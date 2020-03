Von Peter Bayer

Eberbach. Was tun, wenn keine oder kaum Kinder da sind und trotzdem gearbeitet werden muss? Mit dieser ungewohnten Situation sehen sich derzeit die Erzieherinnen und Erzieher in den Kindergärten konfrontiert. Einfach frei machen oder zuhause bleiben geht nicht, denn laut Vorgabe soll die Hälfte von ihnen vor Ort präsent sein.

Bislang geht den Erzieherinnen die Arbeit noch nicht aus. Da wird aufgeräumt und ausgemistet, werden Räume desinfiziert und Unterlagen aktualisiert – alles Dinge, für die im Alltag oft nicht die erforderliche Zeit vorhanden ist. Dennoch wünschen sie sich den Normalzustand so schnell wie möglich wieder her.

"Es ist ruhig und traurig und leer", bedauert etwa Annette Schneller, Leiterin des Kindergartens Arche Noah. Wo sich sonst bis zu 83 Kinder tummeln, waren es letzte Woche maximal fünf – und auch die nur tageweise. Je nachdem, wann die Eltern Betreuung für ihre Kinder brauchten. Ansonsten macht Schneller Statistiken, kümmert sich um die Anmeldungen und führt Gespräche mit den Eltern. Die erste Woche waren die zwölf Erzieherinnen im Wechsel vor Ort, jeweils die Hälfte. Die anderen haben sich Arbeit mit nach Hause genommen.

Künftig sollen die Betreuerinnen der Notgruppe im Kindergarten sein, der Rest macht Homeoffice. "Sie erarbeiten Themen, entwickeln Konzepte weiter, etwa zur Schulreife oder Sprachförderung", nennt Schneller Beispiele für die "Heimarbeit". "Alles, was gut geplant ist, kann nur von Vorteil sein", blickt sie auf die Zeit voraus, wenn der normale Betrieb wieder aufgenommen werden kann. Langweilig wird es ihr und den anderen Erzieherinnen jedenfalls nicht, zumal sich – in der Jahreszeit üblich – auch welche im Krankenstand befinden.

Seit 17. März ist auch der Kindergarten Regenbogen geschlossen. Foto: Bayer

Im zweiten evangelischen Kindergarten, dem "Regenbogen" ist derzeit kein Bedarf an einer Notgruppe. "Das kann aber noch kommen", sagt Leiterin Ingrid Schuh. Auch hier wurde in den letzten Tagen und wird noch "klar Schiff gemacht". Sie selbst kümmert sich um die Büroarbeit, die im Alltag liegen geblieben ist. Ansonsten wird an Konzepten und Themen gearbeitet. Die bis zu den Sommerferien vorbereitete Planung muss aktualisiert werden. Die elf Erzieherinnen, die sich im Alltag um die 72 Kinder kümmern sind auch hier zum Teil vor Ort und zum Teil in Heimarbeit.

In den drei katholischen Kindergärten nutzen die Erzieherinnen zum Teil die Möglichkeit, angehäufte Überstunden abzubauen. In St. Maria gab es die erste Woche von den 98 Kindergarten- und zehn Krippenkindern zwar noch keines zu betreuen, was sich diese Woche allerdings ändern wird. Leiterin Evi Kainz rechnet mit drei bis fünf. Von den 16 Betreuerinnen sind im Schnitt fünf bis sechs vor Ort.

"Wir haben uns viel vorgenommen und auch geschafft", blickt Anja Zwickert, Leiterin des Kindergarten St. Elisabeth, auf die erste Woche (fast) ohne Kinder zurück. "Es ist entspannter, aber Arbeit ist da", sagt sie. Es wurde ordentlich aufgeräumt. die aussortierten Sachen vor den Eingang zum Verschenken rausgestellt. "Ich dachte nicht, dass wir so viel losbekommen", zeigt sich Zwickert überrascht.

Jetzt geht es an organisatorische Dinge, werden zum Beispiel Kinderakten "in Ruhe" zusammengestellt. Von den 13 Erzieherinnen und Erziehern sind vormittags zwei bis drei da, wer selbst Kinder hat, kommt nachmittags oder auch abends. Auch hier besteht die Möglichkeit, Überstunden abzubauen. Bestand die Notgruppe in der ersten Woche noch aus nur einem Kind, werden es demnächst drei der insgesamt 75 Kinder sein.

109 kleine Mädchen und Buben sorgen normalerweise im Kindergarten St. Josef in der Waldstraße dafür, dass es mehr oder weniger laut ist. Davon ist derzeit nichts zu spüren. Ein Kind gab es für die 18 Erzieherinnen und drei FSJler bislang zu betreuen. "Demnächst kommen noch welche dazu, so dass es drei bis fünf sein werden", sagt die stellvertretende Leiterin Corinna Gugau. Auch hier wird im Wechsel gearbeitet – ein Tag im Kindergarten, ein Tag Homeoffice. Das Fehlen der Kinder wird dazu genutzt Dokumentationen oder Entwicklungsgeschichten der Kinder zu schreiben, wozu die Erzieherinnen sonst nicht so kommen.

Daneben machen sie sich Gedanken, wie sie die nächste kinderreichere Zeit gestalten. Da es im Personal – wegen mehrerer Schwangerschaften – eine größere Fluktuation gab, besteht Gelegenheit, die neuen Kolleginnen einzuarbeiten und auch besser kennenzulernen. "Wir versuchen, die Mitarbeiter so gut wie möglich zu schützen. Es ist eine ungewohnte Situation, alle sind angespannt, weil keiner weiß, wie es weitergeht", sagt Gugau.