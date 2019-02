Die fünf Jungs aus Ober-Ramstadt kommen mit ihrem neuem Album "Alla Gude" in die Alte Turnhalle Beerfelden. Foto: privat

Beerfelden. Nach der Fastnacht ist vor "Lichtenberg": Mit dem neuen Album "Alla Gude" im Gepäck gastiert die Band am Samstag, 16. März, um 20.30 Uhr in der Alten Turnhalle. Arbeitskreis Stadtkultur und Stadt Oberzent laden dazu ein.

Die Band präsentiert einen Mix aus HipHop über Rap, Rock, Funk und Pop bis hin zu Reggae und Rock’n’Roll. Der Veranstalter beschreibt das Genre "bei so viel Vielfalt mit neuer Deutscher Folksmusik". Und kündigt an: Der Spaßfaktor, den die fünf Odenwälder Jungs haben, kommt rüber - in den Texten und auf der Bühne.

Innerhalb kürzester Zeit schaffte es die Band mit ihrer modern interpretierten Blues-Nummer des bekannten Odenwälder Lieds "Scholze Gret", übers Internet bekannt zu werden, ihr Debüt zum Album "Das Glück liegt vor der Tür" war ruckzuck ausverkauft. Es folgten von Fans und Presse gefeierte Auftritte in der Darmstädter Centralstation, dem Darmstädter Heinerfest oder im Musiktheater Rex in Bensheim.

Viel Zeit haben die fünf Musiker der Ober-Ramstädter Band in den vergangenen Monaten im Tonstudio verbracht. Jetzt stellen sie auch in Beerfelden ihr zweites Album "Alla Gude" vor.

Tickets sind in allen Verwaltungsstellen der Stadt Oberzent sowie den Buchhandlungen Buchkabinett Erbach und Schindelhauer Michelstadt erhältlich, außerdem online über die Homepage www.stadt-oberzent.de.

Info: Mehr Infos www.lichtenberg-musik.de, www.stadt-oberzent.de oder telefonisch unter 06068/7590911.