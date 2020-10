Rhein-Neckar-Kreis. (jbd) 28 der 54 Kommunen im Rhein-Neckar-Kreis haben im letzten Jahr Einwohner hinzugewonnen. 25 büßten Einwohner ein und ein einziger Ort, nämlich Heiligkreuzsteinach, brachte es fertig, exakt auf dem Vorjahresstand von 2641 Personen zu verharren. Unterm Strich verzeichnet der noch immer bevölkerungsreichste Kreis im Lande auch zum Stichtag 30. Juni 2020 wieder einen Zuwachs: ein Plus von 549, das die Einwohnerzahl auf jetzt 548.688 ansteigen lässt. Insgesamt leben jetzt 278.691 Frauen und mit 269.997 deutlich weniger Männer im Kreisgebiet. Größter Gewinner ist diesmal Ladenburg, das sich um 220 auf jetzt 11.776 Einwohner steigern konnte.

Die größten Verluste musste Wiesloch hinnehmen, dessen Bevölkerungszahl um 139 auf jetzt 26.706 abrutschte. An der Reihenfolge der einwohnerstärksten Kommunen im Rhein-Neckar-Kreis vermochte dies allerdings nichts zu ändern. Auf Weinheim an der Spitze (45.317, minus 63) folgen wie gehabt Sinsheim (35.398, plus 26), Leimen (26.979, plus 6), Wiesloch (26.706, minus 139), Hockenheim (21.743, plus 84) und Schwetzingen (21.592, plus 129). Diese sechs größten beherbergen zusammen ein Drittel aller Kreisbewohner.

Bewegung in unterschiedliche Richtungen gab es beim Einwohnerstand auch in der Region Eberbach. Die Neckarstadt selbst hat 103 Mitbürger verloren und zählt jetzt 14.390. Sie nimmt damit Rang 11 auf der kreisweiten Größenskala ein. Abgesehen von den sechs Spitzenreitern zählen auch Walldorf (15.446), Eppelheim (15.356), Sandhausen (15.276) und Schriesheim (14.953) mehr Einwohner. Auch in Eberbach gibt es mit 7447 Frauen und 6943 Männer deutlich weniger Vertreter des männlichen Geschlechts.

Zuwachs bekommen hat die Gemeinde Schönbrunn. Hier leben jetzt 53 Personen mehr, insgesamt sind es 2880 verteilt auf fünf Ortsteile. Die Geschlechter sind mit 1443 Männern und 1437 Frauen fast gleich verteilt. Auch das Odenwalddorf Heddesbach konnte als mit Abstand kleinste Gemeinde im Kreis Boden gutmachen: Hier leben jetzt acht Personen mehr als zuletzt, nämlich 463. Etwas mehr als die Hälfte davon sind Männer (239).