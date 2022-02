Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Region Eberbach. (fhs) Nach mehreren Tagen ohne Covid-Patienten auf der Intensivstation meldete die GRN-Klinik am Montag, dass wieder ein Intensivbett mit einem Corona-Erkrankten belegt wurde. Auf der Isolierstation behandelt werden aktuell sechs Covid-19-Patienten.

In der Stadt Eberbach lautete die Coronastatistik des Heidelberger Gesundheitsamts gestern: nach 13 Neuinfektionen sind 84 aktive Coronafälle in der Stadt. In Schönbrunn registriert wurden nach einer Neuerkrankung 19 Akutfälle, und in Heddesbach gab es gestern gar keine bekannte Corona-Erkrankung. Für die Stadt Hirschhorn zu den 25 aktiven Fällen vom Freitag zugemeldet wurden sechs Neuinfektionen.

In Neckarsteinach waren es vor dem Wochenende 75 Akutfälle und gab es seither bis gestern 18 Neuinfektionen.

Oberzent (ca. 10150 Einwohner) hat gleichbleibend wie am Sonntag 145 neu Infizierte in den letzten sieben Tagen. Auf Nachfrage erklärte die Erbacher Kreisverwaltung, dass die höheren Zahlen für Oberzent nicht an einem Einzelausbruch in einem Altenheim, einer Firma oder wegen eines Einzelereignisses liegen, sondern sie seien durch höhere allgemeine Infektionsraten bedingt. Diese heben sich aber nicht außergewöhnlich von der Situation im Odenwaldkreis allgemein ab.

Update: Montag, 14. Februar 2022, 18.47 Uhr

Kreis-Appell zur Impfbereitschaft

Eberbach. (fhs) Mit einer gemeinsamen Erklärung möchten Landrat Stefan Dallinger und Vertreter der Kreistagsfraktionen von CDU, Bündnis 90/Die Grünen, Freien Wählern, SPD, FDP und der Linken sowie Bundes- und Landtagsabgeordnete den Mitbürgern im Rhein-Neckar-Kreis den für sie richtigen Weg zur Beendigung der Pandemie aufzeigen und für die Impfung gegen Covid-19 werben. Im Wesentlichen geht es um einen Appell, die Impfquote zu erhöhten und "dass uns nur Gemeinsinn und Solidarität den Weg aus der Pandemie weisen. Gehen Sie diesen Weg bitte gemeinschaftlich mit uns mit!"

Die aktuellen Coronazahlen vom Freitag lauteten für Eberbach: es gibt nach 14 Neuinfektionen aktuell 105 ansteckende Fälle in der Stadt. In der GRN-Klinik werden vier Corona-Patienten auf der Isolierstation versorgt. Die Intensivstation ist ohne Covid19-Fälle.

In Schönbrunn gab es für neue Fälle und jetzt 26 ansteckende Personen, in Heddesbach bleibt es bei vier Akutfällen; gestern kam niemand neu hinzu.

In der Stadt Hirschhorn wurden nach 23 Neuinfektionen in der letzten Woche gestern 25 aktive Fälle gemeldet und für Neckarsteinach 75 (nach 76 Infektionen).

Für Oberzent berichtete das Erbacher Gesundheitsamt von 158 Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen.

Hier geht es zur gemeinsamen Pressemeldung des Landrats, der politischen Vertreter und Abgeordneten.

Update: Freitag, 11. Februar 2022, 19.11 Uhr

GRN-Klinik meldet den 32. Todesfall

Eberbach (fhs) In der GRN-Klinik Eberbach ist die Intensivstation nach wie vor nicht mehr mit Coronapatienten belegt, und auf der Isolierstation befinden sich aktuell sechs bestätigte Covid-19-Fälle. Allerdings ist ein weiterer – der 32. – Todesfall im Zusammenhang mit der Pandemie zu beklagen. Es handelt sich um eine Patientin aus dem Neckar-Odenwald-Kreis, die zwischen 70 und 80 Jahren alt war.

In der Stadt Eberbach gab es gestern nach 13 Neuinfektionen 68 aktive Fälle, in Schönbrunn nach vier Neuinfektionen 15 ansteckende Personen in Quarantäne und in Heddesbach nach einer Neuerkrankung vier Akutfälle. Für Hirschhorn gestern gemeldet wurden eine Neuinfektion, für Neckarsteinach fünf. Und in Oberzent haben sich 144 Personen innerhalb der letzten sieben Tage neu mit dem Coronavirus infiziert.

