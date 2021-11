Eberbach/Stuttgart. (fhs) "Wir müssen hier zu einer schnelleren Lösung kommen" erklärt der CDU-Bundestagsabgeordnete Moritz Oppelt gegenüber Thorsten Krenz, dem Konzernbevollmächtigten der Deutschen Bahn AG für das Land Baden-Württemberg. Oppelt sowie SPD-Landtagsabgeordneter Jan-Peter Röderer hatten von Krenz Antwort auf ihre Protestschreiben erhalten (wir berichteten). Es geht dabei um die viermonatige Aufzugs- und Zugangssperre an Gleis 2/3 im Eberbacher Bahnhof.

Oppelt hatte Krenz die Situation vor Ort geschildert und seinen Standpunkt mitgeteilt; den Vorschlag der Bahn, in ihrer Mobilität eingeschränkte Reisende sollten zunächst nach Mosbach-Neckarelz fahren um dort ebenerdig in den Zug mit der Fahrtrichtung Heidelberg einzusteigen, bezeichnete Oppelt als "realitätsfern".

Moritz Oppelt (l.) und Jan-Peter Röderer wollen in Sachen „Aufzugssperre im Eberbacher Bahnhof“ am Ball bleiben. Fotos: Hüll

"Mich haben bezüglich dieses Vorgangs Zuschriften von betroffenen Bürgern erreicht, die mir ihre persönliche Lage schildern und sich über die jetzige Situation zu Recht beklagen", teilte Oppelt dem Bahnbevollmächtigten mit.

Krenz hatte auch beiden Abgeordneten die Position der Bahn dargelegt, versprach aber, dass Bahn und beauftragte Firmen nun "stetig versuchen" wollten, "den Zeitraum durch weitere Optimierung der einzelnen Bauabschnitte bzw. des gesamten Bauablaufs zu reduzieren."

Krenz erwähnte nochmals den großen Aufwand beim kompletten Austausch der Aufzugsanlage mit Demontage und Wiederaufbau auch der Stahlschachtgerüste, gefolgt von der ebenfalls seine Zeit beanspruchenden Sicherheitsüberprüfung vor der endgültigen Freigabe der neuen Aufzugsanlage.

Krenz: "Wir können den Unmut über den veranschlagten Zeitraum zum Tausch der Aufzüge durchaus nachvollziehen. Uns sind die damit verbundenen Erschwernisse für mobilitätseingeschränkte Fahrgäste bewusst, und wir entschuldigen uns für alle damit verbundenen Unannehmlichkeiten." Oppelt: "Es ist gut, dass sich der DB-Konzernbevollmächtigte dieser Sache annimmt und eine Verkürzung des Zeitraums der gesamten Bauarbeiten in Aussicht stellt. Ich werde auf jeden Fall in dieser Sache am Ball bleiben.

Wie gestern bereits berichtet drängt Landtagsabgeordneter Jan-Peter Röderer (SPD) auf Führungsschienen etwa für Fahrräder oder Kinderwagen an den Unterführungstreppen von Gleis Eins zum Bahnsteig für die Gleise Zwei/Drei, nachdem sein Vorschlag zu einem Zugangsprovisorium vom Supermarktparkplatz her von der Bahn nicht weiter verfolgt werde, wie Krenz Röderer mitteilte. Ebenerdig wollte Röderer in Höhe des Bahnstegs über das Gleis Fünf zum Bahnsteig Fünf/Vier und von dort über den bereits bestehenden ebenerdigen Zugang zu Bahnsteig Zwei/Drei einen langen, aber doch zumindest barrierefreien Zugang ermöglichen.

Laut Krenz genehmige das Eisenbahnbundesamt so etwas nur mit strengen Auflagen in Ausnahmefällen, und auch hier dauere die Prüfung Monate, so dass wohl der Aufzugstausch vollbracht sei, bevor die Freigabe für so ein Provisorium komme. Röderer dankte Krenz für die ausführliche Antwort und schrieb: "Dass hierbei keine positiveren Nachrichten zutage kommen werden habe ich bereits erwartet. Dennoch ist dies natürlich keinesfalls zufriedenstellend. Sicher hätte man sich frühzeitig um eine solche Ausnahmegenehmigung unter Auflagen bemühen können, wenn man der Thematik direkt von Anfang an ausreichend Priorität eingeräumt hätte. Ob eine solche dann überhaupt erteilt worden wäre steht natürlich wieder auf einem anderen Blatt."

Krenz hatte Röderer gelobt, dass der von ihm verfolgte "Ansatz einer sachlichen und konstruktiven Kritik, verbunden mit einem aktiven Lösungsvorschlag" ihn "wohltuend von vielen anderen" abhebe, "und das weiß ich sehr zu schätzen". Röderer setzte nun in seiner Antwort an Krenz die Hoffnung auf eine weiter konstruktive Zusammenarbeit.

Update: Freitag, 12. November 2021, 18.22 Uhr

