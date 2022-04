Region Eberbach. (by) Zwar ist die 3G-Regel für Besucher des Landratsamts in Heidelberg sowie seiner Außenstellen aufgehoben, Termine bedürfen jedoch weiter vorheriger Vereinbarung, und es bleibt bei der FFP2-Maskenpflicht.

Für die Stadt Eberbach nannte das Gesundheitsamt am Freitag die Zahlen von 193 Positiv Getesteten nach 55 Neuinfektionen. Mit 3349 Infizierten gelten 23,5 Prozent als schon mal coronaerkrankt gewesen. In der GRN-Klinik Eberbach befinden sich auf der Isolierstation sechs Patienten mit bestätigter Covid-Infektion, auf der Intensivstation kein Patient mit bestätigter Covid-Infektion. In Schönbrunn gibt es 26 Akutfälle nach elf Neuinfektionen. Die 622 Gesamtinfizierten entsprechen 21,7 Prozent. In Heddesbach gibt es zwei neue Fälle, damit sind vier aktuell Positiv getestet. 90 Infizierte sind 19,6 Prozent.

Hirschhorn zählte am Freitag 51 aktive Fälle im Vergleich zu 49 vor einer Woche. In Neckarsteinach waren es 65 zu 52 vergangenen Freitag. Das Heppenheimer Gesundheitsamt teilt nur wöchentliche Gesamtübersichten jeweils freitags mit. In der Stadt Oberzent (Odenwaldkreis) sank die Zahl der innerhalb der letzten sieben Tage neu Infizierten seit vergangenen Freitag von 161 auf 121 am Freitag.

Update: Freitag, 8. April 2022, 17 Uhr

Kreis hat den Landeshöchstwert

Für die Stadt Eberbach nannte das Gesundheitsamt die Zahlen von 130 Positiv Getesteten nach 22 Neuinfektionen. Mit 3085 Infizierten gelten 21,6 Prozent der Bevölkerung als schon mal coronaerkrankt gewesen. In der GRN-Klinik Eberbach ist die Intensivstation aktuell coronafrei. Isoliert betreut werden fünf Coronafälle.

Für die Stadt Eberbach nannte das Gesundheitsamt die Zahlen von 130 Positiv Getesteten nach 22 Neuinfektionen. Mit 3085 Infizierten gelten 21,6 Prozent der Bevölkerung als schon mal coronaerkrankt gewesen. In der GRN-Klinik Eberbach ist die Intensivstation aktuell coronafrei. Isoliert betreut werden fünf Coronafälle.

In Schönbrunn gibt es 14 Akutfälle nach zwei Neuinfektionen. Die 578 Gesamtinfizierten entsprechen 20,1 Prozent. In Heddesbach gab’s keine neuen Fälle. Zwei sind aktuell Positiv getestet. 84 Infizierte sind 18,3 Prozent.

Hirschhorn zählte am Freitag 49 aktive Fälle im Vergleich zu 79 vor einer Woche. In Neckarsteinach waren es 52 zu 58 vorvergangenen Freitag. Das Heppenheimer Gesundheitsamt teilt nur wöchentliche Gesamtübersichten jeweils freitags mit. In Oberzent im Odenwaldkreis entwickelte sich die Zahl der innerhalb der letzten sieben Tage neu Infizierten seit vergangenen Freitag von 117 über 136 am Mittwoch auf 161 am Freitag.

Update: Freitag, 1. April 2022, 18 Uhr

Erneut starb ein Patient an Corona

Region Eberbach. (fhs) Die GRN-Klinik Eberbach hat am Montag einen neuen Corona-Sterbefall bekannt gegeben. Am Sonntag erlag ein 79-jähriger Mann aus dem Rhein-Neckar-Kreis mit mehreren Vorerkrankungen seinen Leiden. Aktuell sind auf der Isolierstation der Klinik sechs Covid-Patienten in Betreuung. Auf der Intensivstation befindet sich eine Person, die beatmet werden muss. Von den 350 Klinik-Mitarbeitenden fehlen durch Krankheit momentan im Schnitt etwa acht bis zwölf pro Tag. Wie viele davon an Covid erkrankt sind, wird nicht aufgeschlüsselt.

In der Stadt Eberbach ist die Zahl der Positiv Getesteten nach 21 Neuinfektionen mit 173 gegenüber vergangenem Freitag (262) und Montag letzter Woche (255) abgesunken. In Schönbrunn waren es gestern nach vier Neuansteckungen 43 Akutfälle (Freitag: 47; Montag zuvor 42). In Heddesbach sind sieben Menschen Corona-positiv nach einer Neuinfektion. Freitags waren es 12 und vor einer Woche 11.

