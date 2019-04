Von Marcus Deschner

Eberbach. Trotz harten Wettbewerbs auch mit Blick auf in der Region tätige Großbanken habe die Volksbank Neckartal wieder ein erfolgreiches Geschäftsjahr gehabt, erklärte Vorstandsvorsitzender Ekkehard Saueressig. Gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen Ralf Gallion und Achim Himmelmann stellte er am Freitag die Zahlen der Bank für das Jahr 2018 vor. Demnach übersprang die Bilanzsumme des Geldinstituts erstmals die Zwei-Milliarden-Euro-Marke: Durch ein Plus von 116 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr liegt die Summe jetzt bei 2,108 Milliarden Euro.

Das Kundenkreditvolumen stieg um 131 Millionen auf rund 1,35 Milliarden Euro, was einem Plus von knapp elf Prozent entspricht. Um über vier Prozent auf gut 1,6 Milliarden Euro wuchsen Saueressig zufolge die Kundeneinlagen. Das Zinsergebnis könne sich mit 40,8 Millionen auch sehen lassen.

So liege man beim Bilanzgewinn mit 1,8 Millionen Euro auf Vorjahresniveau. Auch die 46.258 Mitglieder können sich wieder auf eine Dividende von vier Prozent freuen, die man in der am 26. Juni tagenden Vertreterversammlung zur Abstimmung stellen will.

Das Jahr 2018 habe die Volksbank Neckartal und ihre 340 Mitarbeiter wieder vor zahlreiche Herausforderungen gestellt, bilanzierte Saueressig. Dazu gehörten die lang anhaltende Niedrigzinsphase sowie zunehmende Regulatorik. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hätten auch das erfolgreiche Geschäft der Bank beeinflusst. So wirke sich die konjunkturelle Entwicklung etwa auf die Nachfrage nach Krediten aus."

Die Zinsen werden voraussichtlich auch über 2019 hinaus noch auf einem historisch niedrigen Niveau bleiben", wagte der Finanzfachmann einen Blick in die Zukunft. Nicht auszuschließen sei sogar, dass die Zinsen gar in den Negativbereich abrutschten. "Das würde das Finanzsystem ad absurdum führen", fand er deutliche Worte. Sparer würden Strafen zahlen, während Kreditnehmer Gutschriften bekämen. "Schon jetzt sind den Sparern in Deutschland durch die Nullzinsen rund 700 Milliarden Euro entgangen", machte Saueressig klar.

Der gesellschaftliche und digitale Wandel dominiere auch den Bankenmarkt, machte er einen Schwenk in Richtung in der allgegenwärtigen Umbrüche. Doch der Wandel sei nicht mehr aufzuhalten. Die Volksbank Neckartal habe mit Dialog-Center, Finanz-Dialog und diversen Online-Angeboten die Weichen für die Zukunft längst gestellt. Achim Himmelmann ging auf das mobile Bezahlen mit dem Smartphone näher ein: "Hier gehen wir mit der Zeit". Das stelle einen Komfortgewinn für die Kunden dar.

Vom Reisebüro der Volksbank berichtete Ralf Gallion. Kunden wüssten die persönliche Beratung des Reisebüroteams zu schätzen. Besonders für Kreuzfahrten bestehe intensiver Beratungsbedarf. Ein halbes Jahrhundert bestehe dieses Jahr die Immobiliensparte der Bank. Im zurückliegenden Jahr habe man den Umsatz um 30 Prozent steigern können. Dieses Ergebnis resultiere aus gut verkauften Bauträgerobjekten und der regen Nachfrage nach Bestandsimmobilien im gesamten Geschäftsgebiet. Auch im ländlichen Raum seien die Objekte inzwischen gut zu verkaufen, auch wenn die Preissteigerung dabei eher moderat ausfalle. Insgesamt habe man 2018 60 Objekte mit einem Gesamtvolumen von 15 Millionen Euro vermitteln können, erläuterte Gallion.

Auch dieses Jahr sei gut angelaufen, zog Saueressig eine positive Bilanz über das gerade erst zu Ende gegangene erste Quartal. Die Ertragslage des Instituts werde sich wohl etwas abschwächen. Weitere Filialschließungen seien derzeit aber nicht zu erwarten, betonte er "Wir haben auf diesem Feld unsere Hausaufgaben gemacht". Für die Zukunft könne man das jedoch nicht ausschließen: "Das entscheiden unsere Kunden", meinte er mit Blick auf die Frequentierung der Außenstellen.