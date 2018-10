Die beiden Personalräte des WSA Heidelberg Helmuth Veith (rechts) und Thomas Braner wehren sich gegen die vom Ministerium geplante Reform. Unser Bild zeigt die beiden Allemühler am Neckar in Eberbach. Fotos: Weyrauch/Hüll

Von Martina Weyrauch

Eberbach/Zwingenberg. Mitte vergangenen Jahres stellte das Verkehrsministerium den fünften Bericht mit seinen Plänen zur Reform der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) vor, seither hagelt es Kritik. 2500 von den derzeit 13.500 Stellen im Bereich des Wasser- und Schifffahrtsamts (WSA) sollen bundesweit abgebaut werden. Außerdem sind erhebliche Umstrukturierungen geplant.

"Die Aufgaben an der Wasserstraße Neckar sind dann nicht mehr aufrecht zu erhalten", sagen Helmuth Veith, Personalrat des WSA Heidelberg und sein Stellvertreter Thomas Braner, auch Mitglied im Hauptpersonalrat. Seit Beginn der Reform des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung (BMVBS) im Jahr 2009 kämpfen die beiden Allemühler für den Gesamtneckar und einen entsprechenden Tarifvertrag zum Schutz für die Beschäftigten des WSA.

Am Freitag, 11. Januar, findet in der Sporthalle in Zwingenberg die WSA-Jahresversammlung statt, anschließend ist um 12 Uhr eine Pressekonferenz mit Achim Meerkamp, Mitglied des Verdi-Bundesvorstands, geplant. "Wir sind nicht gegen eine Reform", sagen Veith und Braner, "aber wenn eine Reform, dann eine sinnvolle". Eingespart werde wahrscheinlich nichts. "Es werden hochwertige Stellen geschaffen, kompensiert im Arbeiterbereich."

Von Mannheim bis hinter Heilbronn gibt es auf den 120 Flusskilometern mit zwölf Schleusen inklusive Wehranlage 320 Beschäftigte. "Die Wehre sind teilweise zwischen 60 und 80 Jahre alt und aufwendig zu betreiben." Die Aufsichtsbezirke sind neben Heidelberg in Bad Friedrichshall und in Eberbach unterhalb der Stadthalle. Die 50 Arbeiter in Eberbach decken den Bereich von Neckarsteinach bis Neckargerach ab.

Gefahren am Neckar könnten durch Personaleinsparungen nicht mehr abgewehrt werden. Beispielsweise hätten die Arbeiter beim Eis auf dem Neckar Anfang vergangenen Jahres unter schweren Bedingungen extrem viel gearbeitet. Ebenso sei es bei Hochwasser.

Das Ministerium plant die insgesamt über 200 Kilometer lange Wasserstraße Neckar von Mannheim bis Plochingen mit den drei Umschlagshäfen in Heilbronn, Stuttgart und Plochingen in drei Kategorien zu unterteilen: Hauptnetz Mannheim-Heilbronn, Nebennetz Heilbronn-Stuttgart und Ergänzungsnetz Stuttgart-Plochingen. Der Neckar soll künftig nur noch von einem Wasser- und Schifffahrtsamt betrieben und unterhalten werden. Das Amt für Neckarausbau Heidelberg soll mit dem Wasserstraßenneubauamt in Aschaffenburg zusammengelegt werden.

Bis zum Jahr 2020 sollen die sieben Direktionen bundesweit wegfallen (Aschaffenburg, Heidelberg, Mainz, Hannover, Brandenburg und zwei im Norden); in Bonn soll es als laut Veith und Braner bereits ab Mai diesen Jahres einen Zusammenschluss als "Generaldirektion" geben. Neben den 2500 Stellen, die bundesweit gestrichen werden sollen, "sind finanzielle Einsparungen am Personal zwischen 700.000 und 900.000 Euro geplant". Bereits in den vergangenen vier Jahren sind laut der beiden Allemühler beim WSA Heidelberg 25 Personen eingespart worden. Das bedeute mehr Arbeit für die anderen und keine Azubis mehr. "Ausbildungen soll es weiter geben, aber um 50 Prozent reduziert und nur noch mit einen anschließenden Übernahme von einem Jahr. Wir können unsere Erfahrungen nicht mehr weitergeben."

Veith und Braner befürchten auch, dass die Mitarbeiter nach der Umstrukturierung größere Wege zurücklegen müssen. "Das ist mit einem Monatseinkommen von 1200 Euro nicht möglich."

"Laut Ministerium sind 100 Kilometer bis zum Arbeitsplatz okay. Wir halten 30 Kilometer für zumutbar." Neben der "Arbeitsstelle am selben Ort oder im Einzugsgebiet" fordern die beiden Personalräte unter anderem einen Arbeitswechsel ohne Lohnverlust, Lohnsicherung, einen Wegfall der Sieben-Prozent-Klausel zur Ausbildung und eine Übernahme der Azubis für zwei Jahre.

Laut Ver.di zeigt das Ministerium bislang wenig Bereitschaft, einen Tarifvertrag zum Schutz der Beschäftigten und für eine Zukunft der WSV abzuschließen; es könne sein, dass dieser erstreikt werden muss. Weiteres wird voraussichtlich in der Pressekonferenz mit Achim Meerkamp am Freitag erläutert werden.