Seit 70 Jahren ist in die Leichtathletikanlagen des Stadions in der Au nichts mehr investiert worden. Auf CDU-Antrag hin werden 2023 ein erster Betrag eingestellt sowie mittelfristig die Komplettsanierung. Foto: Peter Bayer

Von Felix Hüll

Eberbach. Schon im zweiten Jahr in Folge hat der Eberbacher Gemeinderat sein Königsrecht ausgeübt, ohne dass seine Mitglieder deutlich machen konnten, warum sie wofür das Geld der Bürger ausgeben. Coronabedingt verzichteten die Fraktionen auf detaillierte Haushaltsreden. Peter Wessely sprach für alle. Zuvor hatte es lediglich vier Änderungsanträge gegeben; die Hauptarbeit mit dem Haushalt fand hinter verschlossenen Türen in nicht-öffentlicher Klausur bereits im Juni statt.

Der Gemeinderat hat in letzter öffentlicher Sitzung dieses Jahres den 59-Millionen-Euro-Etat 2022 mit 41,4 Millionen Euro Erträgen und 43,6 Millionen Euro Aufwendungen im Ergebnishaushalt einstimmig verabschiedet.

150.000 Euro einsparen wollte die CDU-Fraktion, indem sie eine stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage (Tempoblitzer) in der Friedrichsdorfer Landstraße (FriDoLa) ablehnte. Sie beantragte einen Sperrvermerk und merkte an, dass es Tempoprobleme auch in anderen Straßen der Stadt gebe und man daher das Geld für eine mobile Anlage oder einen Teil des Betrags für "Tempobremsen" durch Baumaßnahmen in der FriDoLa ausgeben könne.

Auch die AGL wollte das Geld nicht für einen fest montierten Blitzer ausgeben und forderte in einem zweiten Antrag den Umbau des Straßenraums dort.

Nach kurzer Debatte zogen AGL und CDU ihre Anträge zurück. Die CDU stimmte dem Verfahren zu, das Bürgermeister Peter Reichert erklärt hatte: nach der Etat-Klausurtagung sei es zu einem Missverständnis gekommen. Stationär oder mobil - darüber befinde der Rat. Das Geld solle jedenfalls 2022 im Haushalt eingestellt bleiben. Abgelehnt wurde mit 13 Gegenstimmen zu neun Befürwortern der AGL-Antrag, für 20.000 Euro die FriDoLa so umzubauen, dass Autofahrer dort schon deswegen Tempo 30 einhalten müssen (Fahrradwege einzeichnen, Fahrbahn schmäler machen, Parkbuchten versetzen oder Schwellen montieren).

Angenommen hat hingegen die Ratsmehrheit mit 18 Ja-Stimmen bei vier Nein-Voten den zweiten CDU-Antrag, Mittel für die Sanierung der Leichtathletikanlage im Stadion in der Au in die mittelfristige Finanzplanung (bis 2026) mit aufzunehmen. Seit die Anlage in den 1950er Jahren errichtet wurde, hat die Stadt über 70 Jahre dort nicht mehr investiert. Die Stadtverwaltung hatte argumentiert, dass bei einer Komplettsanierung wegen des Hochwasser-Gefahrengebiets die Entwässerung bedeutsam sei und dass nach vorliegender Kostenschätzung mit Gesamtkosten um 650.000 Euro zu rechnen sei.

Für die stark sanierungsbedürftige Weitsprunganlage wären 63.000 Euro anzusetzen, was man 2023/24 einplanen wolle, den Gesamtumbaubetrag dann ab 2025 ff. Für die CDU hatte Wolfgang Kleeberger dies gelobt und gefordert, die 63.000 Euro gleich einzustellen, "denn ich will noch als Gemeinderat erleben, dass da drüben etwas geschieht." Unstrittig war bei allen Fraktionen, dass hier Investitionsbedarf bestehe.

