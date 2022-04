Auf dem Rasenfleck vor dem Treppenturm zum Steg wird die neue barrierefreie Toilette am Bahnhof stehen. Im Mai soll der Einbau beginnen. Foto: Jutta Biener-Drews

Eberbach. (jbd) Für allzu dringende Geschäfte steht die am Bahnhofsplatz geplante neue Toilettenanlage noch nicht zur Verfügung. Nach Auskunft der Stadtverwaltung wird es wohl Sommer oder Herbst werden, bis das neue Nullnull am Fuße des Treppenturms zum Steg bereitsteht. Die Ausschreibung des Bauvorhabens erfolgt jetzt im März, voraussichtlich im Mai können dann die Aufträge erteilt werden, informiert die Stadt. "Danach hoffen wir auf einen zeitnahen Beginn der Arbeiten".

Mit dem neuen stillen Örtchen sollen hygienischere Verhältnisse einkehren im Bahnhofsumfeld. Die oftmals nicht nur in einer Hinsicht unterirdische WC-Anlage nebenan kann dann links liegengelassen werden. Ersetzen wird diese Anlage eine neue vollautomatische und nutzerfreundliche Unisex-Toilette, die auf dem Rasenfleck vor dem Steg aufgebaut wird und nach städtischen Vorstellungen stets sauber sein soll. Der Zugang ist barrierefrei. Und im Innern gibt es neben der Toilettenschüssel auch ein Waschbecken — alles so weit wie möglich vandalismussicher.

Fahrgäste aus Bahnen und Bussen, Fahrradfahrer, die etwa an den hier ebenfalls bald entstehenden neuen Abstellboxen anlangen, Passanten an dieser zentralen Stelle der Stadt, aber auch Busfahrer vom wichtigsten Haltepunkt vor dem Bahnhof werden die neue selbstreinigende Toilette vermutlich dankbar annehmen. Die Stadt will sie sich 120.000 Euro kosten lassen und plant für Unterhaltung, Wartung und Reinigung im Anschluss weitere 1500 Euro pro Monat ein. Ob die andere WC-Anlage irgendwann saniert wird, wurde offengelassen.