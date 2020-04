Hohenstaufen-Gymnasium in Eberbach. Foto: Hüll

Eberbach. (fhs) Die Schulen im Raum Eberbach bereiten sich auf die schrittweise Aufnahme des Präsenzunterrichts vor. So schnell wird das aber noch nicht geschehen, erklären nach Rückfrage die Leitung des Hohenstaufen-Gymnasiums (HSG) um Oberstudiendirektorin Anja Katzner, Eberbachs geschäftsführender Schulleiter Udo Geilsdörfer sowie Miriam Mödinger und Bettina Fesqué von der Leitung der Grundschule Schönbrunn.

"Am 4. Mai geht es schrittweise und stark eingeschränkt mit den Abschlussklassen der Kurstufen Eins und Zwei – 159 Schülern – los. Wie es mit den anderen Klassenstufen weitergeht, ist noch nicht schlussendlich geklärt", sagt Anja Katzner.

Die HSG-Schulleitung rechnet mit konkreten Handlungsanweisungen aus dem Kultusministerium zu Anfang nächster Woche. Rektor Geilsdörfer gar erst gegen deren Ende. Am HSG startet der Unterricht am kommenden Montag, 20. April, für alle Klassen genau wie vor den Ferien weiter als Fernunterricht. Abhängig von den Ministeriumsvorgaben will Rektor Geilsdörfer sehen, wie die Schüler mit Distanz auf Klassenräume verteilt und von welchen Lehrern betreut werden.

"Ich muss ja klären, welche Kolleginnen und Kollgen zur Verfügung stehen, und wer zu einer Risikogruppe gehört." Am HSG geht man davon aus, dass etwa ein Viertel der Lehrer entsprechend der landesweiten Schätzung nur für Fernunterricht zur Verfügung steht. Katzner: "Einige Kollegen, die zur Risikogruppe gehören, möchten ihre Kurse aber weiter unterrichten, um die Schüler aufs Abitur vorbereiten zu können."

Eltern und Schüler seien am HSG über die bislang geklärten organisatorischen Maßnahmen in Kenntnis gesetzt, an den anderen Schulen folgen diese Infos erst noch. Nicht alle Schulwebseiten sind schon aktualisiert, aber beim HSG stehen dort bereits die verschobenen Termine der Abiturprüfungen zu lesen.