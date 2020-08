Region Eberbach. (rnz) Das Coronavirus greift immer mehr um sich. Zahlreiche Veranstaltungen werden deshalb abgesagt. Ein Überblick, sofern bekannt:

Keine Kerwen in Schönbrunn

Wie Schönbrunns Bürgermeister Jan Frey jetzt mitteilt, hat man sich – in gegenseitigem Einvernehmen mit den Moosbrunner Kerwefreunden, der Musikkapelle Kleiner Odenwald Allemühl und dem Kerwe-Team Haag – "schweren Herzens dazu entschlossen", die diesjährigen Kerweveranstaltungen in Moosbrunn, Allemühl und Haag abzusagen.

"Aufgrund der derzeitigen Lage wäre es nicht möglich, die Kerwen in traditioneller Form durchzuführen. Die Gesundheit aller Bürgern hat absolute Priorität", heißt es in der Mitteilung des Bürgermeisters weiter.

Die frühzeitige Absage sei zur Vermeidung aufwendiger Planungen leider unumgänglich.

Bürgermeister Frey: "Wir alle hoffen mit Ihnen, unsere jährlichen Brauchtumsveranstaltungen im kommenden Jahr wieder gebührend und ohne coronabedingte Einschränkungen feiern zu können. Im Namen aller Verantwortlichen der beteiligten Vereine sowie persönlich darf ich Sie um Verständnis für die im Interesse der Gesundheit gebotene Entscheidung bitten."

Weihnachtsmarkt ist abgesagt

Nach Abwägung der Risiken und Einschätzung hinsichtlich der aktuellen Verordnungen hat sich das Organisationsteam des Eberbacher Weihnachtsmarktes dazu entschlossen, in diesem Jahr den Weihnachtsmarkt nicht durchzuführen, teilte Jan Heißler gestern mit.

"Die aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen und Hygiene-Vorschriften sowie ungewisse Teilnehmer-/Besucherhöchstgrenzen zwingen das Team leider zu dieser Entscheidung. Würde man abwarten, ob Ende Oktober weitere Lockerungen eintreten, wäre die Zeit für die Planung für Organisatoren und Teilnehmer schlichtweg zu knapp", begründet er die Entscheidung. Den Organisatoren ist bewusst, dass für viele Teilnehmer dies einen weiteren Einnahme-Verlust bedeutet, jedoch kann das Risiko einer möglichen Ansteckung auf dem Markt nicht getragen sowie die Einhaltung sämtlicher Vorschriften gewährleistet werden.

Kuckucksmarkt abgesagt

Das Eberbacher Fest der Feste findet in diesem Sommer nicht statt. Der reguläre Termin für den Kuckucksmarkt in der Au wäre von Freitag, 28. August, bis Dienstag, 1. September, gewesen. Und dazu hätte man mit der 85. Veranstaltung noch ein kleines Jubiläum gefeiert. Am Mittwoch haben die Bundeskanzlerin und die Regierungschefs der Länder beschlossen: "Großveranstaltungen bleiben bis mindestens 31. August 2020 untersagt". Die Vereinbarungen werden in jedem Bundesland in eigene Verordnungen umgesetzt. In Baden-Württemberg gibt es inzwischen die fünfte Coronaschutz-Verordnung. Sie wurde noch am Freitag im Kabinett per Umlaufverfahren beschlossen und liegt seit der Nacht auf Samstag in Eberbach vor. "Zu den Großveranstaltungen müssen die Details noch festgelegt werden", sagt Ministerpräsident Kretschmann.

Veranstaltungen wie der Kuckucksmarkt mit einer nicht kontrollierbaren Besucherzahl, bei denen auch nicht der notwendige Mindestabstand eingehalten werden kann, werden aber aller Voraussicht nach nicht ausgenommen werden. Eine Verlegung des Kuckucksmarktes auf einen späteren Zeitpunkt ist laut Bürgermeister Peter Reichert auszuschließen: "Die Schausteller und Marktbeschicker planen Jahre im Voraus mit festen Veranstaltungsterminen. Sie alle gemeinsam auf ein neues Datum zu bringen, ist illusorisch". Dem anfangs noch bis Mitte Juni geltenden Veranstaltungsverbot sind bereits der "Eberbacher Frühling" am vorletzten Mai-Wochenende und der darauf folgende "Lebendige Neckar" zum Opfer gefallen.

