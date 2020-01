Von Felix Hüll

Schönbrunn. An der Bildungswerkstatt Schönbrunn richtet sich die bisherige Grundschulbibliothek nun auch mit einem speziellen Angebot an Eltern. Damit unterscheidet sich die Schönbrunner Bildungseinrichtung von der Praxis an anderen Schulen wie etwa der Gemeinschafts- oder Realschule Eberbach (GSE bzw. RSE) und dem Hohenstaufen-Gymnasium (HSG).

"Das hat sich aus der Beratungsarbeit an der Schule so ergeben. Zu vielen Fragen wollten wir Material bereit haben, um es mitgeben zu können," erklärt Schönbrunns Schulsozialarbeiter Alexander Bartmann, der in der Regel mittwochs an der Schule ist. Das Bildungswerkstatt-Lehrerkollegium hatte sich mit Bartmann Gedanken zu Buchauswahl und Präsentation gemacht. Schulförderverein, Lehrer und Eltern ermöglichten die Ausstattung. Folgende Sachgebiete finden sich bislang:

• Mediennutzung, Medienkompetenz

• Trennung/Scheidung/Patchworkfamilie

• Tod und Trauer

• Sexualkunde, Geschlechtererziehung

• Ernährung/Bewegung/Gesundheit

• Lernen und Unterrichten (Wandel der Lernkulturen)

• Verhalten, Auffälligkeiten, Kommunikation

• Leseempfehlungen zum Vorlesen und Selberlesen, darunter Empfehlungen der "Lesemuttis".

Zum Ausleihen der Bücher benötigen die Eltern den Bibliotheksausweis ihres Kindes und bekommen das Buch über dessen Leihkärtchen. Interessierte Mütter oder Väter können sich an die jeweiligen Klassenlehrer des Kindes wenden, ans Schulsekretariat (Petra Milverstaedt E-Mail: p.milverstaedt@gs-schoenbrunn.de) oder direkt an den Schulsozialarbeiter Bartmann (a.bartmann@gs-schoenbrunn.de).

Bartmann: "Es ist keine offene Bibliothek." Zugänglich ist sie zwischen 8 und 12 Uhr. Entweder haben Eltern ohnehin einen Besprechungstermin oder sie wenden sich ans Sekretariat. Bartmann; "Wir verstehen unsere Arbeit im wesentlichen auch als präventiv. Dabei ist neben den Methoden der Einzelfallhilfe und der Gruppenarbeit ein gemeinwesenorientierter Ansatz relevant, also frei nach dem afrikanischen Sprichwort: "Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf".

Anders verhält es sich mit der Schülerbücherei etwa an der Gemeinschaftsschule Eberbach (GSS): "Wir verleihen ausschließlich an Schüler und auch einige Lehrer kommen gelegentlich in die Bücherei. Wir haben keine Bücher, die sich explizit an Erwachsene oder Eltern richten." Dies erklärt die Schulbücherei-Betreuerin Stefanie Denner-Götz. Neben Büchern stehen den GSS-Schülern auch einige DVD zur Ausleihe zur Verfügung. Hörbücher und Spiele gibt es nicht, dafür aber die Zeitschrift "Geolino".

Denner-Götz: "Da in den letzten Jahren vor allem Schüler der Klassen 5 und 6 ausgeliehen haben, haben wir uns bei der letzten größeren Anschaffungsaktion 2018 auf Sachbücher und Romane für diese Altersstufe konzentriert. Es fällt auch auf, dass mehr Mädchen als Jungs in die Bücherei kommen." Die GSS-Schülerbücherei öffnet immer dienstags in der Mittagspause. Einige Schüler wurden in den letzten Jahren zu Büchereihelfern ausgebildet.

Die Realschule Eberbach hat ebenfalls keine speziellen Elternangebote, teilt die Betreuerin Ulrike Link mit.

Am Hohenstaufen-Gymnasium gibt es im Gegensatz zu Grundschulen weniger Elternverkehr, dennoch findet sich auch am HSG ein Unterstützungssystem für Eltern durch die Lehrersprechstunden. "Es lohnt sich keine Installation eines speziellen Elternbereichs in der Schulbibliothek," erklärt Till Weidenhammer. Er ist Verwalter der Lehr- und Lernmittelsammlung am HSG, während die eigentliche Schulbücherei seit diesem Jahr Vera Martin betreut. "Schüler und Lehrer haben hier die Möglichkeit, in über 5000 Büchern zu schmökern, zu recherchieren und Medien zu entleihen", ergänzt HSG-Schulleiterin Oberstudiendirektorin Anja Katzner.

Eine Schüler-AG organisiert in den großen Pausen die Ausleihe. Lehrer können mit Klassen während ihres Unterrichts und in Vertretungsstunden die Bibliothek besuchen. Schüler der Kursstufe haben die Möglichkeit, in ihren freien Stunden selbstständig in der Bibliothek zu arbeiten und sich mit Fachliteratur auf Präsentationen, Vergleichstests, Klausuren und auf das Abitur vorzubereiten.

Zwei Arbeitsplätze sowie ein PC zur Internetrecherche stehen zur Verfügung. Eigentlich ist die HSG-Schulbücherei eine Präsenzbibliothek. Katzner: "Umso erfreulicher ist, dass pro Schuljahr rund 150 Medien entliehen werden."