Angesichts der stagnierenden oder sinkenden Fallzahlen und wohl auch wegen der Erfassungsprobleme der Gesundheitsämter hat das Landesgesundheitsamt seinen Tagesbericht an den Wochenenden eingestellt. Im hessischen Kreis Bergstraße gilt schon etwas länger, dass nur noch freitags Meldeübersichtszahlen kommen: Für Hirschhorn gab es da 79 aktive Fälle, für Neckarsteinach 58.

Oberzent zählte am Montag 114 Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen.

Update: Montag, 28. März 2022, 19.15 Uhr

Ein Beatmeter, 262 Angesteckte

Region Eberbach (fhs) In Eberbach und Umgebung gibt es zur Coronalage vor dem Wochenende keine Auffälligkeiten zu vermelden: in der Stadt Eberbach befinden sich aktuell nach Angaben des Kreisgesundheitsamts in Heidelberg 262 Corona-Positiv-Getestete; in Schönbrunn sind es 47, in Heddesbach 12.

In der GRN-Klinik Eberbach wird aktuell ein Covid-Patient auf der Intensivstation künstlich beatmet, und es befindet sich noch ein weiterer Patient auf dieser Station. Zusätzliche sieben Personen mit Coronaerkrankungen werden isoliert im Krankenhaus betreut.

Das Heppenheimer Gesundheitsamt hat seine Coronainformationen aufgeschlüsselt nach Gemeinden auf eine wöchentliche Meldung freitags umgestellt. In der gestrigen Meldung wurden für Hirschhorn 79 aktive Fälle gemeldet und als Sieben-Tage-Fallzahl 52 Personen, die sich seit dem 18. März neu mit Corona infiziert hatten.

In Neckarsteinach betrugen dieses Zahlen 58 Akutfälle gestern und 38 Infizierte in den letzten sieben Tagen.

Das Erbacher Gesundheitsamt übermittelte die Zahl von 117 Neuinfektionen für die Stadt Oberzent innerhalb der letzten sieben Tage.

Für Gemeinden im Neckar-Odenwald-Kreis hat das Mosbacher Gesundheitsamt aufgehört, Lokaldaten aufzulisten und bietet auf seiner Homepage lediglich den Link zum Dashboard des Robert-Koch-Instituts an. Dort werden bundesweit bis hin zur Kreisebene Zahlen aufgeschlüsselt präsentiert.

Update: Freitag, 25. März 2022, 19 Uhr

Die Akutfallzahlen sind abgesunken

Region Eberbach. (fhs) In der Stadt Eberbach hat es zwar übers Wochenende 39 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gegeben, aber die Anzahl der akut Ansteckenden ist von 331 am Freitag auf 255 gestern zurückgegangen. Allerdings lag diese Vor-Wochenende-Zahl eine Woche davor noch bei 105.

In der GRN-Klinik Eberbach befindet sich weiter niemand mit einer Corona-Erkrankung auf der Intensivstation. Isoliert untergebracht sind hingegen zehn bestätigte Covid-Patienten.

In der Gemeinde Schönbrunn listete des Heidelberger Kreisgesundheitsamt gestern nach vier Neuinfektionen nun 42 Akutfälle auf - vergangenen Freitag waren das noch 57. Hier lag die Akutfallzahl sieben Tage früher auch noch niedriger bei 26.

In Heddesbach hingegen ist die Anzahl der ansteckend Erkrankten übers Wochenende um drei Fälle von acht auf nun elf angestiegen. Sieben Tage zuvor hatte Heddesbach vier Akutfälle. Im gesamten Kreisgebiet des Rhein-Neckar-Kreises listet das Dashboard des Gesundheitsamtes 9 907 Akutfälle auf (vor dem Wochenende waren das 12 113, hier eine Woche weiter zurück 5 321). Für Hirschhorn und Neckarsteinach hatte das Heppenheimer Gesundheitsamt gestern bis Redaktionsschluss keine neuen Zahlen mitgeteilt. Vor dem Wochenende gab es 65 bzw. 60 akute Fälle. Für die Stadt Oberzent schrieb das Erbacher Gesundheitsamt gestern von 143 Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage. Hier betrug der Wert vor dem Wochenende 147 – und nochmals eine Woche zurücklag er bei nahezu gleich bleibenden 146 Personen.