Eberbacher Frühling abgesagt

Nach der derzeit gültigen "Corona-Verordnung" des Landes Baden-Württemberg sind bis 15. Juni alle öffentlichen Veranstaltungen untersagt. Damit wird es in diesem Jahr keinen "Eberbacher Frühling" geben. Der steht oder stand im städtischen Veranstaltungskalender für Freitag, 22. bis Sonntag 24. Mai. Bürgermeister Peter Reichert und seine Organisatoren von der Abteilung Kultur, Tourismus und Stadtinformation haben nach dem bisherigen Stand der Vorschriften den Status des Festes auf "Abgesagt" gesetzt.

Gestern waren neue Absprachen zwischen dem Kanzleramt und den Ministerpräsidenten der Länder angesetzt. Nach den letzten Informationen wollen Bund und Länder alle Großveranstaltungen bis 31. August verbieten. Für Eberbach würde dies auch eine Absage des Kuckucksmarktes am letzten August-Wochenende bedeuten. Ungeachtet der politischen Entscheidung muss jetzt in einem zweiten Schritt die baden-württembergische Landesverordnung auf die neuen Daten aktualisiert werden.

Reichert gestern: "Wir warten ab, derzeit gilt für uns die Verordnung, dass keine Veranstaltung stattfindet". Neben dem "Eberbacher Frühling" steht auch der anschließend geplante "Lebendige Neckar" vor dem Aus. Auf der Basis der gestrigen politischen Abstimmung und der folgenden Verordnungs-Lage wolle er zeitnah mit einer Presseerklärung an die Öffentlichkeit gehen, so der Bürgermeister. Schließlich müssen neben den Festbesuchern auch die beteiligten Vereine, Privatleute bis hin zu Musikkapellen und Altstadt-Geschäften frühzeitig bestätigt bekommen, dass der Eberbacher "Frühling" in diesem Jahr nicht stattfindet.

Bei der 40. Auflage des Frühlingsfests im vorigen Jahr war der Zulauf der Gäste noch besonders hoch.

SCHÖNBRUNN

650-Jahr-Feiern Allemühl abgesagt: Wegen der Corona-Pandemie und der aktuell nicht einzuschätzenden weiteren Entwicklung hat die Gemeinde Schönbrunn die für den 27. und 28. Juni geplanten Feiern zum 650-jährigen Bestehen ihres Ortsteils Alle-mühl abgesagt. Die derzeitige Situation lasse eine gesicherte Planung nicht zu. Zu viele Unwägbarkeiten stünden im Raum. Man muss bereits im Vorfeld der Festtage Geld ausgeben, weil man Verpflichtungen einzugehen hat. Wenn das Geld dann nicht mehr herein kommt, weil die eingeplanten Einnahmen wegen einer kurzfristigen Absage der Jubiläumsfeierlichkeiten nicht möglich sind, müssten Vereine oder Privatpersonen den Verlust allein tragen. Ein derartiges Risiko sei nicht zu verantworten. Daher habe man sich "schweren Herzens" entschieden, jetzt den Absage-Beschluss zu fassen.

Aus heutiger Sicht sei nicht vorhersehbar, wann und wie die derzeit angeordneten Einschränkungen gelockert oder aufgehoben werden können, so dass das öffentliche Leben wieder schrittweise zur Normalität zurückfindet.

Die Gemeindeverwaltung will mit den Beteiligten Alternativen erörtern, sobald dies wieder zulässig und vertretbar ist. Insbesondere die Allemühler Bürger bittet Bürgermeister Jan Frey um Verständnis für die "im Interesse der Gesundheit sowie der Unversehrtheit von Leib und Leben alternativlosen Entscheidung".