Update: Mittwoch, 9. Februar 2022, 18.30 Uhr

Eberbach hat zehn Prozent Genesene

Region Eberbach. (fhs) In Eberbach hat die Zahl der seither mit Corona Infizierten auf 1 446 zugenommen, das sind 10,1 Prozent der Einwohner. Am Montag wurden sechs Neuinfektionen registriert.

Tatsächlich aktive Fälle gibt es 64 in der Stadt. In der GRN-Klinik Eberbach wurden gestern sieben Covid-Patienten auf der Isolierstation behandelt. Auf der Intensivstation gibt es weiter keinen Coronafall mehr.

In der Gemeinde Schönbrunn wie auch in Heddesbach gab es keine Neuinfektionen. In Schönbrunn registrierte das Gesundheitsamt 14, in Heddesbach vier aktive Fälle. Die seit Pandemiebeginn infizierten 36 Heddesbacher entsprechen 7,8 Prozent der Dorfbewohner, in Schönbrunn alle 254 seither Infizierten 8,1 Prozent.

In Hirschhorn hat das Heppenheimer Gesundheitsamt zu den am Freitag vermeldeten 28 aktiven Fällen übers Wochenende und am Montag einen neuen Fall hinzu gezählt, für Neckarsteinach zu 46 aktiven Fällen 15 Neuinfektionen in den letzten drei Tagen. In der Stadt Oberzent wurden gestern 150 Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen registriert.

Update: Montag, 7. Februar 2022, 18.44 Uhr

Eberbach zählt 65 Covid-Erkrankte

Eberbach. (fhs) In der Stadt Eberbach zählte das Gesundheitsamt gestern 65 aktive Coronafälle nach 28 Neuinfektionen. In der GRN-Klinik wurden sechs Covid-Patienten auf der Isolierstation behandelt. Auf der Intensivstation befand sich kein Covid-Patient. In Schönbrunn wurden gestern nach acht Neuinfektionen 15 Akutfälle registriert, in Heddesbach drei Quarantänefälle. Hier gab es keine Neuansteckung.

In Hirschhorn meldete das Heppenheimer Gesundheitsamt 28 aktive Fälle, die alle innerhalb der letzten sieben Tage infiziert wurden; in Neckarsteinach waren es 46 Akutfälle bei 49 in der letzten Woche Infizierten (also drei Genesungen). Für Oberzent wurde gemeldet, dass sich seit vergangenen Freitag 141 Personen neu mit Corona ansteckten.

Update: Freitag, 4. Februar 2022, 20.03 Uhr

Intensivstation ist aktuell coronafrei

Region Eberbach. (fhs) In der GRN-Klinik Eberbach sind seit Freitag bei den täglichen Kontrollen keine weiteren Mitarbeitenden mehr positiv getestet worden, erklärt Klinikleiterin Ingrid Machauer. "Die Tagestests werden aufgrund der allgemein hohen Inzidenz fortgeführt." Auch bei Patienten wurden im Zusammenhang mit dem Ausbruch vergangene Woche keine Neuinfektionen mehr festgestellt. Am Montag wurden auf der Isolierstation in der dort neun Covid-Patienten behandelt. Auf der Intensivstation befindet sich derzeit gar kein Corona-Patient.

In Eberbach galten dem Gesundheitsamt Heidelberg gestern nach drei Neuinfektionen 27 Bürger als Corona-Positiv, in Schönbrunn gab es fünf aktive Fälle nach einer Neuinfektionen, und in Heddesbach bleibt es bei einem bekannten Akutfall.

In der Stadt Hirschhorn sind seit Freitag zu den 14 aktiven Fällen fünf neue hinzu gekommen, in Neckarsteinach zu 23 neu zu den 13 Fällen vom Freitag.

Im Odenwaldkreis hatte das Gesundheitsamt gestern technische Probleme. Am Sonntag waren dort für Oberzent 123 Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage gemeldet worden.

