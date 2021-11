Der mittlere Aufzug am Steg, der am Bahnhof Eberbach barrierefreien Zugang auf den Bahnsteig der Gleise 2 und 3 ermöglicht, fällt bis Anfang Februar aus. Foto: Biener-Drews

Eberbach. (jbd) Vier Monate lang, bis Februar, soll zunächst der mittlere der drei Aufzüge am Steg gesperrt bleiben. Die Deutsche Bahn will in dieser Zeit den pannenanfälligen Lift, der barrierefreien Zugang zum und vom Bahnsteig der Gleise 2 und 3 ermöglicht, austauschen. Wie bereits berichtet, hat die lange Dauer der Maßnahme und die damit einhergehende Aushebelung der Barrierefreiheit bereits entschiedene Proteste nicht nur auf kommunaler Ebene, von Bürgermeister Peter Reichert, AGL-Fraktionssprecher Peter Stumpf und Frei-Wähler Peter Wessely, sondern auch von Bundestagsabgeordnetem Moritz Oppelt hervorgerufen. Auf Nachfrage lassen auch die Fraktionsvorsitzenden der CDU, Heiko Stumpf, und der SPD, Rolf Schieck ihre Kritik an der DB laut werden.

"Die Erneuerung der störungsanfälligen Technik der bahnseitigen Aufzüge begrüße ich ausdrücklich," schreibt Heiko Stumpf. "Wie berichtet, haben die Aufzüge zu mehreren Feuerwehreinsätzen geführt und sehr unzuverlässig ihren Dienst getan. Wir können nur hoffen, dass durch die Sanierung der Aufzüge die offensichtlichen Probleme der Technik der Vergangenheit angehören.Sehr unzufrieden bin ich über die geplante Ausführungsdauer von annähernd drei Monaten. Ähnlich wie beim Beispiel Lindach und im Rems-Murr-Kreis setzt sich das Verkehrsministerium Baden-Württemberg und beteiligte Bahn AG über das nationale Teilhabegesetz und die UN-Behindertenrechtskonvention hinweg und machen unseren Bahnhof für mobilitätseingeschränkte Personen abermals zur unüberwindbaren Hürde. Hier kann eigentlich nur eine Petition helfen."

Auch Rolf Schieck ist "Die Zeit, in der die Fahrgäste nicht mit dem Aufzug zum Bahnsteig kommen (Rollstuhlfahrer) entschieden zu lang. Wir haben uns im letzten Gemeinderat dieser Thematik gewidmet und mussten erkennen, dass wir ganz wenig bis gar keine Möglichkeiten der Einflussnahme haben. Der Moloch DB ist so anonym, dass selbst ein Telefonat mit dem zuständigen Sachbearbeiter nicht oder kaum möglich ist.Natürlich glaube ich und meine Fraktion, dass dies absichtlich so geschieht, damit eben keine Beschwerden an die richtige Person gelangen können. Diese Erfahrung haben wir ja auch schon mit der Angelegenheit bei der Deutschen Post gemacht. Dies ist für die Bürgerinnen und Bürger natürlich unbefriedigend, aber leider auch für uns nicht zu ändern."

Update: Donnerstag, 4. November 2021, 18.40 Uhr

"Eine so lange Sperrzeit ist einfach nicht hinnehmbar"

Eberbach. (fhs) "Ich kann nur empfehlen, den Mobilitätsservice in Anspruch zu nehmen, wie von der Bahn angeboten, ohne zu wissen, welche Umstände hierbei in Kauf zu nehmen sind", erklärt Bürgermeister Peter Reichert nach Bekanntwerden der viermonatigen Sperrzeit der Aufzüge am Bahnhof. Die Deutsche Bahn AG will die Pannen-Lifte jetzt austauschen. Die lange Sperrzeit bis Februar 2022 ruft Protest hervor und veranlasst Kommunalpolitiker, zu reagieren.

"Ich habe bereits per Mail Kontakt aufgenommen und bin gespannt auf die Antwort", informiert Bürgermeister Reichert. Er wundert sich über die von der Bahn benannte Zeitspanne 2. November bis Ende Februar 2022, während der an den Aufzügen gearbeitet werden solle.

Nicht barrierefrei ist die einzige Verbindung zwischen den Gleisen eins sowie zwei/drei in den nächsten vier Monaten. Foto: Felix Hüll

Reichert: "Den Tipp, nach Neckarelz zu fahren, halte ich gelinde gesagt für nicht praktikabel." Wie gesagt, verweise er auf den Mobilitätsservice der Bahn.

Reichert: "Für die Menschen, die auf die Aufzüge angewiesen sind, bedeutet das eine nicht oder nur mit großen Umständen machbare Erreichbarkeit der Bahnsteige und führt eventuell dazu, dass auf andere Verkehrsmittel ausgewichen wird."

Die Nutzung des ÖPNV lebe von der Verlässlichkeit, die für die Nutzer gegeben sein müsse. Reichert: "Leider wird diese Verlässlichkeit in den kommenden Wochen und Monaten nicht für alle gegeben sein."

