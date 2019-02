Auf 2,3 Hektar Fläche sollen im Gebiet "Brestlich-Krummenäcker II" insgesamt 51 neue Bauplätze entstehen. Damit soll der mittelfristige Bedarf an Baugrund in der Gemeinde Schwarzach gedeckt werden, eine rege Nachfrage gibt es offenbar bereits. Foto: Gabriele Eisner-Just

Schwarzach. (RNZ) Im Mittelpunkt der jüngsten Gemeinderatssitzung standen wieder einmal Bauvorhaben. Der Gemeinderat beschloss die Aufstellung eines Bebauungsplans für den dritten Bauabschnitt im Gebiet "Brestlich-Krummenäcker II". Die Gemeinde wächst damit weiter, erst Ende 2016 war der zweite Bauabschnitt dieses Baugebiets von der MVV Regioplan an die Verwaltung übergeben worden. Mehr Menschen bedeuten auch mehr Autos. So merkte ein Sitzungsbesucher an, dass einige Autofahrer im neuen Baugebiet das Tempolimit nicht einhielten und "eher mit Tempo 50 als mit 30 Stundenkilometern" bergab in Richtung Ortsmitte unterwegs sind. Dadurch seien vor allem spielende Kinder gefährdet. Bürgermeister Mathias Haas kündigte den Einsatz von drei neuen Geschwindigkeitsmessgeräten an, die kürzlich erworben wurden. Das mobile Gerät könne man temporär im neuen Wohngebiet aufstellen.

Auch die zweite Anfrage bezog sich auf die Neubauvorhaben: Ein Mitglied der Feuerwehr stellte die Frage nach dem Fassungsvermögen der Abwasserkanäle, die das Oberflächenwasser nach der Versiegelung weiterer Flächen aufnehmen müssen. "Hier ist eine Voruntersuchung im Gange", so der Bürgermeister.

Der Gemeinderat beschloss auch das neue Redaktionsstatut des gemeinsamen Amtsblatts der Gemeinden Aglasterhausen, Neunkirchen und Schwarzach. Ab sofort dürfen demnach politische Gruppierungen des Gemeinderats im Gemeindeblatt ausschließlich zu kommunalen Themen Stellung beziehen, und zwar bis acht Wochen vor der Wahl. Politische Ortsvereine dürfen sogar bis vier Wochen vor der Wahl über Veranstaltungen berichten. Wahlwerbung darf im Anzeigenteil des Amtsblatts geschaltet werden. Für Vereinsthemen und die Platzierung von Fotos gibt es jetzt Zeilen- und Mengenvorgaben.

Zurück zum Thema Bauen: Ein neuer Abschnitt des Baugebiets Brestlich-Krummenäcker II wird aus zwei Gründen vorangetrieben: Zum einen besteht nach dem neuen Paragraf 13b BauGB bis Ende des Jahres die Möglichkeit für ein beschleunigtes Verfahren. Zum anderen liegen der Verwaltung schon Anfragen von 28 Interessenten vor, die in Schwarzach bauen möchten. Deshalb hatte die Verwaltung die MVV Regioplan beauftragt, Bebauungsvarianten für den neuen Bauabschnitt zu erarbeiten. Bürgermeister Haas stellte vier Varianten zur Abstimmung vor. Das Gesamtgebiet erstreckt sich zwischen dem zweiten Bauabschnitt und dem Angelteich; etwa zwei Hektar Gesamtfläche und ein Hektar Nettobaufläche sollen ausgewiesen werden. Nun war zu klären, auf welchem Teil des Geländes gebaut werden darf. Der Gemeinderat entschied sich einstimmig - vorbehaltlich einer artenschutzrechtlichen Begutachtung - dafür, einen Längsstreifen mit 2,3 Hektar Fläche auszuweisen, der direkt an den zweiten Bauabschnitt angrenzt. Mit 51 Bauplätzen sieht man den mittelfristigen Bedarf an Baugrund gedeckt. Die Gemeindeverwaltung wurde beauftragt, einen Bebauungsplan auszuarbeiten, der den Bau von Ein- und Mehrfamilienhäusern vorsieht.

Zwei Bauanträge mit Abweichungen vom Bebauungsplan in der Straße "Bügeläcker" wurden vom Gemeinderat einstimmig positiv beschieden. Außerdem wurde über einen Bauantrag der Johannes-Diakonie abgestimmt. Es geht um die Aufstellung eines zehn Meter langen Bauwagens mit Holzanbau für einen Naturkindergarten.

Dieser Kindergarten soll als inklusives Konzept helfen, den Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder mit und ohne Behinderung zu decken. Die für die Aufstellung vorgesehene Wiese liegt jedoch (gerade) nicht mehr auf dem Gelände der Johannes-Diakonie, sodass die Zustimmung des Gemeinderats notwendig war - und bei zwei Enthaltungen erteilt wurde.

Die Modernisierung und energetische Sanierung der Schwarzachhalle erforderte Nachtragshaushalte, z.B. für eine Gasleitung zur Heizzentrale hinter der Halle, einen taktilen Leitplan für Sehbehinderte und in Bezug auf die Änderung der Lüftungsanlage. Der Gesamtkostenrahmen werde aber laut Ausführungen des Bürgermeisters durch Einsparungen an anderer Stelle eingehalten. Die Nachträge wurden einstimmig genehmigt. Da das Nahwärmenetz modular vergrößerbar gestaltet werden soll, werden außerdem größere Kernbohrungen notwendig. Auch der Vergabe dieser und weiterer Bauleistungen wurde zugestimmt.

Bürgermeister Haas überbrachte außerdem die gute Nachricht, dass für die barrierefreie, senioren- und familiengerechte Sanierung des Freibads 500.000 Euro aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) der Landesregierung bewilligt wurden. Dies gelang, weil Schwarzach 2016 als Schwerpunktgemeinde ausgewählt wurde und über einen Zeitraum von maximal fünf Jahren prioritär in den jeweiligen ELR-Jahresprogrammen gefördert wird. Nun besteht die Möglichkeit, zusätzlich Mittel aus dem Ausgleichstock zu beantragen.