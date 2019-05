Eberbach. (cum) Im September soll Pinvisit veröffentlicht werden, die digitale Schnitzeljagd fürs Handy mit Tipps zu Veranstaltungen und Sehenswürdigkeiten. Inzwischen ist die App sogar preisgekrönt: Beim "Innovation Hub" für junge Unternehmen mit pfiffigen Ideen wurde Pinvisit am Dienstag voriger Woche in Höchst mit dem ersten Preis, einer achttägigen Reise ins Silicon Valley, ausgezeichnet.

Eine Stunde redete Daniel Cronin, Mitgründer von AustrianStartups. bei der Preisverleihung des "Innovation Hub", der vom Erbacher Gründungszentrum Idea Spot und der Volksbank Odenwald ins Leben gerufen wurde. Dann hatte Pinvisit-Mitgründer Dominik Seibert als einer von drei Teilnehmern in der Endrunde neun Minuten Zeit, seine App und die dahinterstehende Idee dem Publikum vorzustellen.

"Lokale Anbieter stärken, spielerischer Gedanke, mitbekommen, was geboten wird, kostenlos für Nutzer", brachte Seibert die Pinvisit-Formel auf den Punkt. Im Anschluss stimmten die rund 100 Gäste, darunter viele Unternehmer und Banker, ab und wählten die in Eberbach und Waldbrunn entwickelte App auf den ersten Platz.

Für Seibert als einen der Pinivist-Entwickler geht es nun acht Tage in die Bucht von San Francisco mit Vorträgen und Besuchen bei Hightech-Schmieden wie Google und Facebook im Silicon Valley. "Super, wann hat man schon mal die Gelegenheit? Da wäre ich vielleicht sonst nie hingekommen!", freut sich der Eberbacher über den Preis, "sehr gefreut hat mich auch die Anerkennung für unser Projekt von Externen." Weil der Preis nur für eine Person gilt, sucht Seibert jetzt noch nach einer Möglichkeit, den Waldbrunner Webentwickler Timo Grüber mitnehmen zu können, der die technische Seite des Projekts betreut.

Den zweiten Platz belegte knapp hinter Pinvisit die App "Tap2Call", die die Smartphone-Bedienung für Senioren einfacher macht. Auf dem dritten Platz landete die App "Odenwald Plus mehr" mit Veranstaltungstipps.

An Pinvisit wird knapp drei Monate vor dem geplanten Veröffentlichungstermin laut Seibert derzeit "auf Hochtouren" weitergearbeitet. Die Grundfunktionen stehen, das Design wurde noch einmal überarbeitet. Vorigen Montag wurde die Pinvisit GmbH mit vier Teilhabern gegründet.

Sieben Gemeinden machen bei Pinvisit bereits mit, mehr als 70 Gewerbetreibende, darunter Gastronomen und Einzelhändler, sowie der Tourismusverband Burgenlandschaft. Gespräche mit weiteren Interessenten laufen, darunter ein größerer Veranstalter aus dem Odenwald. "Im September können wir mit 150 Pinspots im Rhein-Neckar-Kreis und im Odenwaldkreis an den Start gehen, es sind schon mehr als 900 Events und Aktionen in den nächsten drei Jahren drin", sagt Seibert. Zum Pinspot-Sammeln beim Kuckucksmarkt im August werde es zwar zeitlich nicht reichen, Wiesen-, Bohrer- und Bienenmarkt seien aber schon dabei. Für den Eberbacher Apfeltag plant das lokale Start-up einen Stand, mit dem es auf seine App aufmerksam machen will.

Nächste Infomöglichkeit für Interessenten ist am Dienstag, 4. Juni, um 19 Uhr im großen Saal der Eberbacher Stadthalle. Dort will das Pinvisit-Team den aktuellen Entwicklungsstand der App vorstellen. Danach soll es eine Testphase geben. Der Abend stößt auf reges Interesse: Laut Seibert lagen Anfang dieser Woche schon rund 70 Teilnehmerzusagen vor.

Info: Wer sich am Dienstag, 4. Juni, um 19 Uhr über die Pinvisit-App informieren will, wird gebeten, sich per E-Mail an info@pinvisit.de anzumelden.