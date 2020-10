Technischer Lehrer in Ausbildung Simeon Bohnert (r.) in der Theodor-Frey-Schule mit seinem Mentor Björn Krebs. Foto: Martina Birkelbach

Von Martina Birkelbach

Eberbach. Simeon Bohnert hat sein berufliches Leben komplett umgestaltet. "Ich wusste schon lange, dass ich das nicht ewig mache – jetzt habe ich eine neue Aufgabe, die mich sehr gereizt hat", sagt er. Der 35-Jährige hat seit seiner Ausbildung zum Zimmerer bei der Eberbacher Firma Sittig und Rein gearbeitet. Dazwischen noch den Meister und Zivildienst gemacht. Doch seit September ist Schluss damit, jetzt ist er Azubi. Wenn auch nicht im herkömmlichen Sinne, er ist "Technischer Lehrer in Ausbildung". Damit hat er eine feste Stelle in der Theodor-Frey-Schule (TFS) und nach dem Jahr Ausbildung den Arbeitsplatz auch sicher; "Im Idealfall bis zur Rente". Die größte Umstellung für ihn: "Wenn es kalt ist, ziehe ich eine dicke Jacke an. Irgendwann fällt mir dann ein, dass ich das gar nicht mehr brauche, weil ich ja in die beheizte Schule gehe", sagt er lachend.

Natürlich ist auch die Arbeit eine ganz andere. Vorher war er zwar auch schon mit schriftlichen Vorbereitungen beschäftigt, "das Kerngeschäft jedoch waren Dachsanierungen". Jetzt ist er mehr mit "geistigen Arbeiten" beschäftigt: "Ich bin noch stundenlang am Vorbereiten, dazu kommen neue Computerprogramme, Lernplattformen und Clouds – und dann kommt natürlich der Unterricht".

"Man sieht jetzt abends nicht mehr richtig, was man gemacht hat", erklärt sein Mentor Björn Krebs. Der 46-jährige Tischlermeister war selbstständig in Heidelberg tätig, bevor er 2010 in den Schuldienst an der TFS kam. Krebs unterstützt Bohnert bei der Unterrichtsplanung und den Abläufen an der Schule. Und er schaut natürlich auch im Unterricht vorbei.

Simeon Bohnert, 35 Jahre, aus Eberbach, hat nach der Realschule (Abschluss 2002) eine Ausbildung zum Zimmerer unter anderem an der Theodor-Frey-Schule in Eberbach absolviert. Ausbildungsbetrieb war die Firma Sittig und Rein, wo er bis dieses Jahr auch arbeitete. Dazwischen hat er seinen Zivildienst im technischen Service in der GRN-Klinik gemacht und 2010/11 die Meisterschule besucht. Seit 11. September ist er "Technischer Lehrer in Ausbildung" in der Theodor-Frey-Schule.

Bohnert fühlt sich wohl in der Schule, und wurde auch gleich "ins kalte Wasser geworfen". Die ersten Unterrichtsstunden, die er ganz alleine gehalten hat, hat er schon hinter sich. Das erste Mal war er schon etwas aufgeregt, als er vor der Klasse stand, gibt er zu. Aber alles lief bestens, die neue Arbeit macht ihm Spaß. "Ich habe schon immer Freude daran gehabt, Wissen zu vermitteln und weiterzugeben, habe auch schon immer gerne mit jungen Leuten zusammengearbeitet. Das habe ich schon damals bei meiner Arbeit als Jugend-Handballtrainer gemerkt. Im Alltag in der Firma war dann aber für die Azubis doch nicht so viel Zeit übrig".

Voraussetzung für die Ausbildung zum technischen Lehrer ist der Meistertitel oder ein Abschluss zum staatlich geprüften Techniker. Nach erfolgreichem Abschluss ist ein Beamtenverhältnis möglich: Wenn der Meistertitel mehr als fünf Jahre zurückliegt und man jünger ist als 42 Jahre.