Update: Dienstag, 7. April 2020, 19.29 Uhr

HIRSCHHORN

Angelsportverein Hirschhorn: Auf unbestimmte Zeit verschiebt der Angelsportverein Hirschhorn seine Mitgliederversammlung.

Amt für Bodenmanagement: Das Amt für Bodenmanagement Heppenheim sagt die für Donnerstag, 26. März, geplante Infoveranstaltung in Langenthal ab.

Hirschhorner Feuerwehr: Die für Samstag, 28. März, geplanten Jahresversammlungen der Feuerwehr Hirschhorn Abteilung Mitte und des Feuerwehrvereins werden zu einem späteren Termin stattfinden.

Repair Café: Der für Ende März vorgesehene Termin des Repair Cafés im Saal des Bonihauses findet nicht statt.

Festmahl für Jedermann: "Das kostenlose Festmahl für Jedermann, insbesondere für Mittellose und Obdachlose am 28. März fällt aus.

Update: Freitag, 20. März 2020, 17.30 Uhr

EBERBACH

> Pflegenetzwerk Eberbach: Der für 2. April geplante Info-Abend "Vorsorge und Betreuung" ist abgesagt.

> Mitgliederversammlung der DLRG: Die für 3. April geplante Versammlung findet nicht statt.

> Marinekameradschaft: Die für Sonntag, 29. März, geplante Feier und die Bordabende entfallen.

> Haus Arche: Die Arche bleibt vorläufig geschlossen. Bei Fragen oder seelsorgerlichen Anliegen ist Norbert Bienek unter Telefon (06274) 1391 erreichbar.

SCHÖNBRUNN

> Ehrungsabend de Gemeinde: Der für 25. April geplante Ehrungsabend der Gemeinde Schönbrunn ist abgesagt.

OBERZENT

> Wochenmarkt Beerfelden: Am Freitag, 20. März, ist der Wochenmarkt abgesagt.

> DRK Sensbachtal: Am Die Jahresversammlung am Freitag, 20. März, entfällt.Odenwälder Volkskunstkreis

> Odenwälder Volkskunstkreis: Die Jahresversammlung am 20. März und der Schnupper-Tanznachmittag am Sonntag, 29. März, werden verlegt.

Update: Donnerstag, 19. März 2020, 17.15 Uhr

EBERBACH

> AK Asyl: Der Arbeitskreis Asyl hat alle Aktivitäten, insbesondere das Asylcafé montags von 16 bis 18 Uhr eingestellt. Voraussichtlich soll nach den Sommerferien mit einem neu strukturierten Angebot – einem Begegnungscafé für alle in Eberbach wohnenden Menschen, gleich welcher Herkunft – starten.

> Sommertagszug: Der für 26. April geplante Sommertagszug wird abgesagt.

> Jahresversammlung MGV Brombach: Die für Freitag, 20. März geplante Jahresversammlung des MGV Brombach wird auf unbestimmte Zeit verschoben.

> OWK Wanderung: Die für Sonntag, 22. März, geplante Wanderung des Odenwaldklubs entfällt.

> Erbacher Frühlingsmarkt: Nicht stattfinden wird der für 26. April terminierte Erbacher Frühlingsmarkt.

> AVR die Schadstoffsammlung ab Bis auf Weiteres eingestellt wird ab dem morgigen Donnerstag die Schadstoffsammlung der AVR.

> Nordic Walking: Die bekannten Termine der Nordic Walkinggruppe fallen bis auf Weiteres aus.

> SV Frisch-Auf Dielbach: Die für 20. März geplante Jugendversammlung und die für 21. März geplante Mitgliederversammlung des SV Frisch-Auf Dielbach wird verschoben.