Update: Montag, 21. März 2022, 19.11 Uhr

35. Todesfall in der Klinik

Region Eberbach. (RNZ) Erneut ein Todesopfer gefordert hat die Pandemie diese Woche an der GRN-Klinik. Bereits am Mittwoch starb eine 94-jährige Patientin aus dem Neckar-Odenwald-Kreis mit Vorerkrankungen. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der seit März 2020 Corona Erlegenen nun auf 35. Am Freitag war die Intensivstation der Klinik coronafrei. Isoliert auf Station befanden sich hingegen neun bestätigte Covid19-Fälle.

In der gesamten Stadt Eberbach registrierte das Heidelberger Gesundheitsamt gestern nach 51 Neuinfektionen 331 Infizierte, die aktuell noch ansteckend und deswegen in Quarantäne sind.

In der Gemeinde Schönbrunn hat es acht Neuinfektionen gegeben, und es sind derzeit 57 Akutfälle bekannt. In Heddesbach hat sich die Gesamtzahl aller seit Pandemiebeginn Infizierten gegenüber der Wochenanfangsmeldung um sechs auf 69 erhöht. Neuinfektionen gab es in Heddesbach gegenüber dem Vortag keine. Aktuell sind acht Akutfälle registriert.

In der Stadt Hirschhorn nennt das Heppenheimer Gesundheitsamt die "Sieben-Tage-Fallzahl" von 53. Aktive Fälle waren es am Freitag 65 in der Stadt.

Für Neckarsteinach als notiert gelten die Sieben-Tage-Fallzahl 45 und Stand gestern 60 aktive Fälle. Im Kreis Bergstraße ist ein 81-Jähriger an Corona gestorben. Seit Pandemiebeginn wurden hier 432 Todesfälle kreisweit gezählt.

Im benachbarten Odenwaldkreis nennt das Erbacher Gesundheitsamt aktuell 217 Todesfälle seit März 2020. In den letzten sieben Tagen wurden 1 590 neue Fälle im Kreisgebiet verzeichnet, darunter 146 Neuinfektionen in Oberzent.

Update: Freitag, 18. März 2022, 18.22 Uhr

Zwei neue Todesfälle – Klinik hat nun 34 Corona-Opfer

Region Eberbach. (fhs) Die beiden in der GRN-Klinik Eberbach übers Wochenende verstorbenen Covid-Patienten aus dem Odenwald- bzw. Necker-Odenwald-Kreis waren zwischen 85 und 95 Jahre alt und hatten schwere Vorerkrankungen. Am heutigen Montag befanden sich auf der Isolierstation der Klinik acht Corona-Patienten sowie einer auf der Intensivstation.

Mit Blick aufs Auslaufen der Corona-Beschränkungen zum 20. März stellt die Klinik heraus, das auch jetzt schon die Infektionszahlen sehr hoch sind. Die Situation in der GRN-Klinik Eberbach sei "glücklicherweise momentan beherrschbar", auch wenn neben der Versorgung von Corona-Fällen immer wieder krankheitsbedingte Personalausfälle die Klinik vor Herausforderungen stellten.

Wegen der Impfungen gebe es leichtere Krankheitsverläufe. Leichtfertige Lockerungen könnten jedoch die Inzidenzen weiter nach oben treiben.

Dies könne und werde sich auch auf die Belegungen in den Krankenhäusern auswirken. Zu hoffen bleibe, dass Impfungen weiter vor schlimmeren Verläufen schützten. Sollte die Zahl der im Krankenhaus behandelten Patienten mit Covid-Infektion steigen – entscheidend seien dabei nicht nur die Fälle für die Intensivmedizin, sondern auch diejenigen, die auf den Isolierstationen behandelt werden – sollten falsch getroffene Entscheidungen schnell wieder revidiert werden, teilte die Klinik-Pressestelle gestern auf Anfrage mit.

Die Stadt Eberbach hatte gestern nach 15 Neuinfektionen 268 Akutfälle, Schönbrunn nach zwei neuen Fällen 40 ansteckend Erkrankte, und Heddesbach keine Neuerkrankung, aber drei aktive Fälle.

Für Hirschhorn wurden übers Wochenende 18 Neuinfektionen zu den 60 akuten Freitagsfällen hinzu gemeldet, für Neckarsteinach 13 zu 70 Fällen. In der Stadt Oberzent gab es 167 Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage.

