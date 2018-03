Hirschhorn. (hui) Das Hirschhorner Seniorenheim "Casa Reha" erhält eine neue Heimleitung: am 1.April folgt Yvonne Ginthum auf Roland Brugger.

Seit 2017 heißt das Seniorenheim "Haus der Betreuung und Pflege am Michelberg". Übernommen wurde die Einrichtung von der französischen Korian-Gruppe, mit 230 Einrichtungen größter Pflegeanbieter Deutschlands. Nach fünfjähriger Heimleitung in Speyer, leitete der Sozialarbeiter und Fachwirt für Alten- und Krankenpflege, Roland Brugger, seit November 2014 "Casa Reha". Brugger kehrt zurück in die Pfalz und wird Heimleiter des Altenpflegeheims Awo Pfalz in Lambrecht.

Auf seine Empfehlung wird die langjährige Verwaltungsmitarbeiterin Yvonne Ginthum seine Nachfolgerin in der Hirschhorner Heimleitung. Als einzigen Grund für den Wechsel nennt Brugger das tägliche beschwerliche Pendeln zwischen seinem Wohnort Ludwigshafen und Hirschhorn. Zahlreiche Pläne konnte Brugger ankurbeln und verwirklichen: eine hohe Zufriedenheit der über 100 Mitarbeiter, die konstante Belegung der Heimplätze mit zurzeit 133 Bewohnern und die Öffnung der Einrichtung nach außen.

Die Hirschhornerin Yvonne Ginthum machte im Schlosshotel eine Lehre als Hotelfachfrau, arbeitete mehrere Jahre in Heidelberg, u.a. im Europäischen Hof, und begann im Mai 2002 ihre Arbeit als Verwaltungsangestellte im "Casa Reha".

Zusammen mit der Heimleitung war sie Ansprechpartnerin für Bewohner, Angehörige, Betreuer, Mitarbeiter und Kostenträger. Ginthum sieht das "Haus der Betreuung und Pflege" nicht "als Block auf dem Michelberg, sondern als Teil von Hirschhorn". Wichtig ist ihr die Zusammenarbeit mit Stadtverwaltung, Gewerbeverein und Vereinen.

Durch kulturelle und kulinarische Veranstaltungen möchte sie die Bevölkerung mit einbeziehen, um Berührungsängste und Hemmschwellen vor Menschen mit Einschränkungen weiter abzubauen, und um zu zeigen, dass das Haus auf dem Michelberg Bestandteil des öffentlichen Hirschhorner Lebens ist.

Ginthum erinnert an die erfolgreichen Candle-Light-Dinner, das Sommerfest mit Life-Musik, Faschingsfeiern, Weihnachtsbasar und an größere kulturellen Veranstaltungen, die einmal im Monat - auch für die Öffentlichkeit - stattfinden. Als neue Leiterin will Yvonne Ginthum das "Haus der Betreuung und Pflege am Michelberg" im Sinne Roland Bruggers weiterführen.