> "Mode Müller" ab Mittwoch zu (jbd): Jetzt also auch die Läden in der Innenstadt: Mode, Schuhe, Elektro und all die anderen Einzelhändler im Eberbacher Geschäftszentrum. Ab Mittwoch steht die Kundschaft hier womöglich vor verschlossenen Türen. Wo genau, war am Dienstag allerdings nicht in Erfahrung zu bringen. Den ersten Schritt gemacht hat am Dienstag aber Dietrich Müller mit seinem gleichnamigen Modehaus in der Bahnhofstraße. Der Vorsitzende der Eberbacher Werbegemeinschaft (EWG) ließ am Nachmittag ein Rundschreiben an die EWG-Kollegen raus, das die besondere Verantwortung der Geschäftsleute für ihre Mitarbeiter ebenso wie für ihre Kundschaft hervorhob und für die "drastische Maßnahme" warb: "Wir schließen unser Geschäft am Mittwoch bis auf Weiteres". Bis zum späten Nachmittag fehlten ihm aber noch die Rückmeldungen.

Zieht die EWG mit?

"Ich kann natürlich nicht für die anderen mitentscheiden", sagte Dietrich Müller auf Nachfrage. Aber aus seiner Sicht war diese Entscheidung unabhängig von dem, was an offiziellen Verlautbarungen und regierungsamtlichen Entscheidungen zur Coronakrise zum gestrigen Zeitpunkt noch ausstand, "die einzig vernünftige und ein Gebot dieser Notlage". Für ihn als Geschäftsmann mache es keinen Sinn, "jetzt noch ein oder zwei Tage rumzueiern". Außerdem hätten seit Wochenanfang sowieso kaum noch Leute in die Geschäfte gefunden. Und Lieferanten, die normalerweise täglich Ware bringen, hätten die Lieferungen von sich aus bereits bis auf Weiteres eingestellt. "Ein faires und gutes Verhalten", findet Müller.

Um die Kollegen "bei ihrer Entscheidungsfindung zu unterstützen", fügte der EWG-Vorsitzende eine Pressemitteilung der Bundesregierung vom Vortag an, wonach für den Publikumsverkehr alle Verkaufsstellen des Einzelhandels zu schließen sind, die nicht ausdrücklich offenzubleiben haben. Als da wären: die gesamte Lebensmittelversorgung sowie Apotheken, Drogerien, Sanitätshäuser, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte, aber auch Poststellen, Geldinstitute und Tankstellen.

Update: Dienstag, 17. März 2020, 16.45 Uhr

EBERBACH

> Runder Tisch Jugendbeteiligung: der für Mittwoch, 25. März, geplante Runde Tisch Jugendbeteiligung entfällt.

> Arbeitsgemeinschaft Gesundheitsvorsorge: Die Gymnastikstunden fallen ab sofort für alle Gruppen bis Ende der Osterferien aus.

> Seniorenkreis Halber Morgen: Das für Mittwoch geplante Treffen fällt aus.

> Akkordeonorchester: Die für Donnerstag geplante Jahreshauptversammlung wird verlegt.

> Die Brunnenpaten: Die Arbeitssitzung am Freitag entfällt. Die Paten werden aber auch ohne Sitzung die Brunnen im Sommer 2020 säubern, sobald diese von den Stadtwerken angestellt werden.

> Chor RightNow: Die Proben werden für die Dauer der Schulschließungen ausgesetzt.

> Einwohnerversammlung Brombach: Die für Montag, 23. März, angekündigte Veranstaltung mit Ortsbegehung findet nicht statt.

> Konzert Abba Gold: vom 3. April auf 30. Oktober verlegt. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit bzw. können an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.

> Freunde Thonons: Vorläufig werden alle öffentlichen Vereinsaktivitäten eingestellt. Die betrifft Stammtische und Kurse, die Maireise nach Besancon. Die Foire de Crête ist derzeit noch nicht von einer Absage betroffen.

NACHBARSCHAFT

> Seniorenwalking Hirschhorn: fällt am Mittwoch aus.

