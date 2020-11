Von Peter Bayer

Eberbach. Die Minusstunden häufen sich, inzwischen sind es schon über hundert. Jedes Mal, wenn Ksenia Skyrska ihrem Chef sagen muss, dass sie wieder früher gehen muss, hat sie ein schlechtes Gewissen – auch ihren Arbeitskolleginnen gegenüber. "Immer wenn meine Tochter Lea einen Zettel aus dem Kindergarten mitbringt, steigt der Blutdruck aus Angst, es könnte damit erneut eine Schließung angekündigt werden", fürchtet sie. Auch wenn die im Sommer drohende Reduzierung der Betreuungszeit auf vier Stunden noch einmal abgewendet wurde, die Angst ist immer im Hinterkopf bei der berufstätigen Mutter .

Mit kleinen Kindern einem Beruf nachgehen, das klappt schon in normalen Zeiten nicht immer ohne Probleme. Durch Corona verschärft sich die Situation noch, stoßen manche Frauen an ihre Grenzen – und darüber hinaus. Das musste auch Ksenia Skyrska in den letzten Monaten erfahren. Die pharmazeutische Angestellte hat zwei Kinder, von denen das jüngste noch in den Kindergarten geht. Dass beim zweiten Lockdown, der seit Montag gilt, Schulen und Kindertagesstätten – anders als noch im Frühjahr – offen bleiben, hat sie aufatmen lassen, doch die Sorge wegen der weiter steigenden Infektionszahlen und einer doch noch drohenden Schließung bleibt.

2013 kam die gebürtige Ukrainerin mit ihrem Mann nach Deutschland, 2017 zogen sie nach Eberbach. "Hier hat es uns gefallen", sagt die 40-Jährige. Die Kinder haben Freunde gefunden, treiben Sport in Eberbacher Vereinen. Weil sie jedoch in Eberbach keinen Bauplatz oder ein passendes Haus fanden, bauten sie August 2018 in Waldkatzenbach.

Vor einem Jahr war alles noch in Ordnung, Beruf und Familie ließen sich für sie und ihren Mann, er arbeitet auswärts, gut miteinander vereinbaren. Sohn Lev kam in die Schule, ging bis 17 Uhr in den Schülerhort, Töchterchen Lea war von 8 bis 16 Uhr im Kindergarten. So konnte ihre Mutter von 8.30 bis 16 Uhr in einer Eberbacher Apotheke arbeiten, anschließend die Kinder abholen. Ihr Chef hatte Verständnis, wenn sie im Notfall früher von der Arbeit weg musste.

Dann kam Corona – und alles war dicht: Schule, Hort, Kindergarten. Weil sie und ihr Mann in systemrelevanten Berufen arbeiten, durfte Lea in Notbetreuung. Zwar nur bis 13.30 Uhr, aber "das war besser als nichts". In der Arbeit häuften sich derweil die Minusstunden. Jedes Mal wenn sie früher weg musste, hatte sie ein schlechtes Gewissen ihrem Chef und den Kolleginnen gegenüber. Als die Kindergärten zum "Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen" zurückkehrten, wurden nur noch Öffnungszeiten bis 14.15 Uhr angeboten. Worauf sie ihre Arbeitszeit entsprechend reduzierte, dadurch weniger verdient. Auf die Hilfe ihrer Mutter, die vor Corona immer wieder aus der Ukraine kam, muss sie seither verzichten.

Kaum hatte sie sich auf die veränderten Bedingungen eingestellt, überschlugen sich in den letzten drei Tagen vor den Sommerferien die Ereignisse. Am Mittwoch hieß es noch, dass im neuen Kindergartenjahr die reduzierten Öffnungszeiten von 7.15 bis 14.15 Uhr bleiben werden. Am Donnerstag bekam sie morgens einen Zettel, dass – personell bedingt – in Leas Gruppe an diesem und am nächsten Tag nur eine Betreuung von 8 bis 13.15 Uhr angeboten werden kann. "Ich habe mich geschämt, meinem Chef wieder einmal sagen zu müssen, dass ich früher gehen muss." Skvyrska fürchtet, dass sie als unzuverlässig gilt, man sich in der Arbeit auf sie nicht verlassen kann.

Dachte sie, es könnte nicht schlimmer kommen, so hatte sie sich gewaltig geirrt. Am letzten Tag vor den Ferien, bekam sie vom Kindergarten ein Schreiben mit, das für sie "wie ein Schlag ins Gesicht" war. "Nach den Sommerferien werden wir von 8 bis 12 Uhr öffnen", wurde den Eltern mitgeteilt. Zur Erinnerung: Ursprünglich hatte sie einen Platz bis 16 Uhr. "Ich habe versucht, in Waldbrunn einen Platz für Lea zu bekommen, doch ich wäre nur auf die Warteliste bekommen. Zudem haben sie dort auch nur bis 13.30 Uhr offen." Den Stress wollte sie ihrer Tochter nicht zumuten.

Diese "Horrorvorstellung" einer nur vierstündigen Betreuung konnte durch neues Personal vorerst abgewendet werden. Doch die "Drohung", sollte ein Erzieher krank werden, würden die Betreuungszeiten verkürzt oder die Gruppe geschlossen, ist immer in ihrem Hinterkopf, wenn ihre Tochter einen Zettel aus dem Kindergarten mitbringt.

Bisher blieben die drei katholischen Kindergärten nach den Ferien von einer Teilschließung verschont, auch wenn die personelle Situation noch immer angespannt sei, so Kindergartenbeauftragter Karl Riedl. "Wir kommen so über die Runden." Auch weil es Ersatzleute gibt, die bei längerer Krankheit einspringen können.

Ksenia Skvyrska hat inzwischen ihre Arbeitszeit von vier auf zwei Tage reduziert – auch um für ihre Anerkennungsprüfung zu lernen, die demnächst ansteht. Trotzdem hat sie bereits über 100 Minusstunden angesammelt. Weitere werden wohl noch dazukommen. Zwei Jahre dauert es noch, bis Lea in die Schule und dann hoffentlich auch in den Hort kommt. Dann kann sie ihre Arbeitszeiten wieder aufstocken – und muss es auch. Schließlich müssen die Kredite für das Haus zurückbezahlt werden.

Dass Corona im Alltag dann keine Rolle mehr spielt, glaubt sie nicht. "Dieser Virus wird noch länger unser Leben bestimmen", fürchtet sie.