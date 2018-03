Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. "Was zu lesen für die Faschingszeit?", preist Martin Kölblin vom Team der polizeilichen "Verkehrsprävention Sinsheim" am Donnerstagmorgen vor dem Eingang eines Eberbacher Supermarktes seine Broschüren an. Seine Kollegen Detlev Bruhs und Monika Schlierenkamp haben sich auf dem Parkplatz positioniert. Sie sprechen Menschen an, die zum Einkaufen eilen, informieren über ihre Aktion, drücken Flyer in Hände.

"Feiern ohne Risiko" lautete das Motto, mit dem das Team, an diesem Morgen verstärkt durch den Eberbacher Polizeihauptkommissar Bernd Grimm, im Hinblick auf die närrischen Tage unterwegs ist. "Damit Sie auch am Aschermittwoch noch Ihren Führerschein haben!"

Die Leute "ein bisschen sensibilisieren für das Thema Alkohol im Straßenverkehr" wollen die Polizeibeamten, sie davon abhalten, sich selbst und andere durch Fahren unter Alkoholeinwirkung zu gefährden, und darauf hinweisen, dass schon ab 0,3 Promille der Führerschein in Gefahr ist.

Besonders im Blick hat das Team dabei jüngere Verkehrsteilnehmer. Und an ältere Supermarktkunden wenden sie sich zuweilen mit der Frage: "Haben Sie volljährige Kinder? Dann besprechen Sie das doch mal mit denen."

Erfreut nimmt Teamleiter Kölblin Antworten entgegen wie: "Meine Kinder, die hole ich persönlich von der Faschingsveranstaltung ab." Auch die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel bzw. eines Taxis legte Kölblin seinen Gesprächspartnern ans Herz. Denn "die schlechteste Möglichkeit, nach Hause zu kommen, ist sicher die mit der Polizei - nach einem Besuch auf dem Revier zur Blutabnahme". Die Passanten reagieren zumeist positiv auf die Ansprache der Polizisten. "Nur ganz wenige sagen, sie wollen den Flyer nicht", stellt Kölblin fest. "Viele sagen: wir geben’s gerne weiter", so Monika Schlierenkamp.

Speziell für junge Leute haben die Verkehrserzieher noch zwei weitere Broschüren im Gepäck: eine für Fahranfänger und eine, die vor den Gefahren durch sogenannte K.O.-Tropfen warnt.

Mit diesen hatten sie am Morgen bereits in der Cafetería der Theodor-Frey-Berufsschule das Gespräch mit den Schülern gesucht. Dabei wurde daran erinnert, dass für Fahranfänger während der Probezeit beim Führen eines Kraftfahrzeugs absolutes Alkoholverbot gilt. Das Thema K.O.-Tropfen hätten viele junge Leute derzeit "gar nicht so auf dem Schirm", mussten Kölblin und seine Kollegen feststellen. "Besonders die Mädels haben sich aber sehr dafür interessiert", so der Beamte. Doch seien junge Männer nicht weniger gefährdet.

Die Wirkung von K.O.-Tropfen, die laut der ausgegebenen Broschüre zum Beispiel Narkosemittel oder sogenannte Partydrogen enthalten, machen das Opfer oft willenlos, zuweilen gar bewusstlos. In der Folge komme es häufig zu Vergewaltigungen und Raub.

"Die Täter besorgen sich die Tropfen im Internet", weiß Kölblin. Sie brächten sie dann, in kleine Fläschchen mit Pipette abgefüllt, zu Veranstaltungen mit, um sie dort ihren Opfern unauffällig ins Getränk zu mischen.

Was ist zu tun, wenn man sich schlecht fühlt und den Verdacht hat, K.O.-Tropfen zu sich genommen zu haben? "Ganz wichtig ist: nie allein irgendwo hingehen", mahnt der Polizeibeamte. "Auch nicht mal kurz an die frische Luft oder auf die Toilette.

Immer Freunde oder Veranstaltungspersonal informieren, die im Notfall ärztliche Hilfe verständigen können." Damit es erst gar nicht soweit kommt, heißt die Devise auch an den närrischen Tagen: Von Unbekannten keine offenen Getränke annehmen und offene Getränke nie unbeaufsichtigt lassen.