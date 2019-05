Nach Regenfällen treten in diesem Wasserlauf neben dem Grundstück von Rosa Wanns Oma wiederholt Spuren von Öl oder Diesel auf. In einem Teich sind Amphibienlaich und Kleinlebewesen verendet. Bis jetzt ist die Ursache unklar und nicht abgestellt. Foto: Felix Hüll

Von Felix Hüll

Hirschhorn-Langenthal/Eberbach. Öl oder Diesel unbekannter Herkunft und Menge ist in Langenthal in einen Wasserlauf geraten und von dort über den Ulfenbach bis hin zum Neckar. Der Stadt Hirschhorn liegt ein Laborbericht vor und sie ermittelt jetzt, woher die Verunreinigung stammt. Weil seit dem ersten Hilferuf aus Langenthal bis heute gut ein Monat verstrichen ist, hat sich im Hirschhorner Teilort Unmut breit gemacht.

Alles beginnt eingentlich schon im Januar mit Rosa. Die zehnjährige Tochter von Regina und Werner Wann besucht das Hohenstaufen-Gymnasium in Eberbach und begann zu Jahresanfang wie viele andere Schülerinnen in der Region auch ein Naturtagebuch zu führen. Rosa möchte damit am "Manfred-Mistkäfer-Wettbewerb" der BUND-Jugend teilnehmen. Bei ihren monatlichen Eintragungen schildert Rosa ihre Naturbeobachtungen.

Zu den Beschreibungen von Flora und Faune gesellt sich im Mai jedoch Besonderes: "Aber in diesem Monat beschäftigt mich etwas anderes." Auf dem Grundstück ihrer Großmutter Margarete Klotz an Langenthals Ulfenbachstraße 22 entdeckte Rosa Ende April eine stinkende Verunreinigung. "Durch die große Wiese läuft ein kleiner Bach. Normalerweise wimmelt es dort von Molchen. Dort kann man normalerweise Äskulapnattern, Ringelnattern, Salamander und viele, viele Insekten beobachten." Ein Star bade immer am Rand des Teichs, und Rosa beobachtete knapp über die Wasseroberfläche fliegende Schwalben. Doch "das Wasser stinkt fürchterlich nach Benzin oder so. Die Wasseroberfläche leuchtet in allen Farben. Bei Regen ist es am schlimmsten." Als die Familie das Wasser des Teichs abließ, notiert Rosa: "Was ich dann sah, ist so traurig. Alle Molche sind tot."

In der Folge nehmen Rosas Vater Werner Wann und ihre Tante Christina Klotz wiederholt Kontakt zu Stadtverwaltung, Kreisverwaltung und Polizei auf, sprechen auch mit Rosas Lehrerin Edit Spielmann darüber und schreiben letztlich einen Brief an die Zeitung, denn bis gestern ist aus Sicht von Rosa und ihren Verwandten auch einen Monat nach der ersten Meldung immer noch nichts passiert, was die Ursache der besonders nach Regenfällen stärker auftretenden Verunreinigung abstellt.

Schillernder Ölfilm im Wasser, aus dem Tiere in Langenthal trinken. Foto: Rosa Wann

Langenthals Stadtverordneter Lukas Hering (CDU) erkundigte sich in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung danach. Laut Bürgermeister Oliver Berthold hat das MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen in Heidelberg nach Probenentnahme festgestellt, dass es sich um Spuren von Heizöl oder Diesel handelt. Berthold: "Es handelt sich nicht um größere Mengen, aber wir wissen noch nicht, wo es herkommt." Mit dem Verdacht, ob es da irgendwo einen lecken Heizöltank oder ein Auto gibt, geht die Stadt jetzt alle Anwohner ab, um die Ursache festzustellen. Ein Ergebnis liege aber noch nicht vor.

Kurz nach der Kontaktaufnahme durch Familie Wann waren Ende April/Anfang Mai Erster Stadtrat Karlheinz Happes, Wassermeister Konrad Wagner, Stadtbrandinspektor Marco Albert sowie Polizeibeamte vor Ort.

"Es ist als nicht umweltgefährdend eingestuft worden", erklärt die Darmstädter Polizeisprecherin Christiane Kobus. Die Polizisten hatten sich vor Ort gleich am 28. April um ein Uhr nachts umgesehen. Da der Polizei keine Anzeige vorliege und auch kein Straftatbestand festzustellen gewesen sei, sieht die Polizei keinen Anlass für weitere Ermittlungen. Dass in der Nähe auf einem höher gelegenen Grundstück viele Bitumenplatten liegen, dass es früher in "Bulldoggshausen" dort in dem Areal einen Schuppen gegeben haben soll, der mittlerweile nicht mehr steht und bei dem denkbar sein könnte, dass umweltgefährdende Substanzen ins Erdreich gelangten, ist im konkreten Zusammenhang mit Rosas Entdeckung des stinkenden flimmernden Films auf dem Wasser dem Stadtverordneten Hering noch nicht zu Ohren gekommen.

Durch Vermittlung von Rosas Eberbacher BNT-Lehrerin Spielmann (BNT = Biologie, Naturphänomene und Technik) kam der Kontakt zu einem der fünf Vorstandssprecher des BUND-Kreisverbands Bergstraße zustande, Herwig Winter. Rosas Mutter Regina sagt, erst nachdem dieser seine persönliche Bekannte Ute Schneider, die Leiterin des Heppenheimer Kreisumweltamtes, kontaktiert hatte, sei tags darauf die Probenentnahme durch die Stadt erfolgt.

Fürs Landratsamt mit der Unteren Wasserbehörde teilt Sprecherin Cornelia von Poser mit: "Ein Einsatz der Unteren Wasserbehörde (UWB) vor Ort war bislang nicht geboten, da die Suche nach Ursachen für eine vermutete Gewässerverunreinigung Sache der Polizei bzw. Ordnungsbehörden ist. Wenn der Rat der UWB gewünscht wird oder aber ein möglicher Störer ermittelt wurde, wird die UWB hinzugezogen, um die Sanierung bzw. Einschränkung der Folgen zu sicherzustellen." Regina Wann: "Es kann doch nicht sein, dass wir hier im FFH-Gebiet sind und bei Verdacht auf Öl im Wasser einfach nichts passiert!"