Die Schatten der Coronakrise werden nicht so schnell verschwinden aus dem Geschäftsleben in der Innenstadt. Aber ab Montag, wenn Einkaufen wieder möglich ist, gibt’s zumindest wieder Lichtblicke. Foto: jbd

Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Nach annähernd fünfwöchiger Schließung von Geschäften und Gastronomie könnte am Montag endlich wieder Leben in die verödete Innenstadt zurückkehren. Zumindest der Einzelhandel darf ab da wieder aufsperren und Kunden beim Einkauf persönlich bedienen. Die am Mittwoch verfügten Lockerungen der coronabedingten Beschränkungen, die für Geschäfte bis 800 Quadratmeter Verkaufsfläche unter Auflagen eine Öffnung ermöglichen, dürften dem weit überwiegenden Teil der innerstädtischen Geschäftsleute zugute kommen.

Damit ist die womöglich härteste Etappe einer für den Einzelhandel bislang beispiellosen Durststrecke in dieser Krise bewältigt. Dietrich Müller, Vorsitzender der Eberbacher Werbegemeinschaft (EWG) und Inhaber des gleichnamigen Modehauses, gab Einblick in die Situation. Ihm zufolge brachen den Eberbacher Geschäftsleuten in diesem Zeitraum bis zu 90 Prozent der Umsätze weg. Einige gingen komplett leer aus.

Das Ausweichen aufs Online-Geschäft ist Müller zufolge "von der Ausprägung her" nicht für jeden Geschäftsinhaber eine Option, um sich in dieser Krise auf dem Markt zu halten. Die EWG zählt aktuell über siebzig Mitgliedsbetriebe vom Autohaus über die Bäckerei und den Hörgerätespezialisten bis zu Schuhhändler und Uhrenfachgeschäft. Im Unterschied etwa zum im Netzhandel sehr aktiven Elektrofachgeschäft Reinig sei es ihm selbst unmöglich gewesen, "einen Online-Shop so kurzfristig auf die Beine zu stellen", erklärt der Modehändler: "Um da mit den Großen mithalten zu können, wäre ein sechsstelliger Betrag nötig".

Mit seinem eigenen Geschäft wählte der EWG-Vorsitzende deshalb den Weg über die sozialen Medien — und über die teils mit hohem persönlichen Einsatz betriebene Pflege der Stammkundschaft, von der etliche der Eberbacher Einzelhändler ja fast ausschließlich leben. Um die mit der gewünschten Ware zu beliefern, stieg der 67-Jährige bei schönem Wetter auch selber aufs Fahrrad und brachte die georderten Sachen im näheren Umkreis bis an die Haustüren. Vermutlich staunten die Kunden nicht schlecht, wenn der Chef des Hauses höchstpersönlich bei ihnen klingelte. "Ich habe aber nur positive Reaktionen erlebt," freut sich der Geschäftsmann, "das tut gut!" Weiter entfernte Kunden in der Region, in Brombach, Rothenberg oder Elztal-Dallau, wurden ebenfalls mit eigenen Boten beliefert — motorisierten allerdings.

Wie Müller sorgten auch andere Geschäftsleute in der Bahnhofstraße dafür, dass die Eberbacher Einkaufsmeile in den letzten Wochen nicht gänzlich in Corona-Tristesse versank. Mit wöchentlich neu dekorierten Schaufenstern und neuen Blickfängen machten sie den Bummel durch die Stadt weiterhin lohnenswert. Müller: "Den Luxus leisten wir uns". Und wer sich in das eine oder andere Stück verguckt hat, dem reichte in der Regel ein Anruf, und der Einkauf war geritzt.

Nara zum Beispiel stellte neben jede seiner an Schaufensterpuppen präsentierten Modeideen eine Nummer, Müller einen Buchstaben, um die Bestellung zu erleichtern. Die Sachen konnten auf Wunsch zu einem vereinbarten Zeitpunkt auch selber an der Ladentür entgegengenommen werden. Am Ausgabetisch dahinter wird die Einkaufstüte gepackt und "dann rausgereicht, alles völlig kontaktlos". Müller: "Ein bissel was ist schon zu tun".

Die Befürchtung gerade kleiner Einzelhändler, die Kundschaft könnte sich nach den Erfahrungen der letzten Wochen ganz und dauerhaft aufs Online-Shopping verlegen, lässt sich nach Müllers Auffassung nicht an der gegenwärtigen Krise festmachen. "Zu befürchten ist das immer". Allerdings sei gerade die Modebranche derzeit auch im Netz von rückläufiger Nachfrage betroffen.

Und welche Folgeerscheinungen der wirtschaftliche Einbruch nach Corona haben wird, "wenn viele Menschen wegen Kurzarbeit weniger Geld haben": der EWG-Vorsitzende rechnet mit neuen, nicht unerheblichen Schäden. Und damit, dass viele kleine Unternehmen ohne Rücklagen, denen der Markt total weggebrochen ist — Veranstalter zum Beispiel — auf der Strecke bleiben werden.

Was genau muss jetzt in den Geschäften am Montag passieren, um sukzessive wieder in ein normales Leben zurückzukehren? Welche Maßnahmen sind zu ergreifen? "Gesundheitsschutz geht natürlich vor", betont Dietrich Müller. "Wir dürfen keine Risiken eingehen". Und wie das im einzelnen funktionieren soll, "daran müssen wir uns rantasten. Es ist ja das erste Mal für uns!".

Plexiglasverkleidung an den Kassen, Zugangskontrollen an den Ladentüren, Schichtbetrieb für Mitarbeiter, damit nicht zu viele auf einmal im Laden sind, angepasste Öffnungszeiten: Darauf bereitet man sich vor. Erste für seine Mitarbeiterinnen bestellte Schutzmasken seien inzwischen auch bei ihm eingetroffen, sagt Müller. Am Donnerstagnachmittag trafen sich Vertreter der EWG im Rathaus mit der Verwaltungsspitze.