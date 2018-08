Von Jonas Haaß

Eberbach. Im Moment legt dieser Rekordsommer zwar eine kleine Pause ein. Und der Kuckucksmarkt läutet nach einem ungeschriebenen Eberbacher Gesetz das Finale der Freibadsaison ein. Aber bis das Freibad voraussichtlich Mitte September seine Pforten schließt, bietet es Badegästen gerade in diesen stilleren Tagen der ausklingenden Sommerferien einen erholsamen Aufenthalt - auch außerhalb der Becken. Und zwar für Jung und Alt gleichermaßen, wie unser - absolut subjektiver - Test ergab. Pro Kategorie wurden dabei bis zu fünf Punkte vergeben.

Die Anfahrt mit dem Auto, mit dem ÖPNV und mit dem Fahrrad lässt sich gut bewältigen. Wer auf der B37 an Eberbach vorbeifährt, kann das Badezentrum kaum übersehen. Parkplätze sind (außerhalb der Kuckucksmarkt-Zeit) ausreichend vorhanden. Vom Bahnhof aus erreich man die Haltestelle "Schwimmbad" mit den Bussen der Linie 822 in Richtung Pleutersbach. Diese fahren jedoch eher unregelmäßig und am Wochenende extrem selten.

Viele Fahrradstellplätze sind ebenfalls aufgestellt, denn das Eberbacher Freibad befindet sich direkt an dem gut genutzten Radweg. Für die Erreichbarkeit bekommt das Bad 4 von 5 Punkten. Auch wenn es zeitweise einige Einschränkungen beim ÖPNV gibt, kann man die Anfahrt meistens problemlos bewältigen.

Die Infrastruktur am Eberbacher Neckarufer bietet alles, was man von einem klassischen Freibad erwartet. Bei den Kassen angefangen, kann man entweder am Automaten oder am Schalter bezahlen. Die Eintrittspreise liegen zwischen 1 und 4 Euro. Wer öfters das Bad benutzt, kann eine Zehnerkarte oder eine Jahreskarte (auch in Kombination mit dem Hallenbad) kaufen.

Neben den Kabinen in der Nähe des Eingangs gibt es noch einzelne andere Möglichkeiten zum Umziehen, die auf dem Gelände verteilt zur Verfügung stehen. Schließfächer sind ebenfalls vorhanden. Wer sich während des Schwimmbadbesuchs kulinarisch verpflegen will, kann dies im Kiosk und Imbiss "Sun Bar" tun.

Dieser war bei unserem (morgendlichen) Besuch aber leider geschlossen. Bei anderen Besuchen fiel aber positiv auf, dass zusätzlich zum eigentlichen Imbissbereich ein kleinerer Kiosk geöffnet wurde, um Wartezeiten für beispielsweise ein Eis zu vermeiden.

Sitzgelegenheiten im Gastronomie-Bereich gibt es auf einer erhöhten Terrasse. Im hinteren Teil des Schwimmbads findet man zudem einen Spielplatz und ein Basketball-, Volleyball- und Fußballfeld. Zusätzlich gibt es zahlreiche Tischtennisplatten und ein Schachfeld. Zwar stehen auf der Liegewiese direkt keine Liegestühle zur Verfügung, es gibt jedoch Bänke, und man konnte sich auch seinen eigenen Liegestuhl über die Saison im Schwimmbad einlagern.

Neu ist das öffentliche Wlan, das erstaunlich schnell ist und das mit einem einfachen Zugang gestaltet ist. In dieser Kategorie gibt es für das Eberbacher Freibad 5 von 5 Punkten: Hier ist für jeden etwas dabei.

Das Wasser ist in allen Becken beheizt und liegt laut Stadtwerken stets bei 24 Grad Celsius und mehr. Insgesamt gibt es vier verschiedene Becken. Neben dem großen 50 Meter langen Schwimmer-und Springerbecken gibt es das "Pilzbecken" für etwas größere Kinder und zwei kleinere Becken für die ganz Kleinen. In das große Becken mündet eine Wasserrutsche. Die ist leider relativ "einfach", weshalb es für Jugendliche schön wäre, wenn es eine längere oder spektakulärere Rutsche gäbe.

Außerdem gibt es zwei Sprungtürme, die einen und drei Meter hoch sind. Nachteil daran, dass sich die "Springer" das Becken mit den Schwimmern teilen müssen, ist, dass die Türme nur zeitweise vorhanden sind. Für mobilitätseingeschränkte Menschen ist es positiv, dass man neben den klassischen Metalltreppen auch über zwei flachere Treppen in das Becken steigen kann.

Die Atmosphäre im Eberbacher Freibad profitiert ungemein von der wunderschönen Lage am Neckar. Diese unterscheidet sich stark nach Tageszeit: Morgens im eher ruhigen Becken, trifft man vor allem auf Rentner, die hier ihre Bahnen ziehen. Wer also die Entspannung sucht, sollte seinen Besuch morgens planen.

Nachmittags wird es belebter. In dieser Kategorie gibt es 4 von 5 Punkten für Eberbach: Trotz kleinerer Einschränkungen gibt es für alle Altersklassen ein passendes Badebecken oder einen Bereich.

Fazit: Dieses klassische "Universal-Schwimmbad" schneidet mit rund 4,7 von 5 Punkten gut ab und hat für alle Generationen etwas zu bieten hat. Auch nach der Kuckucksmarktzeit noch.