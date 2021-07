Von Martina Birkelbach

Eberbach. "Abfall stinkt zum Himmel" lautete die Überschrift in unserem Artikel am 2. Juli nach der Sitzung des Gemeinderats. Eine Anwohnerin des Anwesens Alte Pleutersbacher Straße 1 hatte die Fragestunde genutzt, um sich unter anderem über den Abfallcontainer, das Grauwasser und den mit "Lärmbelästigung" verbundenen Einwurf von Glasflaschen auf dem Campingplatz gegenüber zu beschweren. "Wir werden uns damit beschäftigen", sagt Bürgermeister Peter Reichert. Kurz darauf, am 9. Juli, folgte ein Leserbrief von Klaus Eiermann für die Bewohner des Anwesens mit der Überschrift "Stadt verstößt gegen ihre eigenen Regeln". Geschildert wurde detailliert die Situation vor Ort und es hieß, dass Bürgermeister und Verwaltung seit Mitte 2018 auf Mails und Anrufe "kaum reagiert haben". Vorrangig ging es in dem Leserbrief ebenfalls um stinkenden Müll, der ohne Mülltrennung in einem großen Container gesammelt wird, um von Wohnmobilen abgelassenes Grauwasser in einen Straßengully vor der Hausfront des seit 2018 erbauten Hauses und den lärmenden Einwurf von Glasflaschen "manchmal bis Mitternacht".

Christine Freyer, die mit Jörg Pachur den Platz betreibt, war über die Beschwerden erstaunt. Foto: Martina Birkelbach

"Wir waren erstaunt über den Artikel und den Leserbrief, da alles falsch dargestellt wurde", sagen nun die Pächter des Campingplatzes Jörg Pachur und Christine Freyer. Seit 2003 betreiben sie den Platz. "Es gab nie Ärger mit Anwohnern" – bis das Haus gegenüber gebaut wurde und 2018 die Mieter einzogen. "Erstaunt" sind die beiden auch, weil sich bei ihnen vor Ort von den Anwohnern "nie jemand beschwert hat". Der große blaue Müllcontainer umfasse etwa zehn Kubikmeter. Es ist richtig, dass dort Restmüll gesammelt wird. "Sortieren funktioniert nicht, da wir viele Gäste aus dem Ausland haben, die das nicht verstehen würden." Auch bei den deutschen Gästen scheint es problematisch zu sein den Müll zu trennen: "Immer wieder findet man beispielsweise Glasflaschen im Container, obwohl der Glascontainer zwei Meter entfernt steht". Falsch ist laut Pachur und Freyer die Aussage, dass der Container nur zwei- bis dreimal in der Saison geleert werde. "Wir leeren je nach Aufkommen fünf- bis sechsmal in der Saison. 2020 waren es natürlich weniger Leerungen, da der Campingplatz wegen der Corona-Pandemie erst zwei Monate später, Ende Mai, geöffnet wurde." Außerdem stinke der Müll nicht: "Ein Großteil wird in verschlossenen Tüten entsorgt, daher entsteht vermutlich kein Geruch." Die Müllentsorgung sei von Anfang an so gewesen, um zu vermeiden, "dass Fehleinwürfe das Sortieren ad absurdum führen und dann sowieso in die Müllverbrennung gelangen".

Die Betreiber wehren sich auch gegen die Behauptung, dass sonntagmorgens die Abdeckung aufgemacht werde "um zu entlüften". "Wir lüften keinen Müll. Sonntags ist Abreisetag. Damit sich am Einwurfloch die Tüten nicht stapeln wird vereinzelt die größere Klappe geöffnet". Die Behauptung im Leserbrief, dass auf fast allen Campingplätzen in Deutschland mittlerweile Entsorgungsstationen bereitstehen, auf denen Camper ihren Abfall separiert fürs Recycling abgeben können, zweifeln die Betreiber an, beziehungsweise, sie bezweifeln hauptsächlich, dass "das auch funktioniert".

Der Glascontainer trägt eine Aufschrift mit den Einwurfzeiten, die laut der Anwohner nicht eingehalten werden. Foto: Martina Birkelbach