In Karlsruhe nimmt Bohnert wöchentlich am pädagogischen Seminar mit mündlichen Prüfungen, Beurteilungen und bewerteten Unterrichtsbesuchen teil. Unter anderem stehen Didaktik, Pädagogik, Psychologie, Schulrecht und Schulorganisation auf dem Plan.

In der TFS hospitiert er bei anderen Lehrern und unterrichtet selbst zwei Fächer: Berufspraktische Kompetenz in einer Zimmererklasse und Berufsfachliche Kompetenz-Labor. "Säge- und Stemm-Übungen, eine einfache Sache; und es gibt Versuche mit praktischen Übungen." Bohnert kann zwar alles, hat aber vieles auch seit seiner Ausbildung nicht mehr gemacht.

Der gebürtige Schwarzwälder Björn Krebs (46) ist im elften Jahr an der Theodor-Frey-Schule (TFS) tätig. Nach seiner Ausbildung zum Tischler in Berlin und der traditionellen Wanderschaft (Walz) absolvierte er den Tischlermeister und arbeitete dann viele Jahre selbstständig als Tischler in Heidelberg. In den Schuldienst stieg er im Jahr 2010 ein (an der Theodor-Frey-Schule). Seit 2013 ist er auch Personalratsvorsitzender, seit 2018 Werkstattleiter; er wohnt in Mannheim. Als der Anruf kam, dass in Eberbach dringend jemand gesucht wird, hat sich für ihn "der Kreis geschlossen", da er vor seiner Tischlerausbildung ein Lehramtsstudium begonnen hatte. Die TFS ist eine gewerbliche und kaufmännische Berufsschule mit etwa 550 Schülern und 45 Lehrern. Die Schülerzahlen sind im Vergleich zum Vorjahr relativ stabil geblieben. Weniger Azubis/Schüler im Metallbereich, mehr Schüler in den Vollzeitschulen, welche zum Beispiel zum mittleren Bildungsabschluss bzw. zur Fachhochschulreife führen.

Wie Krebs erklärt, müssen sich alle Lehrer derzeit in Lernmanagementsysteme (LMS, digitale Lernplattformen) einarbeiten. "Um die Schüler mit den Plattformen vertraut zu machen, werden schon seit Schuljahresbeginn Materialien auf die Plattformen gestellt. Das ist natürlich ein erhöhter Aufwand für alle Kollegen. Im Falle eines Lockdowns muss alles im Fernunterricht abgebildet werden. Sind einzelne Schüler in Quarantäne, müssen Kollegen zweigleisig fahren."

Mentorenschulungen für die Mentoren der Lehrer in Ausbildung durch das Regierungspräsidium finden zurzeit ausschließlich online statt. Krebs bedauert das, denn damit fehlt der "direkte Kontakt" zu den Ausbildern in Karlsruhe. "Die Lehrerpersönlichkeit ist wichtig". Wie er weiter erzählt, haben während des Lockdowns auch keine Lehrproben stattgefunden; bzw. sie fanden ohne Schüler statt. "Das hat nichts mit der Realität zu tun. Es passiert so viel im Unterricht, das Menschliche fehlt da komplett. Keine Störungen, keine Fragen, kein Zuspätkommen. Und man kann im Vorfeld schlecht abschätzen, wie lange ein Schüler für etwas brauchen würde."

Bohnert kommt mit den Hygieneregeln und Corona "ganz gut zurecht". In der Firma hatte der Lockdown den Betrieb nicht so sehr getroffen: "Wir waren meistens an der frischen Luft. Natürlich haben wir in den Autos desinfiziert, in Schichten gearbeitet und hatten Masken auf, wenn wir in die Wohnungen rein sind." Jetzt in der Schule er ist sich sicher, "dass man durch das verstärkte Arbeiten mit den verschiedenen Onlineplattformen und Kommunikationsmöglichkeiten für den Ernstfall gut gerüstet ist".

Bohnerts Ziel: "Die Ausbildung zum Technischen Lehrer erfolgreich abschließen, mich weiter fortbilden und durch Corona kommen."