> DGB Hirschhorn: Das Büro in der Hauptstraße ist vorübergehend geschlossen. Der Vorstand des Ortsverbands ist per Mail an ortsverband@dgb-hirschhorn.de erreichbar.

> Lärmfeuer im Odenwald: abgesagt. Auch in Rothenberg findet kein Lärmfeuer statt.

> MGV Sängereinheit Heddesbach: Generalversammlung auf unbestimmte Zeit verschoben.

HIRSCHHORN

Aufgrund der Umsetzung der von der Hessischen Landesregierung beschlossenen Maßnahmen gegen das Corona-Virus bleiben bis vorerst 19. April alle Hirschhorner Kindertagesstätten geschlossen. Für Erziehungsberechtigte von Kindern, die zu Personengruppen der "kritischen Infrastruktur gehören, steht eine Notgruppe im Kindergarten Gerne-Gross in Langenthal zur Verfügung.

Es kommt auch zu Einschränkungen der Serviceleistungen des Rathauses und des Bauhofs. Zum Schutz der Beschäftigten und der Besucher werden diese nur noch in dringenden Fällen und nur nach telefonischer Anmeldung und Terminvereinbarung, erbracht. Die Regelung gilt ab Dienstag bis auf weiteres. Die Mitarbeiter sind unter der auf der Homepage aufgeführten E-Mail-Adresse oder Telefonnummer zu den gewohnten Öffnungszeiten erreichbar.

Die Tourist-Info und das Langbein Museum bleiben bis auf Weiteres für den allgemeinen Publikumsverkehr geschlossen. Die Sprechstunde des Jobcenters findet nicht mehr im Rathaus statt. Der Termin zur Elektroschrottsammlung am Donnerstag, 2. April, fällt ebenfalls aus. Außerdem bleiben folgende städtische Einrichtungen geschlossen: Turnhalle, Bürgersaal und öffentliche Räumlichkeiten der Feuerwehr Langenthal.

SCHÖNBRUNN:

Aufgrund der dynamischen Verbreitung des Coronavirus wird das Rathaus vorübergehend geschlossen um der Publikumsverkehr auf ein Mindestmaß zu beschränken. Persönliche Vorsprachen im Rathaus sind nur nach vorheriger telefonischer Anmeldung möglich.

Die Mitarbeiter sind im Rathaus zu den üblichen Öffnungszeiten per E-Mail info@gemeinde-schoenbrunn.de erreichbar. Außerdem gelten folgende Telefonnummern: Bürgerbüro: (0 62 72) 93 00 11 und 93 00 12; Bauamt: 93 00 21; Gemeindekasse: 93 00 20; Ordnungsamt/Standesamt: 93 00 50; Kämmerei: 93 00 40. Weiterhin steht aber auch die Behördennummer 115 (ohne Vorwahl und ohne Zusatz) zur Verfügung. Angelegenheiten die nicht dringend sind, sollten zurückgestellt werden.

Update: Montag, 16. März 2020, 18.25 Uhr

EBERBACH

> Spaziergänger auf Tour: Ab Dienstag, 17. März, bis auf weiteres keine Spaziergänge der Gesundheitsvorsorge.Die nächstmögliche Tour wird rechtzeitig bekannt gegeben

> Depot 15/7: Die geplanten Konzerte finden bis auf weiteres nicht statt. Museum am Alten Markt: bis auf weiteres geschlossen.

> Freundeskreis Ephrata: Die für Mittwoch, 18. März, anberaumte Veranstaltung "Amerika-Auswanderung aus dem Odenwald" wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

> Katholische Kantorei: Konzert Brahms-Requiem am 22. März wird abgesagt und nach Möglichkeit zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Bereits erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit für den Nachholtermin oder können an der jeweiligen Vorverkaufsstelle wieder zurückgegeben werden.

> MGV Liederkranz: vorläufig bis Ende März keine Proben und keine Jahreshauptversammlung am 24. März. Sie wird auf unbestimmte Zeit verschoben.