Zum Thema Grauwasser sagen sie: "Die Wohnmobile stehen seit diesem Jahr für die Entsorgung ausschließlich auf dem Campingplatzgelände". Das Abwasser stinke nicht, weil es nur aus Spül-, Händewasch- und Duschwasser bestehe und keiner Essenreste in den Abguss kippe: "Durch den schmalen Schlauch zum Abwassertank eines Wohnmobils passt auch keine Kartoffel durch". Die Betreiber bestätigen jedoch, dass in den Sommermonaten der Hauptabwasserkanal in der alten Pleutersbacher Straße sowie der Überflutungskanal, der in den Neckar geleitet ist, fast täglich teilweise sehr stark riecht. Dies habe jedoch überhaupt nichts mit dem Campingplatz zu tun. Seit das neue Haus gebaut wurde, würde die Stadt dort auch oft Spülungen machen. "Auch am Kuckucksmarkt fühlen sich oft Aussteller von den üblen Gerüchen aus dem Kanal, der sich bis in die Au weiter erstreckt, belästigt; das ist abhängig von Wind und Wetter." Das Grauwasser der Wohnmobile ist nur "ein Tropfen auf dem heißen Stein". Und dass, wie im Leserbrief beschrieben, an einigen Tagen bis zu zehn Wohnmobile gezählt wurden, die Grauwasser entsorgen, streiten die Pächter ab. Sie führen ebenfalls eine Liste: "An einem einzigen Sonntag waren es mal acht, meist null bis drei täglich".

Zum Thema Glascontainer erklären Pachur und Freyer, dass ein Schild auf den Einwurf von 8 bis 20 Uhr hinweise. "Nur in Ausnahmen" würden sich die Leute nicht daran halten. Sie wehren sich weiter gegen die Aussage, dass Ratten gesichtet wurden: "Wir wohnen hier seit 20 Jahren und haben nur selten mal eine Ratte gesehen." Zudem sind "Ratten in Städten und an Gewässern üblich". Der Müllcontainer aber ist geschlossen und aus Stahl, der zieht keine Ratten an."

Außerdem gebe es keine Fliegenplage, die durch Campingabfall verursacht wird und auch der Behauptung, ein Notarzt käme zum Campingplatz nicht durch, widersprechen die Pächter: "Bis jetzt ist jeder Camper und auch der Notarzt zu seinem Bestimmungsort durchgekommen."

Was mit dem im Leserbrief beschriebenen "völlig desolaten Zustand" des äußeren Bereichs des Campingplatzgebäudes gemeint ist, können die Pächter nicht nachvollziehen. Zitat Leserbrief: "Man sieht überall, dass die Stadt seit Jahrzehnten ihrer Pflicht zur Gebäudeunterhaltung in diesem Bereich nicht nachgekommen ist."

Klaus Eiermann stellt indes nochmals klar: "Wir wohnen da, wo andere Urlaub machen und haben nichts gegen Camper." Er betont, dass es sehr wohl ein Gespräch mit einem Anwohner und den Pächtern gegeben habe. Ansprechpartner sei für die Anwohner aber grundsätzlich die Stadt als Eigentümer. Und von deren Seite ist "seit dreieinhalb Jahren nichts passiert". Auch nach dem Artikel und dem Leserbrief haben die Anwohner von der Stadt "null Rückmeldung" bekommen.

Grundsätzlich steht für Eiermann fest, dass "natürlich jahrelang alles gut ging, weil da kein Haus stand. Aber jetzt ist es eine veränderte Situation und das muss berücksichtigt werden". Für die Mülltrennung gebe es eine gesetzliche Verpflichtung und der werde nicht nachgekommen. "Wenn der Restmüll vom Betreiber mit einem Rechen durchgemischt wird, platzen die Tüten auf, dann kommt der Gestank. Wir riechen das jeden Tag." Für ihn ist der große Müllcontainer "reiner Verdienst", da die Betreiber den Müll extra berechnen. Würde es kleine, getrennte Tonnen geben, die wöchentlich geleert werden, wäre das Problem gelöst.

Die Entsorgung des Grauwassers würde sich seiner Meinung nach ebenso ganz einfach durch die Nutzung der Ver- und Entsorgungsstation in der Au klären lassen. In einem "desolaten Zustand" ist für ihn das Gesamtgebäude; "da hat die Stadt nichts saniert". Die Aufschrift mit den Einwurfzeiten am Glascontainer sei erst nach Veröffentlichung des Leserbriefes angebracht worden, "und wenn das nicht klappt, muss man ihn eben zu den anderen Zeiten abschließen". Eiermann: "Mit etwas gutem Willen von Stadt und Pächtern wären alle Probleme schnell gelöst."

Von Hauptamtsleiterin Anke Steck gab es bezüglich des Müllcontainerstandorts am Mittwochabend die Antwort, dass die Stadt sich schon seit einiger Zeit Gedanken über Alternativmöglichkeiten macht. "Diese erfolgen in Abstimmung mit dem Pächter, um möglichst für sämtliche Beteiligte eine zufriedenstellende Lösung zu finden. Wir bitten jedoch um Verständnis, dass eine eventuelle Alternative auch eine gewisse Umsetzungsdauer benötigt."