Update: Montag, 31. Januar 2022, 18.56 Uhr

31. Verstorbener im Krankenhaus

Eberbach. (fhs) In der Nacht zu Freitag ist in der GRN-Klinik Eberbach ein Covid-Patient aus dem Rhein-Neckar-Kreis verstorben. Er war zwischen 80 und 90 Jahren alt. Aktuell befinden sich zehn Covid-Patienten auf der Isolierstation und ein Patient auf der Intensivstation.

Die täglichen Tests haben keine weiteren Positiv-Nachweise unter den Patienten ergeben, allerdings bei einen Mitarbeiter. Er befindet sich jetzt in häuslicher Quarantäne. Im benachbarten Odenwaldkreis ist erstmals am Donnerstag bei den Inzidenzwerten die Schwelle von 1 000 überschritten worden (s.u.). Weil mittlerweile allerdings die Neuinfektionen bereits Geimpfter in vielen Fällen vergleichsweise milde verlaufen, wird die Inzidenzrate nicht mehr so gewichtet wie früher und hat die Aussagekraft der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage für sich genommen Aussagekraft abgenommen. Ergänzend genannt werden Hospitalisierungsraten in Hessen (4,4) und Baden-Württemberg (4,8). In der Stadt Eberbach gab es gestern 48 bekannte ansteckende Covid-Fälle nach elf Neuinfektionen, in Schönbrunn zwölf nach einem neuen Positiv-Testergebnis, und in Heddesbach nach einer Neuinfektion nun auch einen Akutfall. In Hirschhorn sind es 14 Fälle, in Neckarsteinach 23. Das Erbacher Gesundheitsamt meldete für Oberzent 111 Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage, zwölf mehr als am Vortag.

Update: Freitag, 28. Januar 2022, 18.15 Uhr

Klinik registriert zwei weitere Positiv-Tests

Eberbach (fhs) "Heute wurden zwei Mitarbeiter mittels PCR-Test positiv getestet. Da einer der beiden jedoch die letzten Tage nicht im Dienst war, kann hier kein Zusammenhang mit dem Ausbruchsgeschehen hergestellt werden." Dies antwortete die Leiterin der GRN-Klinik, Ingrid Machauer, gestern auf Anfrage. Auch bei dem zweiten Mitarbeiter lasse sich nicht rekonstruieren, ob er sich in oder außerhalb der Klinik ansteckte.

Machauer: "Aufgrund der aktuell hohen Inzidenz in der Region und in ganz Deutschland werden wir, wie alle Gesundheitseinrichtungen derzeit, auch in Zukunft mit Personalausfällen aufgrund von Infektionen konfrontiert sein. Deshalb werden wir unsere Mitarbeiter weiterhin täglich testen und auf die strenge Einhaltung aller notwendigen Hygienemaßnahmen achten."

Aktuell befinde sich die Klinik im Normalbetrieb, und es gebe keine Einschränkungen bei der Notfallversorgung. Machauer: "Aufgrund der aktuell sehr hohen Inzidenzen in Eberbach und der Umgebung kann es jedoch immer mal wieder vorkommen, dass elektive Eingriffe aufgrund der Versorgung von Covid-Patienten verschoben werden müssen." Am Montag hatten daher "einige wenige nicht dringliche Operationen" verschoben werden müssen. Machauer: "Sie sollen zeitnah nachgeholt werden."

Update: Mittwoch, 26. Januar 2022, 18.10 Uhr

GRN-Klinik von Leitstelle abgemeldet

Eberbach. (fhs) Bei 14 weiteren Mitarbeitenden (darunter acht Ärzten) der GRN-Klinik Eberbach waren die PCR-Tests ebenfalls positiv, nachdem bereits am Freitag bei vier Patienten und zwei Mitarbeitenden Corona nachgewiesen worden war. Eine Station der Klinik ist von dem Ausbruch betroffen und inzwischen leer geräumt. Das in Quarantäne gegangene Pflegepersonal kann innerhalb der 240 Pflegekräfte ersetzt werden. Gestern wurden nicht dringliche Operationen und Eingriffe von stationären Patienten verschoben. Zudem hat sich die GRN-Klinik Eberbach bis Dienstag früh von der Rettungsleitstelle abgemeldet.

"Fußläufige Notfallpatienten werden regulär versorgt und können aufgenommen werden. Um größtmögliche Sicherheit zu bieten, werden täglich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Antigen-Schnelltests durchgeführt", erklärte die Klinikleiterin Ingrid Machauer auf Anfrage.

