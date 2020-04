In seiner Freizeit ist der Waldbrunner Arzt Bruno Westermann begeisterter 3D-Drucker. Mit seinem Gerät stellen er und seine Freunde jetzt Kunststoff-Visiere her. Fotos: privat

Von Barbara Nolten-Casado

Waldbrunn/Eberbach. "Was können wir Sinnvolles tun, um in der gegenwärtigen Situation zu helfen?", fragten sich auch der Ex-HSG-Abiturient und heutige Waldbrunner Arzt Bruno Westermann und seine Freunde vom "Neuenstädter 3D-Drucker-Stammtisch" kurz nach Ausbruch der Coronavirus-Pandemie.

Bald stand fest: die 25 Mitglieder der Community aus dem Raum Nordbaden würden mit ihren Geräten Visiere für Menschen herstellen, die beruflich in engem Kontakt zu anderen stehen.

Sechseinhalb Jahre lang hat Westermann nach dem Abitur am Eberbacher Hohenstaufen-Gymnasium und dem Medizinstudium an der Uni Heidelberg in verschiedenen Kliniken in der Kardiologie und als Notarzt gearbeitet. "Ich weiß, wo Mangel herrscht", sagt er. Und derzeit mangelt es überall ganz besonders an Schutzausrüstung fürs medizinische Personal.

Seit Kurzem arbeitet der gebürtige Eberbacher nun in der Waldbrunner Hausarztpraxis von Christian Starck, mit dem Ziel, diese, "wenn alles klappt" demnächst zu übernehmen.

In seiner Freizeit widmet sich der Technik-Freak – neben der Familie – bevorzugt seinem Lieblingshobby, dem 3D-Drucken. "Von meinem ersten Arztgehalt habe ich mir einen gebrauchten 3D-Drucker gegönnt", berichtet er. Das war 2014. Er holte sich Informationen und Anregungen zum Umgang damit aus entsprechenden Internetforen. Dabei entstand auch der Kontakt zum Neuen- städter 3D-Drucker-Stammtisch. Dessen Mitglieder treffen sich alle paar Monate im Saal eines Gasthauses, in einem Sportheim oder Feuerwehrhaus: "Die Leute bringen ihren Drucker mit, man tauscht sich aus", berichtet Westermann.

Dieses Gerät schafft bis zu zwölf Visierhalterungen pro Stunde, sagt Westermann.

Was ihn so sehr am 3D-Drucken fasziniert? "Man kann fast alles damit herstellen", schwärmt er. "Man kann sich etwas ausdenken und auf ein Blatt zeichnen. Das wird dann auf den PC übertragen und wenig später druckt der 3D-Drucker es aus."

Hatte er bislang etwa Ersatzteile für Haushaltsgeräte oder Kinderspielzeug selbst gedruckt, so produziert der Drucker im Keller der Familie Westermann, ebenso wie die Geräte der Stammtisch-Kollegen, derzeit nonstop Kunststoffhalterungen für Visiere. Dazu werde ein Plastikfaden im Drucker aufgeschmolzen und das vorprogrammierte Werkstück Schicht für Schicht damit aufgebaut, erläutert er.

Als man sich zur Herstellung der Halterungen entschieden hatte, habe man zunächst im Internet recherchiert, was es in diesem Bereich bereits gab. Westermann, der Arzt in der Gruppe, probierte verschiedene Modelle aus: Leicht und robust sollten sie sein.

Er entschied sich für den online verfügbaren Druckplan eines spanischen 3D-Drucker-Kollegen und verbesserte ihn in Absprache mit seinen Stammtischkollegen nach eigenen Vorstellungen.

Dann machte sich die badische Community ans Drucken der Halterungen aus der Kunststoffmasse "Filament", in die anschließend eine handelsübliche transparente Plastikfolie hinein geklemmt wird. "Wichtig war uns, die Visiere schnell zu den Leuten zu bringen, die sie brauchen", sagt Westermann, denn "der Bedarf ist groß". Dabei betont er, dass es sich bei den Visieren nicht um nach irgendeiner Norm gefertigte Medizinprodukte handele und dass sie keinen Ersatz für Atemschutzmasken darstellten.

Sie seien vielmehr als zusätzlicher Schutz vor direkter Tröpfcheneinwirkung bzw. als mechanische Barriere gegenüber dieser für alle gedacht, die engen Kontakt zu Patienten haben, wie beispielsweise Zahnärzte.

Immerhin übertrage sich das Coronavirus laut Virologen auch über die Augen. Zudem spiele nach Aussage der Spezialisten wohl auch die Menge der Viruspartikel, die man abbekomme, eine Rolle dabei, ob man erkranke oder nicht, so Westermann.

Deshalb hat er Bedarf nicht nur bei Kinder-, Augen- oder Zahnärzten und bei Kliniken ausgemacht. Die 3D-Drucker-Community hat mittlerweile auch schon Mitarbeiter in Altenheimen, bei Rettungsdiensten, Poststationen und sogar Bestatter mit den Visieren versorgt, die nach entsprechendem Desinfizieren mehrfach verwendbar sind.

"Auch Kassiererinnen im Supermarkt könnten davon profitieren", ist Westermann überzeugt.

Etwa zehn bis zwölf Visierhalterungen schaffe ein Hobby-3D-Drucker in 24 Stunden, erläutert er. Das klingt nach wenig angesichts des riesigen Bedarfs. Doch die Sache mit den Visieren sei längst "viral", hat Bruno Westermann festgestellt. An vielen Orten arbeiteten Menschen bereits an ähnlichen Produkten.

Rund 300 Stück haben er und seine Stammtisch-Freunde bislang verteilt – zum Selbstkostenpreis. "Wir wollen nur die Kosten fürs Material ersetzt bekommen", sagt Westermann. "Die Arbeit leisten wir unentgeltlich, für die Allgemeinheit."

Info: 3ddruckerexpress@gmail.com