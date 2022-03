Was steckt hinter diesem Förderprogramm für neue Lebens- und Arbeitswelten auch im ländlichen Raum? Foto: Felix Hüll

Von Felix Hüll

Eberbach. Zu einem Workshop haben sich zeitweise über 80 Teilnehmer virtuell auf der Internetplattform Zoom versammelt, um sich mit dem Thema "Co-Working-Spaces" für die vier Kommunen Eberbach, Neckargemünd, Nußloch und Wilhelmsfeld zu beschäftigen. Jeder Ort versteht darunter eigentlich etwas anders. Was genau, sollen dieser Online-Workshop und nun folgend vier verschiedene Präsenzveranstaltungen (in Eberbach am Mittwoch, 6. April) klären helfen.

"Vor allem geht es darum, Raum, Freiraum, zu schaffen" formulierte es Patrick Schütz. Er ist beim Rhein-Neckar-Kreis-Projektleiter in diesem Vorhaben. Dies setzt sich kompliziert aus verschiedenen Beteiligten und Zugriffen auf Bundesfördermittel zusammen.

Vereinfacht gesagt soll es dabei helfen, auf dem Land das zu schaffen, was seit geraumer Zeit in (Groß-)Städten private Anbieter längst entwickelt haben: neue Formen des (Büro-)Arbeitens, der Räume dafür und des Zusammenkommens und -wirkens von (Großstadt-) Menschen. Man könnte es "zeitgemäßes Arbeiten und Leben auch im ländlichen Raum" nennen, oder eben im Neusprech "Smart Cities of Germany/ Co-Working-Spaces/ Teilprojekt ’Freiräume’".

Leichter fassbar wird es, wenn man an ausreichende (Internet-)Infrastruktur denkt, an Menschen, die von Eberbach aus als Pendler in andere Städte fahren und nun während der Pandemie erlebt haben, dass durch Heimarbeitsplätze auch andere als bisherige Arbeitsformen möglich wurden.

Wie soll das künftig aussehen? Was benötigt eine Stadt an Infrastruktur dafür? Welche Chancen ließen sich mit derartigen Veränderungen noch für die Stadt nutzen? Etwa neue soziale Treffpunkte? Ein Beleben leer stehender Geschäfte und Häuser in der Altstadt? Neue Begegnungsmöglichkeiten von Jung und Alt, von Innenstadtbewohnern und Besuchern von auswärts? Der Workshop jetzt erbrachte darauf keine Antworten, ließ aber für die Eberbacher Teilnehmer die Fragen deutlicher hervortreten, auf die es Antworten zu suchen gilt.

Fragen über Fragen

"Wir können multifunktionale Räume mit unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten installieren, so dass sie den Menschen dienen", erläuterte Boris Schmidt. Als Leiter des Gesamtprojekts ist er beim Verband Region Rhein-Neckar angesiedelt und stellt einen der wie gesagt vielen Beteiligten dar.

Auf Eberbacher Verwaltungsseite sprach Tobias Soldner mit, der als Leiter der Rathausabteilung Kultur, Tourismus und Stadtinformation auch die Baustelle "Leerstände in der Kernstadt füllen" beaufsichtigt. Im Digitalworkshop fiel der Satz vom "Korallenriff": So wie im Meer an einem Riff sich erst Korallen und dann ihnen folgend viele andere Lebensformen (wieder) ansiedeln, soll sich durch die "Freiräume" die Chance ergeben, dass auch andere alte Bestandsbausubstanz wieder neue belebte Verwendung findet.

Im Dezember 2021 hatte Eberbachs Gemeinderat als Stadtanteil an der "Strategie- und Testphase" des Freiräume-Vorhabens 21 000 Euro zugesichert.

Ende des Jahres wäre erneut zu entscheiden, ob Eberbach diesen Weg weiter mitgeht und (zusätzlich zu den Zuschüssen) weitere Eigenmittel beisteuert. In den umzuwandelnden Leerstandsräumen sollten unterschiedlich nutzbare Flächen mit Technik-Infrastruktur, Schränken, Stühlen und Tischen entstehen. Volkshochschulleiter Dr. Malte Awolin könnte sich Freiräume für Vorträge, Kunst, Sprachen oder gar neue Formate" vorstellen. Jonas Klotz würde gerne auch Freiräume buchstäblich im Freien, etwa am Neckarlauer, dazu nutzen, durch Sportangebote die Gesundheit der Bevölkerung zu verbessern. Susanne Reinig erkennt eine Möglichkeit, Räume für Tagungen anmieten zu können, die sie bislang so nicht vorfand. Büsra Isik: "Wir sollten die Leerstände verschwinden lassen. Das sind so extrem viele – wenn wir die sinnvoll nutzen können, dann sollten wir das tun." Soldner "Genau das ist das Ziel. Wir werden mehrere Freiräume nutzen: Vormittags wird dort gearbeitet, nachmittags sind Schulungen oder treffen sich Gruppen, oder, oder, oder..."

Unterschiedliche Verwendungen

Im Workshop auf Fragen aus Nußloch erwähnt wurden für größere Städte durchschnittliche Raumgrößen von 700 Quadratmetern mit 68 mietbaren Schreibtisch-Arbeitsplätzen, die man beispielsweise für vier Euro die Stunde oder zwischen 15 oder 49 Euro pro Tag belegen könne. Ein anderes Beispiel ergab für ein "Fixdesk" 250 bis 350 Euro und für ein "Flexdesk" 150 bis 220 Euro.

Patrick Schütz (Rhein-Neckar-Kreis): "Welche Gruppen angesprochen werden, soll jetzt ja vor Ort geklärt werden."