Laut Machauer befinden sich aktuell 73 Patienten stationär im Krankenhaus. Die Infizierten wurden in die Isolierstation verlegt, auf der gestern nun acht Patienten waren. Auf der Intensivstation ist ein bestätigter Coronafall.

Nach wie vor besteht ohnehin das allgemeine Besuchsverbot, das bereits seit Anfang November in der GRN-Klinik verhängt worden ist.

Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises teilte mit, dass nach Datenverarbeitungsproblemen die Inzidenzangaben des Heidelberger Gesundheitsamts wieder verlässlich seien. Gleichwohl unterscheiden sich die niedrigen Werte vom Eberbacher Umland (s.u.).

Für die Stadt Eberbach meldete die Behörde gestern nach sieben Neuinfektionen 35 aktuelle Akutfälle; für Schönbrunn ohne Neuinfektion 13 Ansteckende, für Heddesbach keinen bekannten Fall. In der Stadt Hirschhorn kamen zu den 14 aktiven Fällen vom Freitag sechs Neuinfektionen hinzu, in Neckarsteinach acht zu 25 Akutfällen von vor dem Wochenende. In der Stadt Oberzent galten dem Erbacher Gesundheitsamt gestern 78 Personen als innerhalb der letzten sieben Tage neu mit Corona infiziert

Update: Montag, 24. Januar 2022, 18.53 Uhr

Positiv-PCR-Tests in der GRN-Klinik

Eberbach. (fhs) In der GRN-Klinik Eberbach sind am Freitag vermehrt Covid-Fälle unter den Patienten und Mitarbeitern aufgetreten. Betroffen sind vier Patienten sowie zwei Mitarbeiter, die einen positiven PCR-Test hatten. Zudem befanden sich am Freitag ein Patient mit bestätigter Covid-Infektion auf der Intensivstation sowie vier weitere Patienten auf der Isolierstation. Zur Vorsicht werden nun alle Patienten und Mitarbeiter der betroffenen Stationen und Bereiche per PCR getestet und es werden Kontaktpersonen ermittelt. Die Klinikmitarbeiter stehen in engem Austausch mit dem Gesundheitsamt zur Abstimmung des weiteren Vorgehens.

Für die Stadt Eberbach meldete am Freitag das Kreis-Gesundheitsamt in Heidelberg, dass es nach fünf Neuinfektionen 83 akut ansteckende Coronafälle gibt.

In der Gemeinde Schönbrunn wurden keine neuen Positiv-bestätigte Fälle bekannt, so dass es bei 19 aktuell Erkranken bleibt, und Heddesbach gilt weiter als coronanachweisfrei. Das Gesundheitsamt in Heppenheim teilte für die Stadt Hirschhorn 14 aktive Fälle nach 13 Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage mit. In Neckarsteinach sind demnach 21 der 25 Akutfälle in der letzten Woche hinzu gekommen. Und die Zahlen aus Erbach nennen für Oberzent einen Anstieg der Akutfallzahl um 66 Personen in den letzten sieben Tagen.

Update: Freitag, 21. Januar 2022, 17.22 Uhr

Wie kann man Corona beenden?

Eberbach. (fhs) Wann ist die Pandemie endlich vorbei? Wann wird alles wieder "normal"? Was muss dafür getan werden? Auf Fragen wie diese zu antworten versuchen Dr. Anne Kühn, stellvertretende Leiterin des Kreisgesundheitsamtes und Christoph Schulze, ärztlicher Leiter Impfen beim Rhein-Neckar-Kreis, in einem Video.

Für den Mittwoch meldete das Heidelberger Gesundheitsamt kreisweit 3495 aktive Fälle; davon sind in Eberbach gestern 80 Akutfälle registriert worden, in Schönbrunn 17 und in Heddesbach null.

Die Fallzahlen positiv getesteter aktiver Erkrankungsfälle hatten in den letzten Tagen Höchstwerte einer fünften Coronawelle erreicht: in Eberbach waren am Montag, 17. Januar, 97 Akutfälle registriert (in der Montag-Tagesmeldung waren noch 91 Fälle gelistet worden).

