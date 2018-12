Eberbach. Zum Ausklang des Jahres findet am Samstag, 15. Dezember, der Singer/Songwriter-Abend des Depot 15/7 im Club 55 statt. Beginn des Konzertes ist um 20.30 Uhr; für Mitglieder ist der Eintritt an diesem Abend ermäßigt.

Eröffnen wird diesen Abend Jesse Safferling (61 Inch) mit eigenen Songs im Gepäck. Philipp Köhler (Phrosh) mit Gast hat sich ebenfalls angekündigt und wird für Gänsehautmomente sorgen. Headliner an diesem Abend wird das Duo Lesser & Schramm sein. Beate Lesser und Karl Schramm besinnen sich auf ihre musikalischen Wurzeln und performen Songs von Bob Dylan, Donovan, Gordon Lightfoot und Leonard Cohen. Die beiden sind seit einigen Jahren in der Sinsheimer Region erfolgreich unterwegs. Einlass an diesem Abend ist um 18.30 Uhr. Die Vorstände des Vereins werden ab diesem Zeitpunkt im Club sein, um interessierte Zuhörer über den Baufortschritt zu informieren. Auch das Thema "Spenden" wird zum Gesprächsthema. Einzelheiten hierzu findet man auf der Homepage Depot15-7.de unter der Rubrik "Spenden-Umbau".