> SSV Eberbach: Jahreshauptversammlung am 27. März wird auf unbestimmte Zeit verschoben.

> Kulturlabor-Kabarett: Die Veranstaltung am 3. April mit Lucy van Kuhl entfällt. Bereits erworbene Karten werden an den Vorverkaufsstellen zurück erstattet.

> MGV Concordia Neckarwimmersbach: Die Jahreshauptversammlung am Montag, 23. März, wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

> TVE: Sämtliche sportlichen Aktivitäten des Vereins sind mit sofortiger Wirkung vorläufig bis zum Ende der Osterferien ausgesetzt. Dies gilt auch für den Gesundheitssport im Turnerheim und alle Trainingseinheiten und Kurse im Hallenbad. Bereits begonnene Kurse werden zu einem späteren Zeitpunkt fortgeführt. Das Turnerheim wird für sämtlichen Publikumsverkehr geschlossen, die Geschäftsstelle ist per Mail und telefonisch zu den gewohnten Zeiten erreichbar. Die für 24. März angekündigte Generalversammlung wird verschoben.

> SSV Pleutersbach: Die Jahreshauptversammlung am 27. März wird auf unbestimmte Zeit verschoben. Das Schützenhaus bleibt zunächst bis zum 14. April geschlossen.

> Bereits vorige Woche hatten in Eberbach unter anderem die Volkshochschule und die Musik- und Singschule ihren Betrieb eingestellt. Auch das Eberbacher Rathaus und alle städtischen Einrichtungen – mit Ausnahme der Stadtbücherei – sowie die Stadtwerke sind ab heute zu. Telefonischer Kontakt unter (0 62 71)871.

NACHBARSCHAFT

> GV "Sängerkranz" Schöllenbach: Das "Gute-Laune-Konzert" des Projektchors am Sonntag, 22. März, im Dorfgemeinschaftshaus in Hesselbach findet nicht statt. Es wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

> VdK-Ortsverband Schönbrunn: Die Mitgliederversammlung am Freitag, 20. März, wird verschoben.Einladung zum neuen Termin erfolgt rechtzeitig.

> Kultur im Dorf Allemühl: Frühlingsfeuer am 21. März fällt aus.

> Jugendfarm Schwarzach: Bis nach den Osterferien, 20. April, geschlossen. Betroffen sind alle Bereiche und Angebote der Jugendfarm, so etwa Kernzeit, offenes Angebot, Geburtstagsfeiern. Das Osterferien-Programm entfällt.

> Katzenbuckel-Therme Waldbrunn: ab Dienstag, 17. März, geschlossen.

Update: Sonntag, 15. März 2020, 18.45 Uhr

> Das Benefizkabarett Bruno Neff, 28. März, (fideljo Mosbach) fällt aus

> Das Kindertheater Papiermond, 22. März, (fideljo Mosbach) fällt aus

> Die Wahl am Sonntag, 22. März direkt in den Kirchen entfällt. Stattdessen gibt es längere Briefwahl und die neue Onlinewahl. Verlängert wird die Frist zur Abgabe der Briefwahlunterlagen bis zum 22. März, 12 Uhr. Es ist untersagt, neben dem öffentlichen Ermitteln und Feststellen des Wahlergebnisses eine Wahlparty oder vergleichbare Veranstaltungen vorzunehmen.

> Bis auf Weiteres dürfen zudem bei gottesdienstlichen Feiern nicht mehr als 100 Personen teilnehmen. Nach Rücksprache mit dem Ordinariat Freiburg ist auch im Dekanat Mosbach-Buchen dringendst darauf zu achten. Bis auf Weiteres werde auch keine Mundkommunion mehr gereicht. Es unterbleibe der Friedensgruß per Handschlag. Bereits seit längerem wurde das Weihwasser aus den Gefäßen entfernt.

