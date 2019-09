Die fünf Royal Engineers, die in den vergangenen Tagen kräftig gearbeitet und das Gelände am ehemaligen Vogelpark am Ohrsberg für den geplanten Waldkindergarten in Schuss gebracht haben. Hier wird gerade mit dem Bagger der Weg verbreitert. Foto: Martina Birkelbach

Von Martina Birkelbach

Eberbach/Hirschhorn. Das rund 1200 Quadratmeter große städtische Gelände des ehemaligen Vogelparks am Ohrsberg ist kaum mehr wiederzuerkennen: Im oberen Teil wurden etwa 250 Quadratmeter Fläche von unzähligen Bäumen und Sträuchern befreit. Im unteren Teil und mittendrin wurden Zäune gebaut, die Pfähle für die etwa 150 Meter Gitterzaun haben die Soldaten etwa einen halben Meter tief einbetoniert. Große Steine am Sockel sollen zusätzlich Wildschweine abhalten. Der Weg zum Park hoch ist jetzt breiter und mit Schotter aufgefüllt - von zwei auf drei Meter, damit auch Rettungsfahrzeuge durchkommen.

Zu verdanken sind diese Arbeiten den Royal Engineers. Fünf der britischen Pioniere haben unter Leitung von Tony Snell mehrere Tage das Gelände für den geplanten Waldkindergarten in Schuss gebracht. Mit dem Bagger geholfen haben Mitarbeiter des städtischen Bauhofs. Seit Montag voriger Woche haben insgesamt rund 25 bis 30 britische Soldaten wieder ihre Zelte auf dem Jugendzeltplatz im Ittertal aufgeschlagen und unterstützen die Stadt bei verschiedenen gemeinnützigen Projekten. Alle bis auf sieben Berufssoldaten haben für die Arbeiten extra Urlaub genommen.

Die Royal Engineers in Eberbach Kamera, Redaktion: Martina Birkelbach / Produktion: Anna Manceron, Selma Badawi

Die Soldaten der 23rd Amphibious Engineer Squadron kommen seit 1972 nach Eberbach, um gemeinnützige Arbeit zu leisten. Die lange Freundschaft geht zurück auf den Eberbacher Kai Rohde; seit seinem Tod führt der Sohn Lorenz Rohde die Verbindung fort. Am Montag machten sich Bürgermeister Peter Reichert und der Leiter der Stadtförsterei Siegfried Riedl ein Bild vor Ort und lobten die Arbeit.

Außerdem haben die Royal Engineers in den vergangenen Tagen die Brücke über den Holderbach für Rotwild erneuert, an der Forstbetriebshütte Marienhöhe das Fundament verstärkt und den Fußweg "Horn" an der Bundesstraße B37 zur Einmündung der B47 wieder begehbar gemacht. In Hirschhorn wurde eine Wetterschutzhütte Richtung Langenthal neu aufgebaut. "Wir machen die Arbeit sehr gerne", sagt Snell. "Auch weil viele von uns mal wieder in ihren eigentlich erlernten Berufen arbeiten können.

Außerdem ist es ja immer für einen guten Zweck." Der Zeltplatz im Ittertal hat der Gruppe sehr gut gefallen. Einziges Manko: "Es gibt kein Internet". Am heutigen Mittwoch ist eine Abschlussparty im Ittertal geplant, am morgigen Donnerstag geht’s nach Restarbeiten zurück nach Minden, wo die Engineers stationiert sind.