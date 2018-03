Hirschhorn/Eberbach. (cum) An einem Lärmaktionsplan für die Hauptstrecken arbeitet derzeit das Eisenbahn-Bundesamt. Dabei ist der Lärm von Güterzügen offenbar auch in Hirschhorn ein Problem. Im Zuge der aktuell laufenden Öffentlichkeitsbeteiligung wurden dazu bislang zwei Eingaben gemacht. Als störend genannt wurden dabei Fahr- und Bremsgeräusche, Schienenstoßgeräusche und Kurvenquietschen vor allem beim abendlichen und nächtlichen Güterverkehr. Der Schienenlärm störe im Freien und bei geöffneten Fenstern sowie beim Schlafen und sei die störendste Lärmquelle im Ort, so die Hirschhorner, die sich bislang an der Befragung beteiligt haben. Die aktuelle Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung läuft noch bis Freitag, 25. August. Auch die Eberbacher sind dazu gefragt. Die Stellungnahmen können online unter www.laermaktionsplanung-schiene.de eingesehen und abgegeben werden.