> Lisa Eckhart, am 21. März, im fideljo Mosbach fällt aus

> Die katholischen Kindergärten streichen ihren Kindersachen-Flohmarkt, der für Samstag, 21. März, im Katholischen Pfarrheim in der Feuergrabengasse vorgesehen war. Als Grund führte das Flohmarktteam sowohl die aktuelle Entwicklung rund um den Coronavirus an wie auch die geringe Anmeldezahl von Verkäufern.

> Beim integrativen Chor MobilTon der Lebenshilfe sind die Konzerte mit dem Bargener Männerchor am 21. und 29. März in Bargen bzw. der Eberbacher Kirche St. Josef abgesagt worden.

> Die Stadt Eberbach, die Eberbacher Werbegemeinschaft (EWG) und der Lionsclub haben ihre für 20. bis 23. März geplanten Osteraktionstage abgesagt. Die Verantwortlichen reagieren damit auf die Entwicklung im Zusammenhang mit dem Ausbreiten des Coronavirus. Verantwortungsbewusst wolle man den Empfehlungen der übergeordneten Stellen für Veranstaltungen mit zu erwartenden Besucherzahlen von 1000 oder mehr Personen Folge leisten.

Betroffen von dieser Entscheidung sind sowohl die Veranstaltungen Ostermarkt des Lionsclubs in der Stadthalle, die eigentlich zweiten Streetfood-Days der Stadt Eberbach und der erste verkaufsoffene Sonntag 2020 der Mitgliedsunternehmen der Eberbacher Werbegemeinschaft. In einer ersten Bekanntmachung heißt es, man sehe angesichts der aktuellen Situation leider keine Alternative.

> Seniorenverband Öffentlicher Dienst, Regionalverband Eberbach: Die Veranstaltung zum Thema Smartphone-Bedienung für Senioren am 19. März entfällt. Ein neuer Termin ist im Herbst 2020 angedacht.

> Die hessische SPD sagt bis Ende April alle Parteiveranstaltungen ab, also auch das erste Programmforum zur Kommunalwahl der SPD Bergstraße am 17. März.

> Musik- und Singschule Eberbach stellen ihren Unterrichtsbetrieb in allen Bereichen und Zweigstellen vom Dienstag, 16. März, bis Freitag, 17. April, ein. Alle für diesen Zeitraum geplanten Vorspiele und Konzerte finden ebenfalls nicht statt.

> Den VHS-Kursbetrieb eingestellt hat die Volkshochschule Eberbach-Neckargemünd: zwischen Montag, 16. März, und Sonntag, 19. April, werden alle laufenden Kurse ausgesetzt und zu einem späteren Zeitpunkt fortgeführt. Alle in dem genannten Zeitraum beginnenden Kurse werden auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

> Die katholische Frauengemeinschaft sagt ihren Frühlingsverkauf vom Sonntag, 15. März, ab.

> Kindergartenfest und Secondhand-Basar Fahrenbach/Robern abgesagt: Aufgrund der fortschreitenden Ausbreitung des Coronavirus haben sich die Verantwortlichen entschlossen, nicht nur das für kommenden Sonntag, 15. März, geplante Fest im katholischen Kindergarten Robern sondern auch den Secondhand-Frühlingsbasar im Kommunalen Kindergarten Fahrenbach (geplant für Sonntag, 22. März) abzusagen. Die Kindergartenleitung weist darauf hin, dass die schon gefertigten Frühlingsbasteleien wie Türkränze, Hasen, usw. ab Freitag, 20. März, ab 14 Uhr im Kindergarten im Ostring erworben werden können.

> Absage JazzMe für Samstag, 14. März: Die Stadtverwaltung Eberbach hat die im Kulturlabor geplanten Jazz-MeKonzerte kurzfristig für gestern Abend sowie für heute, Samstag 14., März, abgesagt. Ebenso findet das Konzert am 19. März in der Kundenhalle der Volksbank Neckartal in Neckargemünd nicht statt.

> Die Bautzy’s (Samstag 14. März) im fideljo Mosbach fallen aus

> Der Ostermarkt Igelsbach fällt am Samstag, 14. März, nun doch aus.

