Von Martina Birkelbach

Eberbach. "Es fühlt sich noch an wie Ferien, so ganz angekommen ist das bei mir noch nicht, dass die Schule vorbei ist", sagt Stefan Wilbrandt. Lotte Siefert stimmt ihm zu: "Die grundlegende Struktur ist weg. Man ist jeden Morgen in die Schule gegangen und jetzt eben nicht mehr". Für die beiden Abiturienten des Hohenstaufen-Gymnasiums (HSG) war am vergangenen Freitag, wie für viele andere auch, der letzte Schultag.

Jetzt warten sie nur noch auf die Verabschiedung am Mittwoch, 10. Juli, um 19 Uhr in der Stadthalle. "Die Pfingstferien empfinde ich noch als Ferien. Aber es ist trotzdem anders, weil ich nichts mehr für die Schule machen muss", sagt Giuseppe Ranieri. Allerdings steht für ihn nochmal eine Woche pauken auf dem Programm, denn er hat das Mündliche noch vor sich. Schief gehen kann aber eigentlich nichts mehr, sagt er. Stefan, Lotte und Giuseppe erzählen von den Höhen und Tiefen der Schulzeit. Sie berichten, was sie jetzt planen und haben auch ein paar Tipps für ihre Nachfolger parat.

Stefan Wilbrandt aus Eberbach, der übrigens am heutigen Freitag seinen 19. Geburtstag feiert (alles Gute, wir gratulieren recht herzlich) kam nach der Dr-Weiß-Grundschule für zwei Jahre auf das Leonardo-da-Vinci-Gymnasium in Neckargemünd, wechselte dann auf das Eberbacher HSG. Seine Neigungsfächer: Physik, Chemie, Englisch, Deutsch und Mathematik.

Seine Studienfahrt in der elften Klasse ging nach Rom. Er hat den Seminarkurs "Business@School" belegt, weshalb er nun keine mündliche Prüfung mehr vor sich hat. Dabei stand eine Aktienuntersuchung bei Teslar an, die Stadtwerke Eberbach wurden unter die Lupe genommen und als "eigenes Produkt" hat seine Gruppe einen "Keyless-Go-Schlüssel mit Bewegungssensor" entwickelt.

Insgesamt war für Stefan die Schulzeit "manchmal anstrengend, aber ansonsten interessant". Er plant jetzt ein Studium "Wirtschaftsingenieurwesen" an der Mannheimer Hochschule. "Ich muss erst noch das Abi-Zeugnis abwarten, und mich dann damit bewerben." Wahrscheinlich will Stefan mit seiner Freundin und anderen Freunden eine Wohngemeinschaft "irgendwo zwischen Mannheim und Heidelberg" gründen.

Als Kind wollte er immer Architekt werden; "ich plane gerne - aber lieber für mich selbst als nach Vorgaben". Inzwischen liegt sein Hauptinteresse in Wirtschaftsthemen. "Wahrscheinlich werde ich mich später auf Logistik in einem größeren Unternehmen spezialisieren." Urlaub hat das Geburtstagskind noch nicht geplant. Jobben steht an: "Ich arbeite seit zwei Jahren immer samstags auf dem Eberbacher Wochenmarkt bei der Metzgerei Zimmermann. Bis September werde ich dort dreimal die Woche jobben." Er ist froh, dass der Abistress vorbei ist. Am besten gefallen hat ihm der Chemieunterricht, während er die "Business@School-Phase" als sehr "zeitintensiv" beschreibt. "Das war mehr Stress als das Abi selbst."

Die 17-jährige Lotte Siefert aus Unterdielbach ist direkt von der Winterhauchschule in Waldbrunn auf das HSG gewechselt. Ihre Neigungskurse: "Kunst, Biologie, Englisch, Deutsch und Mathematik". Sie hat ebenfalls Business@School belegt, sich dabei mit Nintendo, hessischen Weingütern und "Upcycling" beschäftigt. Eventuell will sie noch ins Mündliche am 1. Juli, "in Politik, wenn, dann aber nur, um den Notenschnitt zu verbessern".

