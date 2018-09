Von Jonas Haaß

Oberzent-Schöllenbach. In der vielfach als "Rekordsommer" betitelten Jahresmitte 2018 zieht es auch die Menschen in der Region an die Badeseen und in die Freibäder. Anlass genug, die bekanntesten Orte, an denen man sich im kühlen Nass erfrischen kann, zu testen. Dabei werden bis zu fünf Punkte pro Kategorie vergeben. Den Anfang macht der Eutersee, der nordöstlich von Schöllenbach liegt. Sein Ostteil gehört schon zu Baden-Württemberg. Der Stausee wurde 1971 als Wasserrückhaltebecken erbaut.

Der Eutersee dient vor allem als Rückzugs- und Erholungsort. Die Anfahrt zum See lässt sich gut bewältigen: Wer mit dem Auto unterwegs ist, findet Parkplätze in Fußweg-Entfernung zum Gewässer. In der Ortsmitte von Schöllenbach, gleich neben dem Rathaus, ist ein Abzweig ausgeschildert, so dass es eigentlich kaum möglich ist, sich zu verfahren. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln gestaltet sich die Anreise nur wenig beschwerlicher: Mit der Odenwald-Bahn kann man regelmäßig von Eberbach nach Schöllenbach (und zurück) fahren.

Danach steht ein circa 15-minütiger Fußweg vom Bahnhof zum See an. Hier wäre eine Beschilderung direkt am Ausstieg hilfreich, denn wer zuvor nicht zuhause geschaut hat, wird mit der schlechten Mobilnetzverbindung in Schöllenbach nicht auf Karten-Apps zugreifen können. Ratsam ist es also, sich vorher zu erkundigen. Fahrradstellplätze am See sind nicht vorhanden. Für die Anfahrt gibt es 4 von 5 Punkten.

Infrastruktur ist am Eutersee so gut wie keine vorhanden. Toiletten, Kabinen, Schließfächer, Kiosk und eine Badeaufsicht gibt es nicht. Das Fehlen einer Aufsicht oder einer Absperrung hat aber auch den Vorteil, dass man sich rund um den See seinen Lieblingsliegeplatz aussuchen und sich zu jeder Zeit erfrischen kann.

Dank zwei Brücken ist es möglich, den See komplett zu umrunden. Für kleinere Kinder oder gebrechlichere Menschen können das Fehlen einer Aufsicht und die teils rutschigen, steinigen Einstiege schnell gefährlich werden. Für sie kann man das Baden am Eutersee nur bedingt empfehlen.

Am nördlichen Ende des Sees gibt es eine Grillhütte und eine Grillstelle. Diese sind jedoch aktuell aufgrund der Trockenheit geschlossen. Eine Liegewiese direkt daneben bietet Platz zum Picknicken und Entspannen, Mülleimer sind vorhanden. Von dem im Internet durch Odenwald-Tourismus beworbenen Badestrand ist bei unserem Besuch wenig zu sehen.

An einem Baum an der östlichen Seite des Sees wurde eine "Affenschaukel" angebracht, mit der man sich von einer Anhöhe über das Wasser schwingen und fallen lassen kann. Dabei handelt es sich um eine Holzstange, die an einem langen Seil angebracht ist. Für die Infrastruktur am Eutersee gibt es 1 von 5 Punkten.

Das Wichtigste bei einem Badetag sind natürlich das Wasser und die Atmosphäre. Durchflossen vom Euterbach, hat der See eine ganzjährig kühle Temperatur zwischen 12 und 16 Grad Celcius. Somit ist Erfrischung garantiert. Wer es schätzt, nicht im gechlorten, sondern im durch den Durchfluss stets ausgetauschten, frischen Seewasser zu baden, wird den Besuch am Eutersee genießen. Jedoch sind einzelne Stellen, wohl auch wegen des gerade niedrigen Wasserstands, sehr schlammig. Aufgrund der mangelnden Infrastruktur ist es nicht möglich, sich nach dem Baden abzuduschen.

Angenehm ist aber die ruhige Atmosphäre am bei unserem Besuch nur wenig frequentierten See. Hier hat man seine Ruhe und kann dem Trubel des Alltags entfliehen. Zwar hört man selten Autos von einer nahen Straße, der Lärm des ebenfalls nicht weit entfernten Jugendzeltplatzes kommt aber nicht am See an. Für diese Rubrik bekommt der Eutersee 4 von 5 Punkten.

Fazit: Im Durchschnitt kommt der Eutersee auf 3 von 5 Punkten. Diese Badestelle ist hauptsächlich für Menschen zu empfehlen, die Ruhe suchen und dabei keine großen Ansprüche an Infrastruktur und Bademöglichkeiten stellen. Hier hätte der Eutersee noch Potenzial.