> Die Feuerwehr Schönbrunn verschiebt ihre Hauptversammlung sowie die Versammlungen des Fördervereins und der Jugendwehr, die für kommenden Samstag, 14. März, festgesetzt worden waren. Die neuen Termine sollen rechtzeitig davor bekannt gegeben werden.

> Vereinigung der Rotwildjäger im Odenwald: Die für Samstag, 14. März, geplante Hauptversammlung mit Hegeschau findet nicht statt. Die Verantwortlichen der Jägervereinigung wollen kein Risiko für Mitglieder wie Besucher eingehen. Für den körperlichen Nachweis der Geweihe ist eine interne Lösung gefunden worden. Eine Trophäenbewertung findet dennoch statt.

> Blaskapelle Kleiner Odenwald Allemühl: Die Teilnahme am Blasmusikzauber der Feuerwehrkapelle Helmstadt-Bargen am kommenden Samstag, 14. März entfällt. Die Feuerwehrkapelle dort hat den Termin abgesagt. Für Vorverkaufskarten werde in den nächsten drei Wochen das Geld zurückerstattet.

> Im Evangelischen Gemeindehaus entfällt der geplante Flohmarkt "rund ums Kind" des Kindergartens Regenbogen am Samstag, 14. März.

> Im Eberbacher Hallenbad wird das Ü40 Tanzcafe des Bad-Fördervereins in der Cafeteria für Samstag, 14. März, abgesagt und auf Herbst verschoben.

> Comedian Chako Habekost kippt seine nächsten Termine "De Edle Wilde": Damit entfällt sein Auftritt in der Alten Mälzerei Mosbach am Freitag, 13. März, und wird auf den 19. Juni verschoben. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit.

Hintergrund Eine Übersicht der Absagen von Veranstaltungen in der Region finden sie hier: www.rnz.de/corona-absage Eine Übersicht der Absagen von Veranstaltungen in der Region finden sie hier: www.rnz.de/corona-absage

[-] Weniger anzeigen

> Alle Veranstaltungen gestrichen hat der Rhein-Neckar-Kreis: Darunter fallen Vorträge des Kreisarchivs, Fachtage, kulturelle Events des Kreises und des Vereins Kulturstiftung Rhein-Neckar-Kreis.

> Der Badische Fußballverband hat alle Spiele für die nächsten zwei Spieltage bis 23. März abgesagt. Damit ruht der Ball am Wochenende. Der BFV bittet die Vereine darum, auch den Trainingsbetrieb einzustellen. Der baden-württembergische Basketballverband hat ebenfalls alle Spiele abgesagt.

> Die Forstbetriebsgemeinschaft Kleiner Odenwald cancelt den Jahresausflug der Mitglieder nach Rottenburg am Neckar wie auch die Fahrt zur Mitgliederversammlung der Forstkammer nach Villingen-Schwenningen

> Die Stadtwerke Eberbach (SWE) schließen bis auf weiteres ihr Kundencenter. Für Fragen sind die Stadtwerkemitarbeiter wie gewohnt telefonisch unter (0 62 71) 92 09 0 oder per E-Mail unter kundenservice@sw-eberbach.de erreichbar. Wer sich eine Saisonkarte für das Freibad Eberbach abholen wollte, möge den Betrag unter Angabe des Namens auf eines der Stadtwerkekonten überweisen. Die Karten werden auf dem Postweg zugesandt.

> Im Hirschhorner Bonifatiushaus sind bis auf weiteres die Seniorennachmittage ausgesetzt. In der Mitteilung dazu heißt es, dass "die hier niedergelassenen Ärzte verstärkt die derzeitige Ausnahmesituation in ihren Praxen spüren". Sobald sich die Situation bessert, will das Bonihaus-Seniorenteam den Termin für das nächste Treffen rechtzeitig bekannt geben.

Update: Freitag, 13. März 2020, 19 Uhr