Nur wenige lassen sich gestern Mittag in der Eisdiele am Neuen Markt nieder. Kurz drauf war alles „to go“. Foto: Martina Birkelbach

Von Martina Birkelbach

Eberbach. Sebastiano Dell’Acqua hat am Dienstagmorgen die Anzahl der Tische im Außenbereich seiner Eisdiele am Neuen Markt um die Hälfte reduziert. "1,5 Meter Abstand zum Nachbarplatz müssen es sein", sagt er. So zumindest hat er die Infos der Landesregierung vernommen. Wielange er noch geöffnet haben wird, wie es weitergeht? Er weiß es nicht. "Es sollte eigentlich eine Entscheidung der Bundesregierung geben, die für alle gilt", bemängelt er die vielen verschiedenen Maßnahmen, die wegen des Coronavirus jetzt auf den unterschiedlichsten Ebenen getroffen werden. In seiner Eisdiele am Lindenplatz hat er "to go" eingeführt.

Mariano Torregrossa (l.) vom „Little Italy“ mit seinen Eltern. Gestern Mittag stand für ihn noch nicht fest, ob er sein Restaurant überhaupt öffnet. Foto: Martina Birkelbach

Insgesamt ist bei ihm wesentlich weniger los, "Miete, Strom und alles läuft aber weiter." Auch wenn der Sonntag noch ein guter Tag war, im Vergleich zum vergangenen Jahr: "Etwa 20 Prozent weniger". Am gestrigen Dienstag kommen nur noch vereinzelt Gäste; eigentlich müsste er auch eine Liste führen mit Namen und Uhrzeit. Doch kurz drauf hat sich auch das bereits wieder erledigt. Das Ordnungsamt war da; auch am Neuen Markt ist jetzt alles "to go". Mit Abstand kann sich jeder sein Eis oder Getränk an der Theke bestellen. "Die Angestellten haben natürlich auch Angst, sich zu infizieren." Wie lange er das alles durchhält? "Solange wie es Banken gibt", sagt Dell’Acqua und überlegt: "Eigentlich sollte ich ganz schließen". Nebenan beim Coffee & More wurden ebenfalls im Innen- und Außenbereich die Tische so reduziert, dass eineinhalb Meter Abstand eingehalten werden. Doch auch dort lässt sich nur vereinzelt überhaupt jemand nieder. Die Innenstadt gleicht um die Mittagszeit einer Geisterstadt.

Babis Fotion, Inhaber des Restaurants „Hermes“ ist ganz allein zurückgeblieben; seine Angestellten sind nach Griechenland. Foto: Martina Birkelbach

"Wir wissen noch nicht, ob wir überhaupt aufmachen", sagt Mariano Torregrossa vom "Little Italy". Mit seinen Eltern steht er an der Theke und überlegt: "Wenn ich von den zehn Tischen welche wegnehmen muss, damit der Abstand gewährt ist, bleiben etwa vier Tische übrig. Ob sich das rentiert – vielleicht kommt gar kein Gast". Und überhaupt findet er die Regelung etwas seltsam, denn wie soll man etwa beim Bedienen Abstand halten – da läuft alles im Zentimeterbereich." Zudem ist alles riskant: "Servietten, Geld, Tischdecken, das ist alles auch ein Risiko für uns". Im September 2017 hat er sein Restaurant eröffnet, "es ist sehr gut gelaufen". Doch in der vergangenen Woche: "60 Prozent Verlust". Jede Menge Lebensmittel, musste Torregrossa bereits entsorgen. Darunter frischen Fisch und auch viele Ware aus Italien. Wie lange er durchhält, weiß er nicht.

In der Gaststätte "Zum Adler" ist noch bis zum 20. März Urlaub angesagt, ebenso im "Krabbenstein", wo die Türen bis zum 24. sowieso geschlossen bleiben. Im Hotel Karpfen ist dienstags "Ruhetag". Das Bistro Querbeet hat wetterbedingt Tische und Stühle rausgestellt, einige haben sich dort niedergelassen, man wartet auf Bescheid, wie es weitergeht.

Babis Fotion betrachtet derweil mittags sehr nachdenklich den fast menschenleeren Alten Markt. Alle drei seiner Angestellten sind am Tag zuvor nach Griechenland zurück; "bevor nichts mehr geht". Der Inhaber des Restaurant "Hermes" hat noch Aushilfen, eine davon hat ein Kind zuhause und kann auch nicht kommen. Wozu aber auch, denn er hat einen "dramatischen Rückgang der Gästezahl". "Stammgäste, Geburtstagsfeiern, es hagelt Absagen", sagt er und blättert im leeren Buchungsbuch. Für gestern gab es eine Reservierung, die hat er selber abgesagt: "Das war für 19.30 Uhr, ich weiß nicht, ob ich nicht um 18 Uhr schließen muss". Auch er musste schon viele Lebensmittel entsorgen, jetzt bietet er an, "was es noch gibt – das sind etwa 20 Prozent des Angebots der Speisekarte". Auch er bemängelt, dass es keine offiziellen Informationen gibt, "jeder erzählt etwas anderes, im Internet in den Nachrichten – Jedes Bundesland trifft andere Entscheidungen, dadurch entsteht diese große Unsicherheit." Laut seinem Lieferanten gab es einen 70-prozentigen Rückgang der Bestellungen. Eigentlich würde auch im "Hermes" in zwei bis drei Wochen das Sommergeschäft starten, mit der Außenbestuhlung ... Wie lange er es aushält? "Länger als einen Monat nicht". Sollte er ganz zumachen?