Update: Montag, 14. März 2022, 18 Uhr

Neuer Höchstwert mit 310 Akutfällen

Eberbach. (fhs) Einen imposanten Anstieg zeigt die Säulengrafik auf dem Corona-Dashboard des Kreis-Gesundheitsamtes für die Stadt Eberbach, die gestern, Freitag, 310 ansteckende Fälle in der Stadt verzeichnete – bislang mit Abstand der Spitzenwert seit Pandemiebeginn. Vor einem Monat lag die bekannte Registrierzahl der akut ansteckend Infizierten in Eberbach noch bei 105 (am 11. Februar). Einen Monat davor bei 68 am 10. Januar und bei 867 am 11. Dezember 2021. Die Akutfallzahl ist also von einem höheren Wert gesunken und seit Februar wieder angestiegen. Seit 21. Februar liegt sie mit ansteigender Tendenz über dem Wert 100. In den früheren Wellen lagen die Höchstwerte in der Stadt Eberbach in der Regel um 100 herum. Auch wenn die Verläufe in der Regel überwiegend weniger gravierend ausfallen als bei früheren Infektionen zeigt das Zahlenbeispiel für Eberbach, dass man auf die Pandemie nach wie vor ein Auge haben muss. Neben jenen 310 Akutfällen nach 48 Neuinfektionen in Eberbach gestern wurden für Schönbrunn nach neun Neuinfektionen 42 Quarantänefälle registriert und für Heddesbach nach zwei neuen Fällen sieben Akut Erkrankte.

In der GRN-Klinik Eberbach befanden sich gestern ein Corona-Patient auf der Intensiv- und zehn Patienten auf der Isolierstation.

In der Stadt Hirschhorn galten gestern 65 Personen als aktuell ansteckend, in Neckarsteinach 70. Für die Stadt Oberzent galten am Freitag 163 Personen innerhalb der letzten sieben Tage als neu Infizierte in der Statistik hinzu gekommen.

Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises kündigte gestern an, nach dem Wochenende den automatisierten postalischen Versand von Genesenen- und Absonderungsnachweisen einzustellen. Der PCR-Befund selbst diene ja bereits als Genesenen-Nachweis. Diesen Befund erhält jede positiv getestete Person direkt von der Institution, bei der der Abstrich vorgenommen wurde.

Update: Freitag, 11. März 2022, 17.18 Uhr

14,8 Prozent hatten Corona

Region Eberbach. (fhs) Blickt man auf die Inzidenzzahl im Rhein-Neckar-Kreis, hat sie einem Wert um die 2000: am Wochenende lag er darüber, gestern wieder bei 1900. Ihre Höhe legt nahe, trotz der Frühlingssonne und des allgemeinen Strebens nach Gemeinschaftserlebnissen und Corona-Erleichterungen doch nicht zu vergessen, dass die Viruserkrankung Covid nach wie vor präsent ist.

In Eberbach zählt das Heidelberger Gesundheitsamt nach 33 Neuinfektionen übers Wochenende am Montag 163 ansteckende Corona-Fälle in der Stadt. Auf der Isolierstation der GRN-Klinik Eberbach werden aktuell acht Covid-Patienten behandelt. Auf der Intensivstation befinden sich dagegen derzeit keine Covid-Patienten mehr.

In Schönbrunn gab es keine registrierten Neuerkrankungen. In Quarantäne sind derzeit 34 Personen. Heddesbach rangiert in den Daten des Gesundheitsamts mit einer Neuinfektion und mit vier ansteckenden Patienten. Bislang sind von den laut Gesundheitsamt 14.267 Eberbachern mit 2 110 seit Beginn Infizierten 14,8 Prozent der Bevölkerung einmal an Corona erkrankt gewesen. In Schönbrunn entsprechen die 427 Fälle 14,9 Prozent der 2870 Bürger. In Heddesbach machen die 57 Gesamtfälle seither 12,4 Prozent der 459 Heddesbacher.

Das Gesundheitsamt des Landkreises Bergstraße schlüsselt seine Zahlen nicht in dieser Weise auf. Gegenüber der Freitagsmeldung hieß es gestern, dass Hirschhorn zu den 57 aktiven Fällen weitere 24 weitere hinzu bekommen hat. In Neckarsteinach kamen zu 61 Freitagsfällen 20 weitere hinzu.

Das Erbacher Gesundheitsamt informierte über die Stadt Oberzent, dass es 115 Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen gegeben hat.

Update: Montag, 7. März 2022, 18.29 Uhr