Im Übersichtsschaubild auf dem "Dashboard" des Gesundheitsamts sind als bisherige Eberbacher Höchstwerte-Spitzen ausgewiesen der 6./8. Dezember 2021 mit je 92 Akutfällen, der 6. Oktober mit 22, der 24 und 30 April mit je 53 und der 31. Januar mit 72 Akutfällen.

In der GRN-Klinik Eberbach befanden sich am heutigen Mittwoch ein beatmeter Covid-Patient auf der Intensivstation sowie ein Coronapatient auf der Isolierstation. Das Heppenheimer Gesundheitsamt meldet für Hirschhorn gegenüber Montag vier Neuinfektionen und für Neckarsteinach acht. In der Stadt Oberzent wurden gestern 57 in den letzten sieben Tagen neu Infizierte gezählt. Das sind zehn mehr als noch am Dienstag.

Update: Mittwoch, 19. Januar 2022, 19.30 Uhr

Es wird weniger oft gepiekst

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis. (RNZ) Ab 31. Januar werden die "DIA-"Impf-Standorte Eberbach, Heddesheim, Leimen, Wiesloch und Bammental an zwei Tagen pro Woche jeweils vormittags bzw. nachmittags betrieben. Das heißt, pro DIA gibt es eine wöchentliche Impfkapazität von 200 Terminen. Nicht mehr betrieben werden sollen ab sofort die Impfstützpunkte Alte Chirurgie (Heidelberg) und Schwetzingen.

Weil das Landesgesundheitsministerium die zur Verfügung stehenden Kapazitäten zunächst für die Monate Februar und März angepasst, also etwas heruntergefahren hat, reagiert der Rhein-Neckar-Kreis entsprechend. Dies teilte Kreis-Gesundheitsdezernentin Doreen Kuss jetzt mit.

Seit Weihnachten sinkt bei den dauerhaften Impfaktionen (DIA) und in den Impfstützpunkten des Rhein-Neckar-Kreises die Zahl der zu impfenden Personen merklich, heißt es in der Pressemitteilung dazu.

Fanden in den zwei Wochen vor Weihnachten noch über 30 000 Impfungen statt, waren es in der Woche danach nur noch 10 023 und vorige Woche nur noch 9 885. Eine Entwicklung, die sich im ganzen Land zeige.

Update: Dienstag, 18. Januar 2022, 18.48 Uhr

Neue Höchstzahl an Akutfällen

Eberbach. (fhs) Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises teilte gestern mit dass es aktuell keine verlässlichen Zahlen über das Infektionsgeschehen veröffentlichen kann. Grund sind EDV-Probleme nach einem Update der Meldesoftware SurvNet. Solange das Problem nicht behoben ist, kann es dazu kommen, dass das Gesundheitsamt erst verzögert Personen kontaktieren kann. Vor diesem Hintergrund sind die gestern veröffentlichten Inzidenzzahlen für den Rhein-Neckar-Kreis zu lesen und die Angabe, dass mit 91 positiv Getesteten die Zahl der Akutfälle in der Stadt Eberbach seit Beginn der Aufzeichnungen einen weiteren Höchststand erreicht hat. In der GRN-Klinik Eberbach war gestern ein (beatmeter) Covid-Patient auf der Intensivstation und ebenfalls ein Coronapatient auf der Isolierstation. Für Schönbrunn gemeldet wurden gestern 14 Akutfälle, für Heddesbach keiner.

In Hirschhorn sind zu den 21 aktiven Fällen vom Freitag übers Wochenende vier Neuinfektionen dazu gezählt worden, in Neckarsteinach sechs zu 21. In der Stadt Oberzent sind 49 Personen in den letzten sieben Tagen neu infiziert worden (fünf mehr als noch am Sonntag).

Update: Montag, 17. Januar 2022, 18.15 Uhr

Hotspot-Regeln greifen ab dem morgigen Montag

Odenwaldkreis. (RNZ) Die Zahl der positiven Corona-Testergebnisse im hessischen Nachbarkreis ist am Samstag um 73 auf 8 773 gestiegen. Der Infektionssaldo liegt bei 633. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt nach Berechnungen des Robert-Koch-Instituts auf 456,8 (Stand: Sonntag). Damit liegt sie den dritten Tag in Folge über dem Wert von 350. Somit gelten ab dem morgigen Montag die vom Land Hessen erlassenen Hotspot-Regeln wie 2G-Plus in der Gastronomie, beim Indoor-Sport und anderen Freizeiteinrichtungen sowie strengere Vorgaben für Veranstaltungen. Im Kreis Bergstraße wurden bereits die Neckarstädte Neckarsteinach und Hirschhorn auf die schärferen Regeln verpflichtet.

