Von Felix Hüll

Eberbach. Dass sich Ute Krey mal über eine Entscheidung der von der CDU geführten schwarz-roten Bundesregierung freut, hat mit Covid-19, dem Coronavirus, zu tun: Nach Bekanntgabe der Lockerung von Lockdown-Verordnungen am Mittwoch kann nun der Notbetrieb des Weltladens beendet werden. Das Geschäft an der Hauptstraße 19 will nun wieder ab kommenden Montag öffnen – allerdings zu bestimmten Bedingungen.

"Es darf immer nur einer in den Laden, und wir haben auch noch eingeschränkte Öffnungszeiten", erklärt Ute Krey vom Weltladenteam. Gegenüber der Zeit vor den Verordnungen entfallen vorerst die Vormittagsöffnungszeiten von Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag, weil doch einige der ehrenamtlichen Weltladen-Mitarbeiter der älteren Generation angehören, somit zu den gefährdeteren Personengruppen zählen und nicht für den Ladendienst eingeteilt werden können. So soll am kommenden Montag der Weltladen erst nachmittags von 14 bis 18 Uhr öffnen.

Ute Krey (kleines Bild) freut sich, dass nach den Samstagsöffnungen wohl ab nächster Woche der Eberbacher Weltladen wieder unter der Woche zugänglich sein darf. Fotos: Felix Hüll

Krey: "Wir werden dann für alle Kunden eine Information ins Schaufenster hängen, wie der Ablauf ist. Wenn doch mal zwei gleichzeitig rein möchten, ist ja drin auch genügend Platz, um den erforderlichen Abstand zu wahren und dennoch die Sicherheit der Verkaufsmitarbeiterin zu gewährleisten." Krey ist dankbar, dass sie für die Mitarbeiter auch Schutzausstattung von der Firma Mosca bekommt; zudem kümmert sie sich noch um entsprechende Desinfektionsmittel bis zur Geschäftswiedereröffnung.

Der Weltladen hatte seit 19. März geschlossen und wäre damit am Montag genau einen Monat geschlossen. Für die Übergangszeit hatte das Weltladenteam jeweils samstags zwischen 10 und 13 Uhr einen Abhol- und einen Lieferdienst angeboten. Dabei konnte man per E-Mail via info@weltladen-eberbach.de oder per Telefon 06271 / 91 72 89 Ware ordern. Krey: "Das Abholen an der Türe wurde gut angenommen, aber es gab kaum Nachfrage beim Lieferservice."

Die Stammkunden und "Leute, die uns unterstützen wollten, weil sie meinen, dass so ein Geschäft nicht kaputtgehen darf" hätten sich regelmäßig gemeldet und auch nach bestimmten Produkten gefragt. Krey: "Bananen hatten wir allerdings aus dem Angebot genommen." Gerade nach denen sei aber immer wieder gefragt worden. Am kommenden Dienstag, 21. April, sollen wieder Bananen geliefert werden.

Aufgefallen ist Ute Krey auch, dass die Gespräche an der Ladentür sich naturgemäß vor allem um die Besonderheiten im Umgang mit der Pandemie-Krise drehten, weniger um fairen Welthandel und die Sorgen und Nöte der Menschen in den Erzeugerländern. Krey: "Ich glaube, Corona schlägt dort erst mit gewisser Verzögerung durch. Wen da mehr interessiert, kann sich im Internet die aktuellen Infos der Seite www.forum-fairer-handel.de ansehen oder die Seite unseres Dachverbandes unter www.weltladen.de oder eben jetzt wieder zu den Öffnungszeiten mit uns sprechen."

Info: Weltladen-Öffnungszeiten sind voraussichtlich ab 20. April vorerst Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitagnachmittag von 14 bis 18 Uhr sowie am Mittwoch- und Samstagvormittag von 10 bis 13 Uhr.