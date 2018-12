Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Es war eine lebendige kurpfälzische Stadt. Hinweise auf feierliche Umtriebe und Gesänge in Eberbach zur Weihnachts- und Neujahrzeit gehen bis zur Reformation zurück. Als Kurfürst Ottheinrich in seinen Regierungsjahren (1556-1559) den lutherischen Glauben durchsetzte, erließ er gleich eine "Ordnung über das Singen an hohen Feiertagen, bei Taufen, Hochzeiten und Begräbnissen".

Eberbach war der einzige Ort in der rechtsrheinischen Pfalz, in dem der kurfürstlich angeordnete Brauch durch vier Jahrhunderte hindurch lebendig geblieben ist. Wenn man alle Abwandlungen hinzurechnet, dann ging der Umtrieb sogar bis vor 20 Jahren. Ab 1987 war es Günter Lipski, der mit einem gemischten Schülerchor von über 40 Teilnehmern vor Weihnachten durch die Straßen zog und für rund zehn Jahre ein Liedersingen veranstaltete. Seither ist weihnachtliche Stille auf den Eberbacher Straßen - zumindest, was Musik und Gesang angeht.

Jetzt feiert man kleine Advents- und Weihnachtsmärkte, Christbaumverkäufe aus wohltätigem Anlass. Die Stadtgeschichte berichtet hingegen von früher regem Gesangstreiben zu Weihnachten und Neujahr. Knaben waren im Stadtgebiet unterwegs. Laufchöre - Kurrende genannt. An allen Ecken wurde gesungen und gespielt. Es waren kirchliche Weihnachtslieder. Anfangs nur vorreformatorische oder aus der Zeit der Reformation. "Zu Bethlehem geboren", "Abermals ein Jahr verflossen!" Als es ab 1688 wieder eine katholische Kirchengemeinde in Eberbach gab, griff man auch zum anderen Gesangbuch.

Die ältesten urkundlichen Belege über die laufenden Knabenchöre in Eberbach finden sich im Generallandesarchiv in Karlsruhe. In Schulakten von 1792 wird der Brauch beschrieben: "17 bis 18 Knaben" werden "ernannt", die die "Gesänge verrichten sollen". Angeführt und geleitet wurden die Chöre meist von ihren Lehrern. Man sorgte für weihnachtliche Stimmung an allen Orten in der Stadt.

Los ging es morgens um 9 Uhr beim Rathaus und dem Pfarramt. Pfarrer und Stadtobere bekamen eine besondere Darbietung. Abends um 11 zog der Sängerchor durch die Straßen und über die Plätze der Stadt. Am nächsten Tag um 6 sang man zum Weck-Essen auf dem Marktplatz. Es ging ins Gässel und in den Mühlgrund. Und es ging ums Geld. Schon 1757 finden sich in städtischen Gemeinderechnungen verschiedene Quittungen, in denen Schulmeister den Empfang von "gewöhnlichem Gesangsgeld" bestätigen: "3 Gulden, 30 Kreuzer".

Es gab Lehrer, die hatten besonders gestaltete Rockärmel, um die zugeworfenen Münzen aufzufangen. Angeblich wurde hinterher das Geld zu gleichen Teilen auf Schüler und Klassenvorstand umgelegt. "Bettelgesang" - schon war aus dem Umtrieb eine Unart geworden. Die Kirchensektion des badischen Innenministeriums machte schließlich 1834 dem Ganzen ein Ende. Zu Weihnachten und Neujahr gab es also kein Bares mehr für die Sängerknaben und ihre Lehrer. Kostenlos wollte man nicht: Offenbar verprellt von solcher Regelung, stellte man das Weihnachts- und Neujahrssingen gleich ganz ein.

Der Eberbacher Knabenchor holte sich fortan sein Geld bei Beerdigungen. Dort war eine Sangesgebühr noch erlaubt - sogar per Vorkasse. Die Schüler bekamen unterrichtsfrei für ihren Grabgesang. Das gefiel wiederum dem Ortsschulrat nicht. Also wurden die Beerdigungen eigens auf die schulfreien Tagesstunden verlegt. In der Bevölkerung machte man sich 1835 noch einmal stark für das Singen. Das Großherzogliche Bezirksamt war nicht zu erweichen, das "Ostern- und Weihnachtssingen" blieb verboten. Es wurde sogar eine Belehrung und Ermahnung der Gemeinde "von der Kanzel" verlangt. Im März 1869 wurde auch das Beerdigungssingen untersagt.

Es wird immer wieder von besonderen "Eberbacher" Weihnachts- und Neujahrsliedern berichtet. Es gab jedoch weder heimische Melodien noch besondere Texte. Für Eberbach gerühmt: Melodische "Schnörkel", die man an der einen oder anderen Stelle im Lied anhängte und mit denen man recht virtuos so manche Strophe verband. An genau solchem Schnörkelgesang versuchten sich die Sänger des Liederkranzes, die nach 1874 jeweils am ersten Weihnachtstag in der "Krone-Post" und im "Leininger Hof" - heute Standort des Rathauses - über Jahrzehnte noch die Kirchenlieder darbrachten.

Im Ersten Weltkrieg gab es keine Sangespause. Unvergesslich scheint das Weihnachtsfest 1916. Und das im letzten Kriegsjahr 1918. In der Krone-Post lauschte eine große Zahl heimgekehrter Soldaten der überlieferten "deutschen Innigkeit". Viele Männer reihten sich in den Chor der Weihnachtssänger ein. "Trostvoll die Texte, ergreifend die Weisen", so ist das Ereignis festgehalten.

Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg wachte der Brauch des Weihnachtssingens auf den Straßen nur kurz auf. Der eine oder andere ältere Eberbacher erinnert sich daran, wie er als junger Schulbub 1946 und 1947 mit dem damaligen evangelischen Kantor in den Gassen unterwegs war. Rund ein Dutzend Knaben waren sie. Lange währte die kindliche Karriere allerdings nicht. Der Stimmbruch beendete den Einsatz. Der Liederkranz sang die Eberbacher Schnörkel-Lieder noch bis 1995 zu Weihnachten in der Krone-Post, später noch ein paar Mal auf dem Alten Markt.

Der 1948 gegründete Evangelische Posaunenchor ließ alsbald einen anderen Brauch entstehen. Am Vorabend des Ersten Advents klangen Kirchenlieder vom Turm der Michaelskirche. Über Jahrzehnte hinweg hörte man die Bläser nach dem Sechs-Uhr-Läuten vom Himmel. Aber gesungen wurde nicht mehr.