Ihre Studienfahrt ging nach Prag. "Die Schulzeit hat mir sehr viel gegeben, auch das miteinander Weiterkommen. Zwar ging es oft an die Nerven, aber für die persönliche Entwicklung war es eine sehr entscheidende Zeit. Natürlich bin ich auch froh, dass es vorbei ist." Im September will Lotte ein einwöchiges Praktikum an der Mannheimer Modedesignschule absolvieren. "Dann kann ich sehen, ob es das ist, was ich mir vorstelle. Ich will auf jeden Fall irgendwas mit Kunst studieren; Mode ist auch Kunst", sagt sie lachend.

Eventuell will sie aber auch erst im nächsten Jahr ein Studium beginnen, und davor noch "jobben, Freunde im In- und Ausland besuchen und Zeit für mich haben". Früher wollte Lotte mal Tätowierer werden - und Lehrerin. Ihr Ziel heute ist Modedesign in einer großen Firma oder als Selbstständige. Highlight während der Schulzeit war für sie das Musikprofil. "Wir waren wie eine große Familie, haben uns auch oft an den Wochenenden getroffen - und beim Abschlusskonzert haben wir alle geweint." Als "nervenaufreibend" bezeichnet sie die Zeit mit Business@School. Auch sie ist insgesamt froh, dass das Abi vorbei ist.

Giuseppe Ranieri (18) aus Eberbach ist von der Dr.Weiß-Grundschule auf das HSG gewechselt. Neigungsfächer: Chemie, Gemeinschaftskunde (GK), Englisch, Deutsch und Mathematik. Er hat den Seminarkurs "Amerika, Land der unbegrenzten Möglichkeiten?" begonnen, dann aber wieder abgebrochen. Deshalb steht für ihn noch eine mündliche Abiprüfung an, in Geschichte. "Das Thema wird am 24. Juni gesagt, dann heißt’s nochmal pauken bis zum 1. Juli. Das wird wahrscheinlich mehr Stress als das ganze schriftliche Abi."

Für Giuseppe steht fest. "Die Klassen 11 und 12 waren wesentlich entspannter als alle anderen Jahre zuvor. Auch wenn die Abiphase ziemlich stressig war. Manche machen sich aber auch mehr Stress als nötig." Giuseppe will ab Oktober Lehramt studieren, Geschichte und GK. Er will sich in ganz Baden-Württemberg bewerben, am liebsten nach Karlsruhe gehen und auf jeden Fall von zu Hause ausziehen. "Ganz früher wollte ich Lokführer werden. Dann kamen tausend andere Berufswünsche", erzählt er lachend.

Nun wird er Lehrer, auch weil ihm Geschichte und GK viel Spaß machen. Zuerst steht noch Urlaub an: "Es geht zu den Großeltern nach Kalabrien". Ansonsten ist er sich sicher, dass sein Vater ihn "mit allen möglichen Projekten im Garten" beschäftigen wird. Deutsch fand er langweilig und öde, Chemie hat ihm nicht gelegen "da habe ich mich verwählt". Highlight waren für ihn die GK-Stunden mit Lehrerin Marion Oechsner. Und da schwärmen auch Lotte und Stefan mit: "Das hat richtig viel Spaß gemacht und wir haben sehr viel gelernt". Lotte und Stefan berichten zudem, dass viele Schüler über zwei Jahre hinweg Probleme mit Mathe hatten. Der Versuch der Schulleitung, das Problem zu lösen, habe allerdings alles noch verschlimmert.

Natürlich verlassen die drei die Schule nicht ohne ein paar Tipps für ihre Nachfahren: "Man darf das Abi nicht unterschätzen, sich aber auch nicht reinsteigern. Abi ist gar nicht so schlimm", sind sich Stefan, Lotte und Guiseppe einig. Zudem sind sie der Meinung, dass man "nach Lehrern wählen sollte, nicht nach Fächern". "Wichtig ist, mit den Lehrern gut klar zu kommen. Es ist aber auch wichtig, sich nicht einschüchtern zu lassen."

Info: "SnABIchat - nach 12 Sekunden alles vergessen". Am Mittwoch, 10. Juli, werden die HSG-Abiturienten um 19 Uhr im großen Saal der Stadthalle feierlich verabschiedet.