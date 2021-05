Eberbach. (fhs) Frühestens am Mittwoch, 19. Mai, werden in Eberbach Restaurants, Gaststätten, Cafés und Hotels wieder öffnen können – wie überall im Rhein-Neckar-Kreis. Bis dahin bleibt auch der Eberbacher Lindenplatz so wie auf diesem Bild.

Es gibt zwar vom Feiertagsdonnerstag eine neue geänderte Corona-Verordnung der Landesregierung. Darin sind Öffnungsschritte für eine 7-Tage-Inzidenz von unter 100 festgelegt. Die Regelungen sind aber abhängig vom Inzidenzwert im jeweiligen Stadt- oder Landkreis. Und der muss fünf Werktage unter 100 liegen, bevor geöffnet werden darf – dabei zählen Feiertage wie Christi Himmelfahrt und der bevorstehende Sonntag nicht mit, so dass im Rhein-Neckar-Kreis noch keine fünf Tage mit einer 7-Tage-Inzidenz von unter 100 erreicht sind, um bereits an diesem Wochenende öffnen zu dürfen.

Am Freitag standen deshalb die Telefone in den Ordnungsämtern der Region nicht still, weil viele Anbieter wissen wollten, was denn nun gilt. Dies berichtet auch Eberbachs Stadtsprecherin Hauptamtsleiterin Anke Steck, ebenso wie die Sprecherin des Rhein-Neckar-Kreises, Silke Hartmann.

Der Rhein-Neckar-Kreis informiert auf seiner Webseite über den aktuellen Sachstand (https://www.rhein-neckar-kreis.de/2596989.html). Den mussten sich auch die Verwaltungsbeschäftigten im Landratsamt wie den Rathäusern des Kreises am Freitag selbst erst zusammentragen.