Das Gesundheitsamt erfasste in den vergangenen sieben Tagen 442 neue Corona-Infektionen im Odenwaldkreis. Mit 160 gab es die meisten in Erbach/Michelstadt, gefolgt von der Unterzent mit 99. Im Gersprenztal gab es 72 Fälle (Reichelsheim, Brensbach, Fränkisch-Crumbach), in Mossautal/Oberzent 56 (Mossautal 12, Oberzent 44) und in Bad König/Brombachtal 55.

Auf der Corona-Station im Gesundheitszentrum Odenwaldkreis (GZO) in Erbach werden derzeit neun Patienten behandelt, davon vier auf der Intensivstation. In Kliniken außerhalb des Kreises befinden sich fünf weitere Personen. Gemäß RKI liegt die Hospitalisierungsinzidenz in Hessen bei 2,62 (Stand Samstag), laut Land Hessen sind 226 Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt.

In den angrenzenden baden-württembergischen Landkreisen infizierten sich Stand Samstag im Rhein-Neckar-Kreis 147 Personen neu an Corona, im Neckar-Odenwald-Kreis sind es 47. Je 100.000 Einwohner gab es hier 451,3 bzw. 366,5 Neuansteckungen mit Corona binnen sieben Tagen.

Update: Sonntag, 16. Januar 2022, 17.47 Uhr

Nach zehn Infektionen nun 80 "Aktiv"-Fälle

Region Eberbach. (fhs) Dass über 70 Prozent der an Corona Erkrankten durch die sich besonders leicht verbreitende Omikron-Variante infiziert wurden, ist auch an den reinen Inzidenzzahlen in der Region abzulesen: Vergleicht man die Werte von vor einer Woche mit den Daten heute, sieht man den Anstieg etwa im Rhein-Neckar-Kreis von 263,4 auf 452,4. In der GRN-Klinik Eberbach wurde gestern auf der Intensivstation ein Patient beatmet.

Auf der Isolierstation befanden sich zwei Patienten mit einer bestätigten Covid-Infektion.

In der Stadt Eberbach gibt es nach zehn Neuinfektionen 80 akut Infizierte, in Schönbrunn mit zwei "Neuen" sind es zehn Fälle. Heddesbach galt dem Heidelberger Gesundheitsamt gestern als coronafrei.

Für die beiden Städte Hirschhorn wie Neckarsteinach meldete das Gesundheitsamt Heppenheim gestern jeweils 21 Akutfälle.

In der Stadt Oberzent waren gestern 38 Personen innerhalb der letzten sieben Tage neu mit Corona angesteckt worden.

Update: Freitag, 14. Januar 2022, 17.42 Uhr

Hirschhorn gilt bislang als Stadt ohne Omikron-Nachweis

Hirschhorn/Neckarsteinach. (cm/fhs) Im hessischen Landkreis Bergstraße sind bis Dienstag insgesamt 154 Omikron-Fälle einer Covid-Erkrankung registriert worden. Nur in zwei Kommunen – in der Stadt Hirschhorn sowie in Gorxheimertal – sei diese Corona-Variante bisher nicht nachgewiesen worden. Darüber informierte Landrat Christian Engelhardt.

Er kündigte zudem an, dass zusätzliche "Hotspot-Regelungen" im Keris Bergstraße greifen werden, sollte der Inzidenzwert dort von 350 an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten sein. Als zusätzliche "Hotspot-Regelungen" würde dann ein Alkoholverbot an belebten Orten und Plätzen ausgesprochen, die von der jeweiligen Kommunen festgelegt werden. Außerdem gilt dann für Veranstaltungen mit mehr als zehn Personen sowie im Kultur-, Sport- und Freizeitbereich und in der Gastronomie sowie bei touristischen Übernachtungen: drinnen 2G-plus, draußen 2G. Außerdem müssen Prostitutionsstätten geschlossen werden. "Wir werden in den kommenden Tagen wohl über 350 kommen", meinte Landrat Engelhardt am Dienstag. Da lag die Inzidenz im Kreis Bergstraße bei 340, gestern am Mittwoch bei 386. Manche Einschränkungen müssten dann per Allgemeinverfügung auf den Weg gebracht werden. Dies sei schon vorbereitet.

