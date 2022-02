Von Marcus Deschner

Hirschhorn. Den Termin für die dieses Jahr anstehende Bürgermeisterwahl legte die Stadtverordnetenversammlung vergangene Woche auf Sonntag 3. Juli, fest. Eine eventuell erforderliche Stichwahl soll zwei Wochen danach, am Sonntag, 17. Juli stattfinden. Nach den Bestimmungen der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) muss die Bürgermeister-Direktwahl frühestens sechs und spätestens drei Monate vor Freiwerden der Stelle durchgeführt werden. Somit hätte man für den Urnengang spätestens bis zum 1. September Zeit gehabt, da Amtsinhaber Oliver Berthold seit 1. Dezember 2016 an der Stadtspitze steht.

Im Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss geäußerte Bedenken, dass die Wahl mit dem Jubiläumswochenende der Freiwilligen Feuerwehr Anfang Juli kollidieren könnte, konnten zwischenzeitlich ausgeräumt werden.

Oliver Berthold ließ bereits vergangenen Dezember verlauten, dass er gerne für eine zweite sechsjährige Amtsperiode zur Verfügung stehen will, und hat daher schon seinen Hut in den Ring geworfen.

Der 43-Jährige ist "Bachelor of Arts in Public Management", was früher noch Diplom-Verwaltungswirt hieß und studierte an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg. Er ist gebürtiger Hirschhorner, wird bislang von der CDU unterstützt und gehört auf deren Liste auch dem Kreistag des Kreises Bergstraße an. Ob und wie er "Wahlkampf" machen werde, richte sich nach den dann gültigen Corona-Richtlinien, teilte er auf Nachfrage mit.

Wann und wo die Stelle ausgeschrieben werde, lege der Magistrat noch fest, erläuterte Arne Endreß vom städtischen Hauptamt.