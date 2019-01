Von Felix Hüll

Oberzent. Unterschiede, aber auch auffallend viele Gemeinsamkeiten zeigten die sieben Bewerber für das Bürgermeisteramt in Oberzent bei der einzigen gemeinsamen Kandidatenvorstellung vor der Wahl am 29. April.

Vor über 500 Besuchern sprachen die Bewerber in der überfüllten Alten Turnhalle in Beerfelden. Ihre Themen waren das Zusammenwachsen der 19 Stadtteile in der fusionierten neuen Stadt, die Wirtschaft, der ÖPNV, das neue Selbstbewusstsein, die Öffnung zum Rhein-Neckar-Kreis und das Ziel, ein regionaler Mittelpunkt zu werden, der auch für Eberbacher ein interessantes, nahes Ziel für Arztbesuch oder Einkäufe werden kann.

Thomas Ihrig (54, SPD, Hessenecks Bürgermeister a.D., Kailbach), Andreas Krauch (59, FDP, Landwirt, Falken-Gesäß), Oliver von Falkenburg (33, CDU, Angestellter beim Kreis Bergstraße, Unter-Sensbach), Thomas Väth (53, B 90/Grüne, Erfinder/Geschäftsmann, Hetzbach-Gebhardshütte), Erik Kadesch (53, Leiter der Polizeidirektion in Heppenheim, parteilos, Airlenbach), Claus Weyrauch (53, Unternehmensberater, Überparteiliche Wählergemeinschaft Oberzent ÜWO, Rothenberg) und Christian Kehrer (42, Stabsstelle Bürgermeisteramt Oberzent, parteilos, Finkenbach) - in dieser Abfolge stehen die Bewerber auf dem Wahlzettel.

Moderiert vom Journalisten Gerhard Grünewald, präsentierten sich die Kandidaten erstmals alle gemeinsam auf einem Podium dem Publikum - bisher gab es Bürgergespräche der jeweils einzelnen Bewerber jeweils in den Stadtteilen wie etwa Rothenberg oder Gammelsbach.

Beim Entwickeln der drittgrößten Flächenstadt Hessens steht eigentlich bei allen Bewerbern das schnelle Internet, das Fördern der örtlichen Wirtschaft und insbesondere des Geschäftslebens im Kernort Beerfelden im Mittelpunkt. Derzeit finden sich viele Leerstände.

Thomas Väth: "In Beerfeldens Innenstadt gibt es durchaus auch klassizistische Bauwerke. Aber es gibt viele Baustellen, eigentlich Ruinen. Da muss man was dran machen." Und: "Wir müssen Leute in die Stadt locken." Christian Kehrer will die historische Strahlkraft wieder erreichen, Thomas Ihrig und Oliver von Falkenburg wollen hier mit einem Wirtschaftsförderer Potenzial fördern,

Weyrauch sieht in verstärkter Unternehmensberatung und mehr Marketing sowie Motivation zum Miteinander eine Lösung. Belebung böten auch stadtinterne Reize, die auf unterschiedlicher Identität beruhten. Weyrauch: "Es gibt doch nichts Besseres als ein Fußball-Derby Beerfelden-Rothenberg. Da klingelt die Kasse für den ausrichtenden Verein."

Mehr oder weniger in jeweils anderen Worten setzen alle Kandidaten auf eine Aufbruchstimmung sowie auf Frequenzbringer wie das geplante Gesundheitszentrum (mit Konzept (Ihrig)) und mit Vorsicht vor zu großen finanziellen Belastungen für die Kasse der neuen Stadt (Kadesch).

Ihrig weiß, dass man Menchen nicht umerziehen soll und kann. Aber ein attraktives Gesundheitszentrum mit Konzept und "sinnvolle Ergänzungen" wie die Arztpraxis im Heim Henneböhl sollen Leute nach Oberzent bringen, die dann neben dem Arztbesuch auch noch was einkaufen oder Gaststätten aufsuchen.

Ihrig: "Deswegen braucht’s auch einen Facharzt. Warum kommen nicht auch 500 Eberbacher zu uns?" Erik Kadesch erfuhr, dass ein Drogeriemarkt fehle. Um ihn oder Gewerbe anzusiedeln, sei er zu Außergewöhnlichem bereit: "Wenn einer kommt, lässt man an dem Tag Verwaltungsarbeit liegen und hilft, dass der Unternehmer zur Entscheidung kommt, sich hier niederzulassen." Kehrer und Weyrauch vermissen noch stärkeres Standortmarketing. Kehrer: "Dass bei uns im Gewerbegebiet Zieglersfeld der Quadratmeter für 30 Euro zu haben ist, vermarktet die hessische Landgenossenschaft noch viel zu wenig."

Für Auswärtige wie für Oberzentbürger wichtig sind gute Verkehrsanbindungen. Leider viel zu wenig bekannt sei das seit September 2017 laufende System "garantiert mobil" (Infos auf der Webseite www.odenwaldmobil.de), das alle Bewerber begrüßen. Claus Weyrauch sieht aber noch viel zu tun: bedienerunfreundliches Eingabesystem, mitunter schlechter Handyempfang und - obwohl eher für Ältere - ein auf einer App basierender Service, der gewohnten Umgang mit Mobiltelefonen voraussetzt.

Auf wenig Applaus stieß das Bekenntnis von Andreas Krauch und Oliver von Falkenburg für eine "Windkraftanlagenfreie Zone Oberzent". In der Versammlung schienen nicht allzu viele Anhänger der Bürgerinitiative Gegenwind zu sein oder ihrer Meinung durch Klatschen Ausdruck verleihen zu wollen.

Im Anschluss an zweieinviertel Stunden geballter Podiums-Kandidateninformation unterhielten sich die Bürger mit Bewerbern sowie untereinander im direkten Gespräch an Stehtischen im Foyer und im Saal.