Der mittlere Aufzug am Steg, der am Bahnhof Eberbach barrierefreien Zugang auf den Bahnsteig der Gleise 2 und 3 ermöglicht, war bis Anfang Februar ausgefallen. Archiv-Foto: Biener-Drews

Eberbach/Stuttgart. (RNZ/rl) Die Deutsche Bahn setzt am Bahnhof Eberbach die Erneuerung der Aufzüge fort. Fahrgäste profitieren künftig von mehr Komfort und einem verlässlicheren Betrieb der Anlagen. Das teilte die Bahn am heutigen Dienstag mit.

Der neue Aufzug zum Mittelbahnsteig am Gleis 2/3 sei bereits seit Februar 2022 in Betrieb. Die Arbeiten zur Erneuerung des Aufzugs zum Bahnsteig am Gleis 1 starten am kommenden Montag, 11. April, und sollen Ende Juli abgeschlossen werden.

Während der Arbeiten ist der Aufzug an Gleis 1 außer Betrieb. Ein stufenfreier Zugang vom Bahnhofsgebäude zum Fußgängersteg ist daher nicht möglich. Mobilitätseingeschränkte Reisende gelangen stufenfrei zum Bahnsteig an den Gleisen 2/3 über die nördliche Seite am Rewe-Parkplatz.

Die Bahn bittet für die Arbeiten um Verständnis und empfiehlt mobilitätseingeschränkten Reisenden, ihre Reise bei der DB-Mobilitätsservice-Zentrale anzumelden. Sie hilft unter anderem bei der Planung barrierefreier Umstiegsmöglichkeiten. Fahrgäste können sich bis spätestens einen Werktag vor der Reise melden.

Informationen zur DB-Mobilitätsservice-Zentrale unter https://www.bahn.de/service/individuelle-reise/barrierefrei