Ephrata Street Faire“ Eberbachs Fahne mit einem Motivwagen zu Pennsylvanias größtem Umzug hochhalten. Fotos: Hüll

Von Felix Hüll

Eberbach/Ephrata. "Ich möchte das Thema Städtepartnerschaft wieder mehr in den Fokus rücken" erklärt Reiner Heun. Er ist seit zwei Jahren als Nachfolger von Robert Moray der Erste Vorsitzende im Freundeskreis Ephrata. Das Gedenkdatum "300 Jahre Auswanderung von Conrad Beissel", die größte Straßenparade von Pennsylvania, der nächste reguläre Schüleraustausch und ein "Deutsch-Pennsylvanischer Tag" – diesmal in Eberbach – gehören u.a. zum Jahresprogramm 2020 des Vereins. Vor allem aber eine Reise im September in die USA und als nächstes ein Vortragstermin bereits am 18. März.

Freundeskreisvorsitzender Reiner Heun. Fotos: Hüll

Mit dem Referat "Die beschwerliche Reise" setzt der Freundeskreis seine Vortragsreihe "Amerika-Auswanderung aus dem Odenwald" fort, die mit dem Referat von Michael Hahl 2019 begann. Referent diesmal ist Roland Paul, ehemaliger Direktor des Instituts für pfälzische Geschichte und Volkskunde aus Kaiserslautern. Paul spricht über die Begebenheiten auf der Atlantiküberquerung der Auswanderer am Mittwoch, 18. März, ab 19 Uhr in der Eberbacher Stadthalle.

Für 2021 wird Dr. Helmut Schmal von der Universität Mainz die Vortragsreihe fortsetzen mit dem Thema "Ankunft und Einleben der Odenwälder in der Neuen Welt".

Im Herbst 2020, ab 6. Oktober, plant der Freundeskreis eine Ausstellung "Neue Heimat Pennsylvania – 300 Jahre Auswanderung von Conrad Beissel" in Zusammenarbeit mit dem Kreisarchiv. Gezeigt wird die Ausstellung im Eberbacher Rathausfoyer.

"Man muss dazu sagen, dass Beissel damals zuerst in Boston war und erst später nach Ephrata kam. Die Klostergründung dort ist ja erst 1732," präzisiert Heun. Der Eberbacher Beissel hatte wegen seiner Weltanschauung geprägt in der pietistischen Täufer-Bewegung des 18. Jahrhunderts seine Heimat verlassen.

Hintergrund > Partnerschaften mit US-Städten gibt es in Baden-Württemberg seit 1947. Crailsheim hat direkt nach dem Krieg eine solche mit Worthington im US-Bundesstaat Missouri geschlossen. Eberbach-Ephrata datiert mit August 1976. Früher dran waren Walldorf mit Astoria (Oregon) [+] Lesen Sie mehr > Partnerschaften mit US-Städten gibt es in Baden-Württemberg seit 1947. Crailsheim hat direkt nach dem Krieg eine solche mit Worthington im US-Bundesstaat Missouri geschlossen. Eberbach-Ephrata datiert mit August 1976. Früher dran waren Walldorf mit Astoria (Oregon) 1963 oder Wiesloch mit Sturgis (Michigan) ab 1966. Insgesamt 19 deutsch-amerikanische Städtepartnerschaften für Baden-Württemberg listet eine Übersicht im Internet auf, darunter sechs im Rhein-Neckar-Kreis (wobei Walldorf sowohl mit Astoria als auch seit 2002 mit Waldorf in Maryland verbunden ist). Neben Zuschüssen der jeweiligen Kommunen zu Aktivitäten der örtlichen Städtepartnerschaftsvereine verweisen Ansprechpartner wie das Deutsch-Amerikanische Institut (DAI) in Heidelberg oder das US-Generalkonsulat in Frankfurt auf Austauschförderprogramme für Jugendliche und Auszubildende/Studierende. Speziell für Städtepartnerschaften wisse er aber von keinen gezielten Zuschusszahlungen die etwa helfen könnten, die vergleichsweise hohen Weg-Kosten Deutschland-USA zu mindern, sagt Walter Wieland, ein Sprecher im US-Generalkonsulat. Für Reisen wie jetzt in Eberbach geplant nutzten vergleichbare (gemeinnützige) Vereine mitunter private Geldgeber oder "corporate members", die ihre Zuwendungen steuerlich geltend machen könnten. Ansprechpartner könnten aber auch – je nach Programm der Reise – die Robert-Bosch-Stiftung in Stuttgart oder Landeszentralen für politische Bildungsarbeit sein, so Wieland. (fhs)

