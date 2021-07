Von Felix Hüll

Eberbach. 17 Menschen auf dem Aussichtsstockwerk des Ohrsbergturms – da fänden durchaus noch die eine oder der andere Platz. Aber es ist so um so komfortabler, um beim Logenblick über die Stadt am Neckarknie selbst als Einheimischer jede Menge Wissenswertes wie Unterhaltsames zu erfahren.

Möglich macht dies seit zwei Jahren Hubert Richter. Sohn der Stadt, Stadtförster und Kenner jeder Menge Geschichte(n) in, aus und über Eberbach. Der nächste "Turmtreff mit dem Förster" ist am Mittwoch, 28. Juli, 17 Uhr, in rund 300 Metern Höhe über Normalnull.

"Vier Türme sind noch übrig", lenkt Richter den Blick seiner Zuhörer hinweg über den Baumbestand am Ohrsberg in Richtung der rotbeziegeldachten Altstadt. Trotz der Laub- und der Nadelbaumwipfel kann man sie gut erkennen.

"Rosenturm, Blauer Hut, Pulver- und Haspelturm. Das waren mal mehr. Aber die Türme an den Hauptzugängen durch die Stadtmauer hat man abgebrochen, die behinderten den Verkehr. Heute wäre man froh um die Türme, denn sie machen eine Altstadt attraktiver", sinniert Richter. Er hat sich nicht nur in seiner zehnjährigen Amtszeit als Stadtrat für die Außenwirkung seines Eberbachs engagiert. All sein Wissen über die Stadtgeschichte, Geologie und Natur wie etwa Eberbachs Forst – immerhin in Baden-Württemberg auf dem fünften Platz der Kommunen mit dem größten Waldbesitz, deutschlandweit auf Platz 22 – die vielen Daten, Fakten aber auch Anekdoten sprudeln nur so in freier Rede ohne Manuskript oder Notizen aus Hubert Richter heraus.

Ein Blick aufs Grün ringsum belegt, dass sich Eberbach – die Gemarkungsfläche betreffend – nicht hinter Heidelberg verstecken muss: hat das Stauferstädtchen doch bei rund 14.300 Bewohnern eine Grundfläche von 81 Quadratkilometern. Das ungleich bevölkerungsstärkere Heidelberg (etwa 160.000 Bürger) liegt mit 107 Quadratkilometern nur knapp darüber.

Und was wie gesagt ein Blick vom Ohrsberg klar vor Augen führt: zu 80 Prozent ist Eberbachs Fläche bewaldet, etwas mehr zur Hälfte mit Laubwald bestanden, nur zu 45 Prozent mit Nadelbäumen.

Auch wenn die überwiegende Zahl der Teilnehmer an der Turmtreff-Auftaktveranstaltung ’21 selbst Eberbacher oder "Zugezogene" sind, bewirbt Richter seine Stadtführung von oben auch bei den Gästen der Stadt etwa am Campingplatz oder über die Tourist-Info. Wo aber Schulmeister den Nachwuchs mit Jahreszahlen quälen wie 1227 (als Gründungsdokument geltende Urkunde Heinrichs VII.) oder 1803 (Ende der Kurpfalz-Zeit), vermittelt Richter solche Fakten in Zusammenhängen von Zeit- wie Naturhistorie mit verständlicher gefälliger Zuhöreransprache.

Richters Parforceritt umfasst dabei Jahrhunderttausende, und gar Jahrmillionen, da er bei der Geologie des Odenwalds beginnt und das Heute mit einbezieht. Neckarflussgeschichte, Umlaufberg-Entstehung, Burgbau und Burgabriss, Siedlungsgeschichte allgemein, Wachstum von Stadt und Stadtteilen, Wirtschaftsentwicklung bis hin zum Offenbarungseid der Touristeninformation in Freiburg gehören dazu.

Freiburg?

Die Info-Damen an der Dreisam kannten "Waltraut" nicht. So hatte die Stadt Freiburg ihren höchsten Baum getauft. Dieser hat nach einer Vergleichsmessung der im Areal Grazert oberhalb Eberbach-Nord stehenden Douglasie den Rang abgelaufen, den sie zwischen 1997 und 2008 als "höchster Baum Deutschlands" hatte. Waltraut ist nur knapp etwas höher als der zuletzt auf 64,77 Meter gemessene "höchste Baum (jetzt nur noch) des Odenwalds", so Richter.

Info: Wer dem Förster auch sein Ohr leihen und einen empfehlenswerten Rundblick auf Eberbach werfen möchte, kann dies bis 1. September jeden Mittwoch ab 17 Uhr auf dem Ohrsbergturm tun. Parkplatz etwa am Wolfsacker-Spielplatz/Friedhof, zu Fuß etwa zehn Minuten durch den Umlaufbergwald; nächster Termin ist morgen, 28. Juli.