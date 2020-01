Von Peter Bayer

Eberbach. Die Royal Engineers bauen Brücken und Hütten, errichten Zäune, zuletzt haben sie im September unter anderem das Gelände für den neuen Waldkindergarten in Schuss gebracht. Seit 48 Jahren besteht die Freundschaft zwischen ihnen und der Stadt Eberbach. Wird der Brexit dieser jahrzehntelangen Freundschaft zwischen den Eberbachern und den Soldaten ihrer königlichen Majestät kurz vor dem großen Jubiläum 2022 ein Ende bereiten? "Nein", sagt Lorenz Rohde, der seit dem Tod seines Vaters Kai im Jahr 1999 die Verbindung hält. Dies hat ihm am Mittwoch per E-Mail Major Andy Bostock auch bestätigt. Darin schreibt er, dass er von der deutschen Regierung die Freigabe erhalten hat, dass die Beziehung so weiterlaufen kann wie bisher.

Die Soldaten der 23rd Amphibious Engineer Squadron kommen gerne nach Eberbach, wie Feldwebel Tony Snell im vergangenen Jahr betonte. Und auch Bostock freue sich bereits auf die kommende Arbeit in Eberbach. Probleme könnte es für die aktiven Reservisten geben, wie etwa Mike Taylor. Der 59-Jährige ist Fernmelde-Feldwebel bei den Royal Engineers und hat nach seiner aktiven Zeit bei der Army zunächst eine fünfjährige Aufenthaltsgenehmigung bekommen. Jetzt hat er zwar eine unbefristete, die gilt aber nur für EU-Bürger. Taylor ist dennoch ziemlich entspannt, da er schon lange in Deutschland lebt, mit einer deutschen Frau verheiratet und Hausbesitzer ist. Zudem spricht er fließend deutsch und arbeitet in einem Hotel als Elektriker und Hausmeister. Wenn es hilft, würde er sich noch einen australischen Pass holen, weil er in Australien geboren wurde. Die jüngeren Reservisten, die dauerhaft in Deutschland wohnen, haben sich zum Großteil vor Kurzem einen deutschen Pass ausstellen lassen. Der erforderliche Deutschtest stellte kein Problem dar. "Die sprechen alle super deutsch", sagt Rohde.

Dass diese Freundschaft überhaupt entstanden ist, ist einem Zufall zu verdanken, erinnert sich Lorenz Rohde. 1971 campierten die Pioniere am Brombacher Wasser, als Kai Rohde sie zufällig im Wald traf. "Was macht ihr denn da?", wollte er von ihnen wissen. "Wir bauen eine Brücke und reißen sie wieder ab", antwortete ihm der ranghöchste Major. Worauf Kai Rohde ihn fragte, ob sie nicht Lust hätten, etwas zu bauen, das stehen bleiben kann. Warum nicht, musste sich der Major gefragt haben. Ende 1971 traf jedenfalls ein Brief beim damaligen Hirschhorner Bürgermeister ein. Da dieser kein Englisch konnte, wandte er sich an Kai Rohde. Es war der Beginn einer langen Erfolgsgeschichte, von der die Eberbacher und Hirschhorner Bevölkerung seither vielfach profitiert hat.

Jahr für Jahr kamen und kommen die Soldaten zu einer zweiwöchigen Übung. Gerade für die jüngeren unter ihnen ist der Aufenthalt auch eine Art Teambuilding, sagt Rohde. Die Ergebnisse ihrer Arbeit sind in Eberbach zu sehen. Sei es das Wildschweingehege – eine Dauerbaustelle – das Futterhaus im Rehwildgehege, die neue Hütte am Rückhaltebecken im Holdergrund oder der Zaun im Heilkräutergarten in der Au. Im Vorjahr erneuerten sie die Brücke über den Holderbach im Rotwildgehege, verstärkten das Fundament an der Forstbetriebshütte Marienhöhe oder machten den Fußweg "Horn" an der B 37 zur Einmündung B 47 wieder begehbar. Profiteur ihrer Arbeit ist die Allgemeinheit. Und die Soldaten haben etwas geschaffen, das sie stolz auch noch zehn Jahre später ihren Frauen und Kindern zeigen können. Hier haben sie die Möglichkeit, für einige Tage wieder in ihren erlernten Berufen zu arbeiten: Maurer, Zimmerer, Schreiner oder Elektriker zum Beispiel. Fähigkeiten, die sie in Eberbach einbringen können.

Etwas außer der Reihe all ihrer Tätigkeiten war sicher der Bau eines Hirschkäfermeilers in Zusammenhang mit einer Naturschutzaktion der elften Klasse des Hohenstaufen-Gymnasiums vor einigen Jahren. "Die Schüler hätten das mit den Baumstämmen sicher nicht alleine geschafft", ist Rohde überzeugt. Denn wenn die Royal Engineers loslegen, wird nicht gekleckert, sondern geklotzt. "Die haben ordentlich Dampf in den Knochen", sagt Rohde. Lorenz Rohde, Jahrgang 1973, könnte viele Geschichten und Anekdoten über seine Erlebnisse mit den Royal Engineers erzählen. Seit frühester Kindheit hatte er zu ihnen Kontakt, entstanden sind daraus auch Freundschaften, die zum Teil noch immer halten. Ein Höhepunkt war für ihn der Besuch von Brigadegeneral Rob Ryder in Eberbach, der die Botschafter in militärischen Fragen berät und nur eine Stufe unter dem Botschafter in Berlin steht. In den 1980er Jahren war Ryder als junger Leutnant schon in Eberbach gewesen.

Dieses Jahr werden wieder jüngere Mitglieder der Royal Engineers kommen. Zusammen mit der Stadtförsterei wird sich Lorenz Rohde wieder überlegen, welche sinnvollen "Übungen" die britischen Soldaten Mitte Juli durchführen können. Einiges hat er dabei schon im Hinterkopf, verraten wird aber nichts.

2013 wäre übrigens beinahe das Ende für die Beziehung zwischen den in Hameln stationierten Royal Engineers und Eberbach gewesen, als die Einheit aus Versehen von den Engländern aufgelöst und die Kaserne zurückgegeben wurde. Als klar wurde, dass die englische Armee nur diese Spezialeinheit hat und daher unverzichtbar ist, wurde der Beschluss rückgängig gemacht.

Die zwischen 2013 und 2019 personell reduzierte Einheit fand in einer Bundeswehrkaserne ein neues Zuhause und wurde im vergangenen Jahr auch wieder personell auf ihre alte Kompanie-Größe aufgestockt.