Von Ronald J. Autenrieth

Eberbach. Die Corona-Impfungen in Deutschland haben begonnen – auch in Eberbach. So war im Curata Seniorenstift Eberbach in Rockenau die Impfbereitschaft sehr groß, sagt Heimleiterin Vanessa Geier. Die erste Impfung war bereits am 2. Januar, die zweite ist für den 23. Januar geplant. Vorher war man in der Beerfeldener Seniorenresidenz "Hedwig Henneböhl" schon in Teilen "durch" und eine Angehörige erzählte sichtlich erleichtert: "Um meine Mutter brauche ich mir jetzt endlich keine Sorgen mehr zu machen!" Während der weitere Weg zur Herdenimmunität letztlich eine Sache von Logistik und Produktionskapazitäten ist, lohnt ein Blick in die Geschichte.

Die erste große Impfkampagne gab es bereits 1721, also vor genau 300 Jahren, in Boston. Der Eberbacher Auswanderer Conrad Beissel befand sich schon seit einem Jahr im Land, wo er sich den radikalpietistischen Tunkern anschloss. Bis zur Gründung des Klosters in Ephrata sollten aber noch sieben Jahre ins Land ziehen und nicht alle religiösen Eiferer waren Freunde "moderner" medizinischer Aktionen, die freilich mit heutigem Impfen wenig gemein hatten.

Man kratzte die Pusteln Kranker auf und brachte den Schorf in kleine Wunden Gesunder ein oder verabreichte ihn als Pulver. So erzielte man tatsächlich eine gewisse Immunität. Wenn der Mann, der 2020 den ersten deutschen Corona-Impfstoff kreierte, Ugur Sahin, türkische Wurzeln hat, schließt sich historisch ein großer Kreis. Die ersten Impf-Großversuche wurden 1714 in Konstantinopel durchgeführt und lieferten die wissenschaftlichen Grundlagen.

Den eigentlichen Durchbruch schreibt man gerne dem Briten Edward Jenner zu, der ein Serum aus dem Blut von Kühen gewann. Deshalb nennt man Impfstoffe noch heute "Vakzine", abgeleitet vom lateinischen "Vacca" – "die Kuh". Seit 1874 gibt es in Deutschland ein "Reichsimpfgesetz", zu welchem 1882 Hermann Oeffinger in Eberbach ein "Handbuch für Ärzte und Studenten" herausbrachte.

Im Ersten Weltkrieg wurde Eberbach Lazarettstadt, da die Stadt über die Bahnlinie gut zu erreichen war. Als der Krieg 1918 endete, brach die Spanische Grippe auch über den Neckar-Odenwald-Kreis herein. Trotz umfangreicher Impfaktionen ließen sich 352 Tote letztlich nicht vermeiden. Die älteren Zeitgenossen erinnern sich noch an die Pflichtimpfungen, etwa gegen Masern, Pocken oder die Kinderlähmung.

Es war ganz normal, dass der Arzt vom Gesundheitsamt in die Schulen kam und reihenweise die Ärmel hochgekrempelt wurden. Vielleicht hatte auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann solche Kindheitserinnerungen im Kopf als er im Stuttgarter Landtag voll Zuversicht und in schönstem Ur-Schwäbisch ausrief: "Die Bevölkerung wird durchgeimpft und dann ist rum mit der Pandemie!"