Omikron-Nachweise gibt es auch für Neckarsteinach_ Laut Bürgermeister Herold Pfeifer sind dort zwei Kinder in einer Kita betroffen. Die Kinder und das Personal der entsprechenden Gruppe wurden unter Quarantäne gestellt. Die Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz berichtete, dass die Inzidenz im Kreis Bergstraße bei den 16- bis 20-Jährigen derzeit deutlich bei über 800 liege. Bei den 21- bis 25-Jährigen bewege sich diese über 700. Bei den unter 16-Jährigen gehe man davon aus, dass der aktuelle Wert von über 400 durch Schultestungen nach den Weihnachtsferien noch steigen könnte. Bei den über 90-Jährigen liege die Inzidenz bei null.

Das Durchschnittsalter der Infizierten liege bei 34 Jahren. 2177 Personen seien geimpft und hätten sich dennoch infiziert, sechs bis sieben Prozent davon seien "geboostert" gewesen. 70 Prozent der Bevölkerung – also die Geimpften – würden 25 Prozent des Infektionsgeschehens ausmachen, die restlichen 30 Prozent, also Ungeimpfte, seien für 75 Prozent verantwortlich.

Update: Mittwoch, 12. Januar 2022, 18.08 Uhr

Aktuell 68 Akutfälle in der Stadt

Eberbach. (fhs) Eine weitere Corona-Teststation gibt es seit gestern auf dem Gelände an der Hirschhorner Landstraße 10. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Sonntag von 11 bis 19 Uhr.Der Betreiber der angrenzenden Kickbox Schmiede, Bardyhl Gashi, wollte seinen Mitgliedern vor ihrem Training einen direkten Zugang zu Schnelltests ermöglichen. Weitere Teststationen sind laut Webseite der Stadt Eberbach die Bahnhof- und die Mohrenapotheke, am Thononplatz sowie auf dem Aldi-Parkplatz und in verschiedenen Hausarztpraxen.

Gestern nannte das Gesundheitsamt für Eberbach die Zahl von 68 bekannten positiv Getesteten. In der GRN-Klinik Eberbach befanden sich gestern vier Corona-Patienten auf der Isolierstation. Auf der Intensivstation gab es keine Covid-Patienten. Für Schönbrunn wies die Amtsstatistik gestern fünf aktive Fälle aus, für Heddesbach zwei.

In Hirschhorn gab’s seit Freitag fünf Neuinfektionen zu damals acht aktiven Fällen hinzu und in Neckarsteinach im gleichen Zeitraum acht zu vier Akutfällen vom vergangenen Freitag. In Oberzent galten gestern 17 Personen als innerhalb der letzten sieben Tage infiziert.

Update: Dienstag, 11. Januar 2022, 10.26 Uhr

Kreis Bergstraße/Hirschhorn. (RNZ) Der hessische Landkreis musste seit Mittwoch fünf weitere Todesfälle vermelden. Betroffen waren unter anderem eine ungeimpfte Person von 59 Jahren, zwei Geimpfte im Alter von 86 und 101 Jahren und eine geimpfte Person im Alter von 37. Damit erhöhte sich die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 bis Freitag auf 392. In Hirschhorn gab es in den letzten sieben Tagen sechs Neuinfektionen, momentan sind hier acht Personen von dem Virus angesteckt.

Update: Freitag, 7. Januar 2022, 17.24 Uhr

66 aktive Fälle nach Silvester

Eberbach. (fhs) Zu Silvester haben nicht alle Gesundheitsämter die Daten aktualisiert: Stand am Sonntag waren 66 Akutfälle in Eberbach, zwei in Heddesbach, zehn in Schönbrunn. In Hirschhorn gibt es Stand Freitag ebenfalls zehn aktive Fälle, in Neckarsteinach fünf. In Oberzent galten am Freitag 24 Personen als in den letzten sieben Tage neu mit Corona infiziert.

Update: Sonntag, 2. Januar 2022, 19.25 Uhr

