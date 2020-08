Eberbach. (jbd) Für die 360 Einwohner von Brombach heißt es ab Montag: Wasserverbrauch auf ein Minimum beschränken! Einen entsprechenden Appell richtete die Stadt Eberbach zu Wochenbeginn an ihren im Odenwald gelegenen Ortsteil. Denn die Schüttung der dortigen zwei Quellen ist übers Wochenende offenbar dramatisch zurückgegangen. Das Gesundheitsamt hat inzwischen eine vorbeugende Chlorierung des Ortsnetzes Brombach sowie ein Abkochgebot des Trinkwassers bis zum Nachweis der Keimfreiheit verfügt.

Hieß es seitens der Stadtwerke am Freitagnachmittag noch, die Wasserversorgung in Eberbach und seinen Ortsteilen sei ausreichend, wurde am Montag ein alarmierender Wert bekannt gegeben. Die Schüttung in Brombach ist demnach auf ein Minimum zurückgegangen, aktuell sprudelten nur noch 0,5 Liter anstelle von sonst drei Litern pro Sekunde. "Die Wasserversorgung kann mit diesem Wasseranfall gerade noch gewährleistet werden", informiert das Hauptamt. Derzeit prüften die Stadtwerke in Absprache mit dem Gesundheitsamt Heidelberg die Zuschaltung einer Notleitung.