Das Datum seiner Ankunft in der Neuen Welt möchte Heun allerdings als Bezugspunkt nutzen – nicht nur für die Ausstellung, sondern auch, um als Eberbacher in Ephrata deutlich Flagge zu zeigen. Heun schien dafür nichts besser geeignet, als die 102. "Ephrata Fair" am 23. September. Diese USA-typische Straßenparade (Street Fair) gilt mit einer Länge von fünf Kilometern und rund 10.000 Besuchern als größte im US-Bundesstaat Pennsylvania. Gemeinsam mit den "Friends of Eberbach" in Ephrata möchte Heun zu dieser Parade einen Motivwagen beisteuern. "Das Float (eigentlich Floß, hier: Festwagen) wird jemand aus Ephrata stellen und gestalten – angedacht ist ein mit auf Planen gedruckten Eberbacher Motiven versehenes Gefährt wie etwa ein Zehn-Meter-Tieflader oder ein Hänger", sagt Heun. Ältere Partnerschaftsvereinsmitglieder beider Länder könnten darauf Platz nehmen und während der Parade sitzen. Andere begleiten den Umzug zu Fuß und verteilen Infomaterial wie Flyer oder Mitbringsel an die Zuschauer – so weit der Plan, Details folgen. Erste Details der vor der Parade geplanten Florida-Reise stehen hingegen fest. Sie soll dann in den Ephrata-Besuch münden. Heun: "Wir fliegen am 13. September von Frankfurt nach Miami, besuchen Miami Beach, Key West, die Everglades, Fort Mayers, Disney in Orlando und Daytona Beach. Am achten Reisetag fliegen wir von Miami nach Philadelphia und fahren von dort weiter nach Ephrata."

Beim eigentlichen Aufenthalt in der Partnerstadt werden das Kloster dort, eben die Ephrata Fair sowie ein Besuch im Land der Amish People mit ihrem traditionellen religiös geprägten Lebensstil der "Amischen" im Lancaster County besucht. Es gibt noch eine Möglichkeit zu einem Kurztrip nach New York, eingeplante freie Zeit sowie am 26. September den Rückflug Philadelphia-Frankfurt.

Noch sind Änderungen und weitere Programmpunkte möglich. Heun: "Wir haben mal mit einer Gruppe von 15 Personen geplant. Danach beträgt der Flugpreis rund 1000 Euro. Für die Florida-Rundreise sind je nach Gestaltungsvariante 950 Euro bis 1050 Euro im Gespräch.

Über Einzelheiten dieser September-Ephrata-Reise informiert Reiner Heun unter 0 62 71 / 94 22 55 oder via Mailbox reiner.heun@web.de. Dort können sich Interessenten auch anmelden.

Das 25-jährige Bestehen des Freundeskreises steht im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung 2020. Sie findet vor der Herbstreise statt, am Dienstag, 5. Mai, ab 18 Uhr im Bootshaus der Rudergesellschaft. Neben Regularien und Ehrungen präsentiert Dr. Michael Werner Lieder in Pennsylvania Dutch.

Der traditionelle Schüleraustausch zwischen der Ephrata-High-School und dem Hohenstaufen-Gymnasium sieht 2020 den Besuch der Amerikaner vom 14. Juni bis 3. Juli in Eberbach und den Eberbacher Gegenbesuch im Herbst vor.

Am 25. Oktober findet der 15. Deutsch-Pennsylvanische Tag ab 14.30 Uhr im Evangelischen Gemeindezentrum am Leopoldsplatz statt. Hier arbeitet der Freundeskreis Ephrata mit dem Deutsch-Pennsylvanischen Freundeskreis zusammen. Der Sänger John Schmid aus Ohio tritt da mit Country- und Gospelsongs im Stil von Johnny Cash auf. Eine Adventsfahrt mit Besuch einer Ausstellung und eines Weihnachtsmarkts wird das Jahresprogramm 2020 des Freundeskreises Ephrata beschließen.