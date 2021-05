Eberbach. (cum) Das Eberbacher Autokino hat die Besucherzahlen des Vorjahres deutlich übertroffen. 2400 kamen zu den 29 Vorstellungen an zehn Tagen in die Au, um sich auf dem Großbildschirm Filme anzusehen. Im Vorjahr waren es insgesamt 1600 Besucher.

Spitzenreiter bei den Besucherzahlen war laut Kulturamtsleiter Tobias Soldner der Science-Fiction-Kracher "Tenet" mit 171 Besuchern, gefolgt vom "Joker" mit 169 Zuschauern und dem "Raben Socke" mit 151. Gut besucht waren auch die Nachmittagsvorstellungen von "Feuerwehrmann Sam" und "Drachenreiter". "Die Kinderfilme liefen richtig gut", zog Soldner gestern erste Bilanz.

Während im Vorjahr auf einer Nebenbühne auch noch Auftritte von Musikern wie Jesse Tellem und den Wohnzimmertouristen zu sehen und zu hören waren, wurden in diesem Jahr nur Filme gezeigt. Livemusik gab es zum Ausklang mit der "Soko Stuttgart" aber doch: Schauspieler und Entertainer Michael Gaedt, der zur Abschlussvorstellung nach Eberbach gekommen war, griff laut Soldner zur Gitarre und gab eine kabarettistische Gesangseinlage.

"Insgesamt sehr erfreulich" und problemlos seien die zehn Tage in der Au verlaufen, sagt der städtische Zuständige für Kultur, Tourismus und Stadtinformation: "Letztes Jahr war es spannend, wie es wird. Dieses Mal haben wir es aus der Schublade gezogen und in zwei Wochen gemacht. Beim nächsten Mal brauchen wir drei Tage." Soldner zufolge war das Eberbacher Autokino in diesem Jahr zu dieser Zeit auch das einzige weit und breit, nachdem im Vorjahr noch in etlichen Städten coronabedingt Freiluft- und Autokinos angeboten wurden.

Das lockte auch Zuschauer von auswärts. "Der überwiegende Teil kam nicht aus Eberbach", so Soldner, "vorgestern hatten wir einen aus Kaiserslautern. Der hat gesagt, bei ihm ist gar nichts los." Da sei er eben ein bisschen Auto gefahren. 120 Kilometer mit der Familie bis nach Eberbach, um sich samstags "Petterson & Findus" anzusehen.