Von Jutta Biener-Drews

Schönbrunn. Im Vorfeld des Bürgerentscheids über die Entwicklung des Neubaugebiets in Haag nimmt die Auseinandersetzung zwischen der politischen Gemeinde und der gegen den Bebauungsplan gerichteten Bürgerinitiative an Fahrt auf. Nachdem Bürgermeister Jan Frey bereits im letzten Amtsblatt um ein Votum für "Im Viertel III" geworben und die Bürgerinitiative (BI) sich in einer Pressemitteilung an die Öffentlichkeit gewandt hatte, bezieht im am Donnerstag erschienenen Schönbrunner Amtsblatt auch der Gemeinderat Stellung.

Ausführlich legen die Mandatsträger darin die Hintergründe des planerisch seit 2011 verfolgten Neubaugebiets dar und bringen ihre Sicht der Situation so auf den Punkt: "Konkret stellen wenige Neubürger die langfristigen Überlegungen und Planungen zu unserer Dorfentwicklung in Frage, ohne die komplexen Überlegungen des Gemeinderats überhaupt zu kennen". Wünsche und Forderungen der BI werden als Vorwand für die Durchsetzung von Eigeninteressen angeprangert. Statt für Bürgerbeteiligung einzutreten, sorge die BI durch ihre Blockade von "Im Viertel III" dafür, dass die im Planverfahren sogar gesetzlich vorgeschriebene "strukturierte Öffentlichkeitsbeteiligung" abgewürgt werde.

Die Not an Bauland und örtlichen Verdichtungsmöglichkeiten hat in Schönbrunn seit langem dazu geführt, dass einheimische junge Leute sich hier nicht mehr niederlassen können und abwandern müssen, erklärt der Rat: Für eine im ländlichen Raum angesiedelte Gemeinde wie Schönbrunn eine Überlebensfrage. Aus diesem Grund werde entschlossen dagegen agiert, "dass die Einwohnerzahl sinkt und in deren Folge die Infrastruktur verschlechtert werden würde. Neben einem fehlendem Dorfladen und aus Altersgründen einschlafendem Vereinsleben müssten langfristig Kindergärten und Schule geschlossen werden, wenn wir nicht dafür sorgen, dass junge Familien hier ihre Heimat finden", heißt es wörtlich.

Die von "drei Neubürgern in Haag" vertretene Bürgerinitiative hat sich aus Sicht des Gemeinderats "die Verhinderung" dieses dringend benötigten Baugebiets "auf die Fahnen geschrieben". Und durch die herbeigeführte Planungssperre dafür gesorgt, dass erst nach dem Bürgerentscheid am 20. März klar sein wird, ob die Gemeinde nach all ihren Bemühungen um diesen Baugrund "überhaupt in die konkrete Planung" wird einsteigen können.

Dabei sind nach Auffassung des Rats die Kritikpunkte der BI — fehlende Verfahrenstransparenz, mangelnder Artenschutz und Probleme bei der Entwässerung des Wohngebiets — haltlos und lediglich vorgeschoben, um für sich selbst einen acht Meter breiten Grünstreifen zwischen vorhandenen und neuen Wohnhäusern und Sichtschutz herauszuholen: "Nirgendwo in der Nachbarschaft gibt es so etwas". Auch sei nicht nur das Ziel, sondern auch das Verfahren selbst, jede Entscheidung dazu im Gemeinderat als Ergebnis eines demokratischen Prozessen stets öffentlich gewesen: "Das jetzt vorgesehene Neubaugebiet war als solches seit ’ewigen Zeiten’ im Flächennutzungsplan vorgesehen".

"Sind Sie dafür, dass der Aufstellungsbeschluss des Gemeinderats vom 23.7.2021 zum Bebauungsplan "Im Viertel III" aufgehoben wird?", lautet die Frage im Bürgerentscheid. Wer für die Entwicklung des Baugebiets ist, stimmt mit Nein, wer dagegen ist, mit Ja.