Christian Kaiser (AGL) erklärte, es gebe noch andere Maßnahmen, die dringender seien und folgte dem Verwaltungsvorschlag. Für die SPD signalisierte Markus Scheurich Zustimmung, forderte aber eine Art "Meilensteinplan" von jemandem aus der Verwaltung – kein externes Gutachten: "Es sollte sich jemand Gedanken machen,welche Maßnahmen überhaupt anstehen." Bürgermeister Peter Reichert merkte an, dass man in Eberbach nicht zuletzt deswegen so wenige Leichtathleten habe, weil man in der Stadt einfach nicht trainieren könne. Reichert: "Die Anlage ist völlig ungeeignet."

Beim Beschluss des Gesamthaushalts sprach Peter Wessely (FWE): "Die grundlegenden Entscheidungen, die in diesen Haushalt eingeflossen sind, wurden bereits nach der Klausurtagung im Juni durch den Gemeinderat getroffen." Die Standpunkte einzelner Ratsmitglieder bzw. der Fraktionen seien bekannt und bei tagesaktuellen Entscheidungen wiederholt vorgetragen worden.

Freie Wähler, SPD, CDU und AGL verzichteten auch dieses Jahr auf eigene Haushaltsreden, um die Sitzung unter Pandemiebedingungen nicht unnötig zu verlängern. Wessely: "Wir denken, dass wir mit dieser Lösung eine Möglichkeit nutzen, den Spagat zwischen Gesundheit einerseits und Transparenz andererseits zu schaffen." Um 18.20 Uhr verabschiedete das Gremium nach 42 Minuten Etatberatung einstimmig das Zahlenwerk fürs Haushaltsjahr 2022 und wenige Minuten später ebenso einstimmig Wirtschaftsplan sowie Finanzplanung der Städtischen Dienste Eberbach.

Gemeinderat verabschiedete auch den Stadtwerke-Wirtschaftsplan

Beschlossen wie vorgelegt: Ganz ohne Veränderungen gegenüber dem von Kämmerer Patrick Müller und Stadtwerkeleiter Günter Haag eingebrachten Wirtschaftsplan der Städtischen Dienste Eberbach ist der Stadtwerkehaushalt 2022 jetzt auch verabschiedet worden.

Der Gemeinderat hat das Zahlenwerk einstimmig angenommen. Damit rechnen das städtische Dienstleistungsunternehmen für 2022 unterm Strich mit einem Minus von 360 000 Euro nach einem 611 000-Euro-Defizit für 2021. Der Stadtwerke-Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit 5,9 Millionen Euro Einnahmen und 6,3 Millionen Euro Ausgaben im Erfolgsplan. Im Vermögensplan sind Ein- und Ausgaben in Höhe von 11,6 Millionen Euro ausgewiesen. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen beläuft sich auf 6,1 Millionen Euro. Im Erfolgsplan stehen Mehrausgaben u.a. bei den Bäderbetrieben (999.800 Euro), den Verkehrsbetrieben (652.500 Euro) Mehreinnahmen durch Beteiligungserträge (1,1 Millionen Euro), der Wasserversorgung (300.800 Euro) sowie beim Fährbetrieb (1500 Euro) gegenüber. Insgesamt ergeben sich allerdings nur 1,4 Millionen Euro Mehreinnahmen bei 1,7 Millionen Zusatzausgaben, so dass der besagte 360.000- Euro-Verlust verbleibt.

Im Erfolgsplan hatten Stadtwerkeleiter Haag als Sondereinflüsse für das laufende Jahr 2021 bereits bei der Instandhaltung der Bäder 208.000 Euro sowie coronabedingte Umsatzeinbußen in Höhe von 164.000 Euro und einen ebenfalls pandemiebedingten Mehraufwand in Höhe von 21.500 Euro aufgenommen. Für 2022 kalkulieren die Stadtwerke mit Corona-Umsatzeinbußen von 119 000 Euro und 21.100 Euro an Mehraufwand.