Hintergrund "Wir müssen zu schnellerer Lösung kommen" CDU-MdB Moritz Oppelt schaltet sich ein Gegen die von der DB angekündigte viermonatige Sperre des mittleren Aufzugs am örtlichen Bahnhof hat sich jetzt auch der CDU-Bundestagsabgeordneten Moritz Oppelt eingeschaltet. Mit Schreiben aus seinem Wahlkreisbüro sagt Oppelt dem Gemeinderat [+] Lesen Sie mehr "Wir müssen zu schnellerer Lösung kommen" CDU-MdB Moritz Oppelt schaltet sich ein Gegen die von der DB angekündigte viermonatige Sperre des mittleren Aufzugs am örtlichen Bahnhof hat sich jetzt auch der CDU-Bundestagsabgeordneten Moritz Oppelt eingeschaltet. Mit Schreiben aus seinem Wahlkreisbüro sagt Oppelt dem Gemeinderat seine Unterstützung mit folgender Wortmeldung zu: "Ich reise selbst schon seit vielen Jahren mit der Bahn und kenne daher vielerorts die jeweiligen Gegebenheiten. Die Kritik seitens des Eberbacher Gemeinderats und betroffener Bahnreisender aus Eberbach und Umgebung teile ich uneingeschränkt. Selbstverständlich müssen beim Austausch der Aufzüge umfangreiche Arbeiten vorgenommen werden und alle Sicherheitsaspekte Berücksichtigung finden, aber eine vermutlich viermonatige Ausfallzeit ist auch in meinen Augen nicht hinnehmbar. Der Ratschlag der Bahn für die in ihrer Mobilität eingeschränkten Reisenden in Richtung Neckargemünd, Heidelberg und Mannheim, wie die RNZ berichtet, bis Ende Februar 2022 von Gleis 1 erst zum Bahnhof Mosbach-Neckarelz zu fahren und dann barrierefrei umzusteigen oder ihre Reise vorher (spätestens einen Werktag) bei der DB Mobilitätsservice-Zentrale anmelden zu müssen, halte ich für realitätsfern. Ich habe mich daher heute in dieser Sache an Thorsten Krenz, den Bevollmächtigten der Deutschen Bahn AG für das Land Baden-Württemberg, gewandt und darum gebeten, diese Angelegenheit zu prüfen und mit Nachdruck zu verfolgen. Wir müssen hier, gerade mit Blick auf die Barrierefreiheit, zu einer schnelleren Lösung kommen."

[-] Weniger anzeigen

Wie bereits vermeldet hat AGL-Fraktionsvorsitzender Peter Stumpf im öffentlichen Teil der jüngsten Gemeinderatssitzung unter "Anfragen" erklärt, dass er das Vorgehen der Bahn, für vier Monate die Aufzüge zu sperren für "skandalös und nicht hinnehmbar" halte. Stumpf: "Ich habe den Bürgermeister gebeten, gegenüber der Bahn vorstellig zu werden und die Zeitdauer dieser Sperrung zwecks Einbau der Aufzüge deutlich zu minimieren."

Dass zum Einbau eines neuen Aufzugs der betreffende Lift für die Zeit des Einbaus gesperrt werden muss, sei zwar einleuchtend und notwendig. Stumpf: "Dass man dafür aber vier Monate benötigt, ist in keiner Weise gerechtfertigt. Das sollte in maximal ein bis zwei Wochen nach guter Vorbereitung bewerkstelligt werden können." "Noch ungeheuerlicher" findet es Stumpf, dass man die Aufzüge einfach sperrt, aber Personen, die auf Barrierefreiheit angewiesen sind, keine Alternative anbietet.

Seit 2. November hat die Bahn die Aufzüge im Bahnhof gesperrt, weil sie bis Februar 2022 komplett erneuert werden sollen. Foto: Felix Hüll

"Es ist purer Hohn, bewegungseingeschränkten Personen die Empfehlung zu geben, wenn sie von Bahnsteig zwei abfahren wollen, also in Richtung Heidelberg, zunächst von Bahnsteig eins in die Gegenrichtung bis nach Neckarelz zu fahren, um dort in den Zug in Richtung Heidelberg über Eberbach zu steigen".

Stumpf fragt zudem, was Fahrgäste tun sollen, die aus Richtung Neckarelz in Eberbach auf Gleis zwei aussteigen und ohne Aufzug diesen Bahnsteig nicht verlassen können? "Sollen die dann bis Heidelberg fahren und dann wieder zurück nach Eberbach?"

Stumpf hält diese lange Sperrzeit ohne Alternativen anzubieten für unzumutbar, insbesondere für Menschen, die auf Barrierefreiheit angewiesen sind, aber auch für Menschen mit Kinderwagen und Fahrrädern. "Die Barrierefreiheit wird mit solchen Aktionen durch die Bahn ausgehebelt."

Bürgermeister Reichert soll "mit der Rückendeckung durch den gesamten Gemeinderat" bei der Bahn vorstellig werden.

Stumpf: "Leider glaube ich, dass, wie man die Bahn kennt, das nicht erfolgreich sein wird. Ich denke, es nützen nur massive Proteste aus der Bürgerschaft und eventuell auch die Intervention unserer Abgeordneten im Landtag und Bundestag, um von Seiten der Regierungen auf die Bahn, die schließlich ein Bundesunternehmen ist, Einfluss zu nehmen."

Auch FWE-Fraktionsvorsitzender Peter Wessely hält diese Situation für "gänzlich unzufriedenstellend". "Da ich kein Bauexperte bin, kann ich nur mutmaßen, warum so lange gesperrt wird. Meines Erachtens ist ein Austausch bei gründlicher Bauzeitenplanung in kürzerer Zeit machbar."

Auch Peter Wessely meint zu den Erfolgsaussichten der Eberbacher Intervention durch Stadtverwaltung und Gemeinderat: "Das lässt sich leider nicht abschätzen. Die bisherigen Erfahrungen bei Anfragen lassen eher nicht darauf hoffen."