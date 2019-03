Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. In einer Massivität, die am Neckar ihresgleichen sucht, hat das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) im November 2013 das stadtseitige Flussufer neu befestigt. Die Böschung zwischen Lauer und altem Hafen, an der sich auch die einzige direkt am Fluss gelegene Grünfläche mit etwas Aufenthaltsqualität befindet, verschwand für die Schifffahrt unter 4000 Tonnen grobem Basaltgestein. Auch die früheren Treppenabgänge mussten weichen. Heute, gut fünf Jahre später, ist der 450 Meter lange Gesteinsverhau zwischen Land und Wasser unter seinem Tonnengewicht zwar leicht ins Erdreich eingesackt, sieht aber noch genauso schroff und unnahbar aus - und ist es auch.

Vor über fünf Jahren hat das WSA einen 450 Meter langen Uferstreifen mit tonnenschweren Basaltbrocken gesichert, die das Neckarufer bis heute schroff und unnahbar aussehen lassen. Foto: jbd

Von wegen "die Basaltbrocken passen gut ins Gesamtbild rein", wie ein WSA-Mann damals befand. Und "in zwei Jahren, nach den nächsten Hochwässern, ist mit Pflanzenbewuchs zwischen den Steinen und frischem Grün aus den Schlammablagerungen zu rechnen", wie sich auch Klemens Bernecker als Umweltbeauftragter der Stadt sicher war. Die Fachleute haben sich geirrt. Und jetzt? Soll das jetzt so bleiben? Nach Anfragen bei den Verantwortlichen in WSA und Rathaus könnte sich nun tatsächlich was bewegen.

Im WSA Heidelberg nahm dessen neuer Leiter Walter Braun die Uferbefestigung selbst in Augenschein. Und war davon erklärtermaßen nicht nur "sehr positiv überrascht". Braun verteidigte die "lose Schüttsteinsicherung" mit zwischen 10 und 60 Kilo schweren Basaltbrocken auch als eine allen möglichen Alternativen überlegene Standardlösung an dieser Stelle. Geeignet, um das stadtseitige Ufer bei Hochwasser, vor dem Wellenschlag bergauf fahrender Schiffe, als Liegestelle für die Schifffahrt und ganz allgemein gegen Ausspülung der feineren Bodenbestandteile zu schützen: All das hat Uferschutz laut Braun hier zu leisten.

Auch der finanzielle Aufwand dafür - die Maßnahme kostete damals rund 206.000 Euro - habe angesichts ihrer jahrzehntelangen Witterungsbeständigkeit und Haltbarkeit für die Basaltbrocken gesprochen. Laut Braun müssen die Steine in diesem Abschnitt ein Gewicht von 2,8 Tonnen pro Kubikmeter besitzen, um im Wasser dem Sog zu trotzen. "Konkret heißt das, die Steine zwischen 10 und 60 Kilo wiegen unter Wasser immer noch 6,5 bis 38,6 Kilo".

Aber Walter Braun verteidigt diese "Standardlösung" für Wasserstraßen auch in ökologischer Hinsicht. Unter Wasser biete sie "durch die relativ großen Hohlräume Lebensraum für Kleinlebewesen". Hohlräume, die auch oberhalb der Wasserlinie "vor allem in einer sonnigen Lage wie in Eberbach gerne genutzt werden". Und hat mit seiner nach wie vor für ihn gültigen Einschätzung, Zeit und Kräfte der Natur würden der Steinwüste schon noch zu einem gefälligeren Aussehen mit frischem Grün verhelfen, auch den Diplom-Biologen Klemens Bernecker auf seiner Seite.

Und doch hat das in über fünf Jahren nicht funktioniert.

Tatsächlich, hat auch NABU-Mann Gerhard Rohr festgestellt, ist an anderen so befestigten Stellen am Neckar deutlich mehr Bewuchs vorhanden. Für Rohr, der die Massivität dieser Ufersicherung ohnehin "für stark übertrieben ansieht, obwohl sie offenbar ja gesetzeskonform ist", stellt sich deshalb die Frage, ob bei dieser Kahlheit "womöglich nachgeholfen wurde?"

WSA-Leiter Braun findet eine Erklärung darin, dass es noch "keine passenden Hochwasserereignisse gegeben hat, die mit Schlamm die Steine überlagert haben". Aber er möchte die weitere Entwicklung "durchaus der Natur überlassen". Trotzdem haben sich Braun und Klemens Bernecker überlegt, wie man der Natur ein wenig auf die Sprünge helfen könnte am Eberbacher Ufer? Weidenstecklinge zu setzen, wie der städtische Umweltbeauftragte spontan vorschlug, hat Braun abgelehnt. Seiner Ansicht nach könnte das zur Verbuschung führen mit der Folge, dass sich bei Hochwasser der mitgeschwemmte Unrat im Astwerk verfängt. Stattdessen will das WSA der Vegetation mit Sedimenten aus dem Itter-stausee aufhelfen. Ablagerungen, die sich unterhalb der Itter-Mündung gebildet haben und für die Schifffahrt ausgebaggert werden müssen, will Braun anschließend auf die Ufersicherung aufbringen lassen: "Das Material ist unbelastet und stammt aus der Region". Ende April, Anfang Mai soll das über die Bühne gehen.